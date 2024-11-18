https://ukraina.ru/20241118/1058954286.html

"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине

"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине - 18.11.2024 Украина.ру

"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине

Если Вашингтон начал готовиться к войне с Китаем, это означает, что он исчерпал запасы невоенной прочности, поэтому США надо демонстрировать угрозу реальной войны, чтобы надавить на Пекин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-18T03:00

2024-11-18T03:00

2024-11-18T03:00

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ростислав ищенко

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камала харрис

дональд трамп

война

польша

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Еще до "слива" вице-президента Камалы Харрис США стали готовиться к противостоянию на Тихом океане. Это консенсусная позиция американских элит, сообщил эксперт.По его мнению, это означает, что у США не хватает времени и возможностей для работы на европейском направлении.Поэтому Трамп будет действовать в следующей логике: "Не надо ничего с Украиной делать. Если мы хотели дать ей какие-то деньги и оружие, то давайте дадим. Пусть довоюют до конца. А потом на основе новой геополитической реальности мы будем договариваться/не договариваться с Россией", сказал политолог.Украина выпадает, границы европейские сохраняются, но военного кризиса нет, потому что никто на ту же Польшу нападать не собирается. Может быть, США попытаются прихватить себе Молдавию, если у президента Майи Санду "что-то получится", предположил эксперт."Может быть, они попробуют отдать ту же западную Украину полякам, если Россия не очень будет возмущаться. Но это уже технические детали. В целом все будет тоже самое", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241115/1058925386.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, китай, ростислав ищенко, владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп, война, польша, молдавия, сво, детали, россия