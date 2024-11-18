"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине - 18.11.2024 Украина.ру
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"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине
"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине - 18.11.2024 Украина.ру
"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине
Если Вашингтон начал готовиться к войне с Китаем, это означает, что он исчерпал запасы невоенной прочности, поэтому США надо демонстрировать угрозу реальной войны, чтобы надавить на Пекин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-18T03:00
2024-11-18T03:00
новости
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украина
китай
ростислав ищенко
владимир зеленский
камала харрис
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война
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Еще до "слива" вице-президента Камалы Харрис США стали готовиться к противостоянию на Тихом океане. Это консенсусная позиция американских элит, сообщил эксперт.По его мнению, это означает, что у США не хватает времени и возможностей для работы на европейском направлении.Поэтому Трамп будет действовать в следующей логике: "Не надо ничего с Украиной делать. Если мы хотели дать ей какие-то деньги и оружие, то давайте дадим. Пусть довоюют до конца. А потом на основе новой геополитической реальности мы будем договариваться/не договариваться с Россией", сказал политолог.Украина выпадает, границы европейские сохраняются, но военного кризиса нет, потому что никто на ту же Польшу нападать не собирается. Может быть, США попытаются прихватить себе Молдавию, если у президента Майи Санду "что-то получится", предположил эксперт."Может быть, они попробуют отдать ту же западную Украину полякам, если Россия не очень будет возмущаться. Но это уже технические детали. В целом все будет тоже самое", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, китай, ростислав ищенко, владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп, война, польша, молдавия, сво, детали, россия
Новости, США, Украина, Китай, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Дональд Трамп, война, Польша, Молдавия, СВО, детали, Россия

"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине

03:00 18.11.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина
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Если Вашингтон начал готовиться к войне с Китаем, это означает, что он исчерпал запасы невоенной прочности, поэтому США надо демонстрировать угрозу реальной войны, чтобы надавить на Пекин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Еще до "слива" вице-президента Камалы Харрис США стали готовиться к противостоянию на Тихом океане. Это консенсусная позиция американских элит, сообщил эксперт.
"А если Вашингтон начал готовиться к войне с Китаем, это означает, что он исчерпал запасы невоенной прочности, поэтому им надо демонстрировать угрозу реальной войны, чтобы попытаться надавить на Пекин", — отметил Ищенко.
По его мнению, это означает, что у США не хватает времени и возможностей для работы на европейском направлении.
Поэтому Трамп будет действовать в следующей логике: "Не надо ничего с Украиной делать. Если мы хотели дать ей какие-то деньги и оружие, то давайте дадим. Пусть довоюют до конца. А потом на основе новой геополитической реальности мы будем договариваться/не договариваться с Россией", сказал политолог.
Украина выпадает, границы европейские сохраняются, но военного кризиса нет, потому что никто на ту же Польшу нападать не собирается. Может быть, США попытаются прихватить себе Молдавию, если у президента Майи Санду "что-то получится", предположил эксперт.
"Может быть, они попробуют отдать ту же западную Украину полякам, если Россия не очень будет возмущаться. Но это уже технические детали. В целом все будет тоже самое", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру.
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