"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине
© Sputnik
Если Вашингтон начал готовиться к войне с Китаем, это означает, что он исчерпал запасы невоенной прочности, поэтому США надо демонстрировать угрозу реальной войны, чтобы надавить на Пекин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Еще до "слива" вице-президента Камалы Харрис США стали готовиться к противостоянию на Тихом океане. Это консенсусная позиция американских элит, сообщил эксперт.
По его мнению, это означает, что у США не хватает времени и возможностей для работы на европейском направлении.
Поэтому Трамп будет действовать в следующей логике: "Не надо ничего с Украиной делать. Если мы хотели дать ей какие-то деньги и оружие, то давайте дадим. Пусть довоюют до конца. А потом на основе новой геополитической реальности мы будем договариваться/не договариваться с Россией", сказал политолог.
"Может быть, они попробуют отдать ту же западную Украину полякам, если Россия не очень будет возмущаться. Но это уже технические детали. В целом все будет тоже самое", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру.
15 ноября, 07:32Успеть до ухода Байдена. Пентагон пообещал еженедельно накачивать Киев оружиемМинистерство обороны США намерено отправлять Украине партии оружия на еженедельной основе, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь до ухода американского президента Джо Байдена. Об этом заявила журналистам на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг