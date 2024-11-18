Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль" - 18.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241118/1058954125.html
Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"
Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль" - 18.11.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"
Вот уже год Байден предлагает России ту же самую заморозку, что и Трамп. И каждый раз Россия на это отвечала примерно следующее: "Мы это уже сто раз слышали, нас это не устраивает". После чего Запад пытается создать для России новые трудности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-18T05:00
2024-11-18T05:00
новости
россия
сша
запад
дональд трамп
джо байден
ростислав ищенко
выборы
президентские выборы
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426372_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_64c2f94950eb4dda325c0da1b93ada03.jpg
Перемирие с США на Украине могло бы устроить Россию только в одном случае – если бы она была на грани истощения и ей нужна была бы передышка. Тогда уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что Россия не в очень хорошей форме, рассказал обозреватель.Запад не просто так это повторяет. Он пытается создать России новые трудности, а потом спрашивает: "Ну что, вам уже совсем плохо стало? Может быть, договоримся на наших условиях? А то мы вам новые трудности создадим", отметил эксперт.На что она отвечает: "Не будем мы договариваться на наших условиях. Трудности, которые вы создали нам, не идут ни в какое сравнение с трудностями, которые вы создали себе. Поэтому мы просто подождем, пока вы захлебнетесь, глотая пыль". Такой же диалог будет идти и при Трампе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241115/1058946047.html
россия
сша
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426372_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_61d4d28e96d49ea1c23312e5acaa5e5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, запад, дональд трамп, джо байден, ростислав ищенко, выборы, президентские выборы, перемирие, заморозка, украина, детали, сво
Новости, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, Джо Байден, Ростислав Ищенко, выборы, президентские выборы, перемирие, заморозка, Украина, детали, СВО

Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"

05:00 18.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
Вот уже год Байден предлагает России ту же самую заморозку, что и Трамп. И каждый раз Россия на это отвечала примерно следующее: "Мы это уже сто раз слышали, нас это не устраивает". После чего Запад пытается создать для России новые трудности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Перемирие с США на Украине могло бы устроить Россию только в одном случае – если бы она была на грани истощения и ей нужна была бы передышка. Тогда уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что Россия не в очень хорошей форме, рассказал обозреватель.
"Вот уже год [президент США Джо] Байден предлагает нам ту же самую заморозку, что и [вновь избранный президент США Дональд] Трамп. И каждый раз мы на это отвечали: "Мы это уже сто раз слышали, нас это не устраивает. Идите, думайте и приходите в следующий раз с конструктивными предложениями", подчеркнул Ищенко.
Запад не просто так это повторяет. Он пытается создать России новые трудности, а потом спрашивает: "Ну что, вам уже совсем плохо стало? Может быть, договоримся на наших условиях? А то мы вам новые трудности создадим", отметил эксперт.
На что она отвечает: "Не будем мы договариваться на наших условиях. Трудности, которые вы создали нам, не идут ни в какое сравнение с трудностями, которые вы создали себе. Поэтому мы просто подождем, пока вы захлебнетесь, глотая пыль". Такой же диалог будет идти и при Трампе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру
Эдуард Лозанский интервью
15 ноября, 18:09
Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на УкраинеНовая команда Дональда Трампа внушает осторожный оптимизм, потому что противники сближения России и США по-прежнему будут чинить новоиспеченному лидеру Америки препятствия на пути, заявил политолог Эдуард Лозанский.
 
НовостиРоссияСШАЗападДональд ТрампДжо БайденРостислав Ищенковыборыпрезидентские выборыперемириезаморозкаУкраинадеталиСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:17Пять лет тюрьмы за прогноз погоды. Украинские эксперты и политики о вариантах достижения мира
05:15Экономическое поражение станет тяжелым ударом для США, но после него у Штатов еще есть будущее — Ищенко
05:05Кольцо Мебиуса как феномен политики
05:00Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"
04:45Рожин: ВС РФ молотят ВСУ под Курском, освобождают Курахово и готовятся выйти к Днепропетровской области
04:41Слабоумие и отвага: об экономической "украинизации" Евросоюза
04:30Эксперт: Трампу нужны "развязанные руки", чтобы разрушить Китай и общими усилиями задавить Россию
04:15Политолог: Запад придётся долго "бить по голове дубиной", чтобы он перестал видеть себя в роли гегемона
04:00Задача простая — наступать: Рожин рассказал, когда ВС РФ освободят большую часть ДНР и север Запорожья
03:45Кураховкий выступ обречен: эксперт сообщил, почему ВСУ теряют позиции и уже не могут держать оборону
03:30"Дай людям пожить спокойно": Ищенко рассказал, сможет ли Трамп договориться по Украине до инаугурации
03:15Борис Рожин: Украина будет разменивать людей и территории на время, сужая фронт и уплотняя оборону
03:00"Пусть довоюют до конца": эксперт о том, зачем США давят на Пекин и как будут действовать на Украине
23:17Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
19:36Северная Корея может отправить 100 тыс солдат в поддержку России - Bloomberg
18:24Зачем Сталлоне приезжал к Трампу? Что готовит Зеленский - бомбу, новый план, шантаж? - И другие скандалы
18:07ВСУ уничтожены в "котле" на территории Ольговской рощи в Курской области
18:05Террор против гражданских, удар по инфраструктуре. Итоги 17 ноября на Украине
17:54Военная разведка Британии обеспокоена российским наступлением на Купянск
17:15Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником
Лента новостейМолния