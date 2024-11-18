Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Вот уже год Байден предлагает России ту же самую заморозку, что и Трамп. И каждый раз Россия на это отвечала примерно следующее: "Мы это уже сто раз слышали, нас это не устраивает". После чего Запад пытается создать для России новые трудности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Перемирие с США на Украине могло бы устроить Россию только в одном случае – если бы она была на грани истощения и ей нужна была бы передышка. Тогда уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что Россия не в очень хорошей форме, рассказал обозреватель.
"Вот уже год [президент США Джо] Байден предлагает нам ту же самую заморозку, что и [вновь избранный президент США Дональд] Трамп. И каждый раз мы на это отвечали: "Мы это уже сто раз слышали, нас это не устраивает. Идите, думайте и приходите в следующий раз с конструктивными предложениями", — подчеркнул Ищенко.
Запад не просто так это повторяет. Он пытается создать России новые трудности, а потом спрашивает: "Ну что, вам уже совсем плохо стало? Может быть, договоримся на наших условиях? А то мы вам новые трудности создадим", отметил эксперт.
На что она отвечает: "Не будем мы договариваться на наших условиях. Трудности, которые вы создали нам, не идут ни в какое сравнение с трудностями, которые вы создали себе. Поэтому мы просто подождем, пока вы захлебнетесь, глотая пыль". Такой же диалог будет идти и при Трампе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.
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