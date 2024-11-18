https://ukraina.ru/20241118/1058954125.html

Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"

Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль" - 18.11.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, как Запад создает России новые трудности, но может сам "захлебнуться, глотая пыль"

Вот уже год Байден предлагает России ту же самую заморозку, что и Трамп. И каждый раз Россия на это отвечала примерно следующее: "Мы это уже сто раз слышали, нас это не устраивает". После чего Запад пытается создать для России новые трудности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-18T05:00

2024-11-18T05:00

2024-11-18T05:00

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Перемирие с США на Украине могло бы устроить Россию только в одном случае – если бы она была на грани истощения и ей нужна была бы передышка. Тогда уже сам факт такого согласия показал бы противнику, что Россия не в очень хорошей форме, рассказал обозреватель.Запад не просто так это повторяет. Он пытается создать России новые трудности, а потом спрашивает: "Ну что, вам уже совсем плохо стало? Может быть, договоримся на наших условиях? А то мы вам новые трудности создадим", отметил эксперт.На что она отвечает: "Не будем мы договариваться на наших условиях. Трудности, которые вы создали нам, не идут ни в какое сравнение с трудностями, которые вы создали себе. Поэтому мы просто подождем, пока вы захлебнетесь, глотая пыль". Такой же диалог будет идти и при Трампе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия и Китай после конца Украины заставят США глотать пыль в экономической гонке на сайте Украина.ру.О том, зачем Зеленский придумал очередной "план стойкости" для Украины — в материале Павла Котова: Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241115/1058946047.html

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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, джо байден, ростислав ищенко, выборы, президентские выборы, перемирие, заморозка, украина, детали, сво