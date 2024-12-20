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Медведев объяснил, почему "нелегальный" Зеленский делает ставку на войну

Медведев объяснил, почему "нелегальный" Зеленский делает ставку на войну - 20.12.2024 Украина.ру

Медведев объяснил, почему "нелегальный" Зеленский делает ставку на войну

Владимир Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента Украины, и делает ставку на войну. На это указал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2024-12-20T11:12

2024-12-20T11:12

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"Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен", - написал Медведев.Он заверил, что Зеленский "долго не удержится в кресле".Накануне в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность.Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир зеленский, украина, киев, дмитрий медведев