Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg - 20.12.2024 Украина.ру
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Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg
Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg - 20.12.2024 Украина.ру
Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg
Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, передает Bloomberg
2024-12-20T10:47
2024-12-20T10:47
новости
украина
джо байден
владимир зеленский
киев
сша
нато
дональд трамп
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"Что бы Байден ни сделал в свои последние недели (на посту президента)..., Украина движется в сторону горького урегулирования, в рамках которого... Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден оставить часть территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не будут дотягивать до членства в НАТО", - говорится в материале со ссылкой на должностных лиц с Украины и из стран-союзниц Штатов.При этом американские чиновники выражают недовольство европейскими партнерами, которые, по их мнению, медлили с предоставление военной помощи Киеву.Как отмечают источники, вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента - Байден или новый избранный глава Дональд Трамп - итоги для Украины будут похожими.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, джо байден, владимир зеленский, киев, сша, нато, дональд трамп
Новости, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, США, НАТО, Дональд Трамп

Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg

10:47 20.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, передает Bloomberg
"Что бы Байден ни сделал в свои последние недели (на посту президента)..., Украина движется в сторону горького урегулирования, в рамках которого... Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден оставить часть территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не будут дотягивать до членства в НАТО", - говорится в материале со ссылкой на должностных лиц с Украины и из стран-союзниц Штатов.
При этом американские чиновники выражают недовольство европейскими партнерами, которые, по их мнению, медлили с предоставление военной помощи Киеву.
Как отмечают источники, вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента - Байден или новый избранный глава Дональд Трамп - итоги для Украины будут похожими.
Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийКиевСШАНАТОДональд Трамп
 
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