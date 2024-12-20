https://ukraina.ru/20241220/1059829625.html

Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg

Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg - 20.12.2024 Украина.ру

Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg

Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, передает Bloomberg

2024-12-20T10:47

2024-12-20T10:47

2024-12-20T10:47

новости

украина

джо байден

владимир зеленский

киев

сша

нато

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

"Что бы Байден ни сделал в свои последние недели (на посту президента)..., Украина движется в сторону горького урегулирования, в рамках которого... Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден оставить часть территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не будут дотягивать до членства в НАТО", - говорится в материале со ссылкой на должностных лиц с Украины и из стран-союзниц Штатов.При этом американские чиновники выражают недовольство европейскими партнерами, которые, по их мнению, медлили с предоставление военной помощи Киеву.Как отмечают источники, вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента - Байден или новый избранный глава Дональд Трамп - итоги для Украины будут похожими.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, джо байден, владимир зеленский, киев, сша, нато, дональд трамп