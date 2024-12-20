https://ukraina.ru/20241220/1059829625.html
Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg
Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg - 20.12.2024 Украина.ру
Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg
Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, передает Bloomberg
2024-12-20T10:47
2024-12-20T10:47
2024-12-20T10:47
новости
украина
джо байден
владимир зеленский
киев
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"Что бы Байден ни сделал в свои последние недели (на посту президента)..., Украина движется в сторону горького урегулирования, в рамках которого... Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден оставить часть территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не будут дотягивать до членства в НАТО", - говорится в материале со ссылкой на должностных лиц с Украины и из стран-союзниц Штатов.При этом американские чиновники выражают недовольство европейскими партнерами, которые, по их мнению, медлили с предоставление военной помощи Киеву.Как отмечают источники, вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента - Байден или новый избранный глава Дональд Трамп - итоги для Украины будут похожими.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
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новости, украина, джо байден, владимир зеленский, киев, сша, нато, дональд трамп
Новости, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, США, НАТО, Дональд Трамп
Киев ждет "горькое" урегулирование конфликта - Bloomberg
Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, которое может сопровождаться территориальными уступками, передает Bloomberg
"Что бы Байден ни сделал в свои последние недели (на посту президента)..., Украина движется в сторону горького урегулирования, в рамках которого... Владимир Зеленский, возможно, будет вынужден оставить часть территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не будут дотягивать до членства в НАТО", - говорится в материале со ссылкой на должностных лиц с Украины и из стран-союзниц Штатов.
При этом американские чиновники выражают недовольство европейскими партнерами, которые, по их мнению, медлили с предоставление военной помощи Киеву.
Как отмечают источники, вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента - Байден или новый избранный глава Дональд Трамп
- итоги для Украины будут похожими.