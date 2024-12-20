https://ukraina.ru/20241220/1059829900.html

"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы

"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы - 20.12.2024 Украина.ру

"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии-2024" дал понять Западу, что он является хозяином положения в конфликте на Украине. Такое мнение 20 декабря высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

2024-12-20T11:03

2024-12-20T11:03

2024-12-20T11:03

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"Итоги года" с Владимиром Путиным прошли 19 декабря и продлились 4,5 часа. Их посмотрели и в США, в частности, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс позже отметил, что что российский лидер за 10 минут отвечает на большее количество вопросов граждан, чем американский президент Джо Байден за год.О чем говорил Владимир Путин во время "Прямой линии-2024" можно прочитать в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается.

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новости, сша, россия, запад, владимир путин, дональд трамп, джо байден, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным