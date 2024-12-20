"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы - 20.12.2024 Украина.ру
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"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы
"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы - 20.12.2024 Украина.ру
"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии-2024" дал понять Западу, что он является хозяином положения в конфликте на Украине. Такое мнение 20 декабря высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2024-12-20T11:03
2024-12-20T11:03
новости
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запад
владимир путин
дональд трамп
джо байден
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
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"Итоги года" с Владимиром Путиным прошли 19 декабря и продлились 4,5 часа. Их посмотрели и в США, в частности, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс позже отметил, что что российский лидер за 10 минут отвечает на большее количество вопросов граждан, чем американский президент Джо Байден за год.О чем говорил Владимир Путин во время "Прямой линии-2024" можно прочитать в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается.
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новости, сша, россия, запад, владимир путин, дональд трамп, джо байден, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, США, Россия, Запад, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

"Он хозяин положения": в США посмотрели "Прямую линию" Путина и сделали выводы

11:03 20.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии-2024" дал понять Западу, что он является хозяином положения в конфликте на Украине. Такое мнение 20 декабря высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

"Он хозяин положения. Он знает, что ракета "Орешник" прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть", - сказал Миршаймер, добавив, что позиция России для переговоров "крайне сильная", и избранного президента США Дональда Трампа ожидает непростой переговорный процесс.

Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
Вчера, 13:49
Путин ответил американскому журналисту, что он готов предложить ТрампуЖурналист американского издания NBC Кир Сименс во время "Прямой линии-2024" спросил президента РФ Владимира Путина, что тот может предложить вновь избранному лидеру США
"Итоги года" с Владимиром Путиным прошли 19 декабря и продлились 4,5 часа. Их посмотрели и в США, в частности, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс позже отметил, что что российский лидер за 10 минут отвечает на большее количество вопросов граждан, чем американский президент Джо Байден за год.
О чем говорил Владимир Путин во время "Прямой линии-2024" можно прочитать в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается.
 
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