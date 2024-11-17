Зимовский: штурмовать Курахово не нужно, нужно зайти двумя крыльями
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
ВС РФ будет пытаться зайти двумя крыльями за Курахово и взять Константинополь , чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.
Он заявил, что лобового штурма Курахово не будет. Эксперт считает, что ВС РФ будет обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении.
“Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово. Там уже находятся наши штурмовики. А южнее этого участка мы находимся в Шахтерском. Этими двумя крыльями мы будем пытаться зайти за Курахово и взять Константинополь (не тот, над которым мы мечтаем православный крест водрузить), чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь. Кроме того, армия России обладает преимуществом по высоте. Курахово и прилегающие украинские районы обороны находятся в долине, а наши позиции — на 100 метров выше”, — подробно объяснил Зимовский.
Далее эксперт затронул тему подрыва дамбы в районе деревни Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища.
“Почему Украина могла ее подорвать? Кураховское водохранилище можно было пересечь по этой дамбе и по узкой насыпной технической дамбе (пехота по ней проходила, а тяжелая техника — нет).
Она действовала до тех пор, пока мы не стали занимать северный берег водохранилища. Потому что Украина использовала ее для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север”, — поделился своими доводами Зимовский.
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В интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков также коснулся этой темы и высказал свое мнение.
“После того, как мы освободили Угледар, Кураховское направление затрещало. Если ВСУ подорвали дамбу, то они могли это сделать просто как жест отчаяния, чтобы хоть как-то задержать наступление наших войск. Это говорит о том, что у противника нет плана Б и заранее подготовленных позиций, куда бы он мог отойти”, — прокомментировал Леонков.
Подробнее о попытках ВСУ удержать фронт — в интервью Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом