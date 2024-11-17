https://ukraina.ru/20241117/1058931353.html

Зимовский: штурмовать Курахово не нужно, нужно зайти двумя крыльями

Зимовский: штурмовать Курахово не нужно, нужно зайти двумя крыльями - 17.11.2024 Украина.ру

Зимовский: штурмовать Курахово не нужно, нужно зайти двумя крыльями

ВС РФ будет пытаться зайти двумя крыльями за Курахово и взять Константинополь , чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь

2024-11-17T06:10

2024-11-17T06:10

2024-11-17T06:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.Он заявил, что лобового штурма Курахово не будет. Эксперт считает, что ВС РФ будет обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении.Далее эксперт затронул тему подрыва дамбы в районе деревни Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища.“Почему Украина могла ее подорвать? Кураховское водохранилище можно было пересечь по этой дамбе и по узкой насыпной технической дамбе (пехота по ней проходила, а тяжелая техника — нет).Она действовала до тех пор, пока мы не стали занимать северный берег водохранилища. Потому что Украина использовала ее для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север”, — поделился своими доводами Зимовский.В интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков также коснулся этой темы и высказал свое мнение.“После того, как мы освободили Угледар, Кураховское направление затрещало. Если ВСУ подорвали дамбу, то они могли это сделать просто как жест отчаяния, чтобы хоть как-то задержать наступление наших войск. Это говорит о том, что у противника нет плана Б и заранее подготовленных позиций, куда бы он мог отойти”, — прокомментировал Леонков.Подробнее о попытках ВСУ удержать фронт — в интервью Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужомРанее в новостях: Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИПолный текст интервью — Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель

https://ukraina.ru/20241115/1058923669.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, россия, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, детали