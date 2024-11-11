Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру
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Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ
Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру
Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ
ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет
2024-11-11T15:45
2024-11-11T15:45
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Ранее украинское издание "Страна.ua" неоднократно называло город Курахово, находящийся на берегу водохранилища, важнейшим центром обороны ВСУ к юго-западу от Донецка.В июне 2023 года киевский режим подорвал дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате сего затопило населенные пункты вниз по течению Днепра. Более 50 человек погибли, тысячи людей остались без крова.Параллельно газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни также из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.Другие темы: Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым".
https://ukraina.ru/20241111/1058791515.html
https://ukraina.ru/20230622/1047464643.html
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новости, курахово, киев, россия, вооруженные силы украины, дамба, тэц
Новости, Курахово, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, дамба, ТЭЦ

Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ

15:45 11.11.2024
 
© commons.wikimedia.org
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© commons.wikimedia.org
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ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет

"Дамба расположена в Старых Тернах. Взятие под контроль гидротехнического объекта в этом поселке позволило бы ВС РФ замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада, затрудняя маневры и снабжение ВСУ", - пишет канал, уточняя, что в зоне затопления находятся села Максимильяновка, Георгиевка и город Марьинка.

© dnr-pravda.ru
© dnr-pravda.ru
Ранее украинское издание "Страна.ua" неоднократно называло город Курахово, находящийся на берегу водохранилища, важнейшим центром обороны ВСУ к юго-западу от Донецка.
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В июне 2023 года киевский режим подорвал дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате сего затопило населенные пункты вниз по течению Днепра. Более 50 человек погибли, тысячи людей остались без крова.
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Параллельно газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни также из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
"На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.
© The Wall Street Journal
© The Wall Street Journal
Другие темы: Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым".
 
НовостиКураховоКиевРоссияВооруженные силы УкраиныдамбаТЭЦ
 
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15:45Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ
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