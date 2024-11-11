Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ
ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет
"Дамба расположена в Старых Тернах. Взятие под контроль гидротехнического объекта в этом поселке позволило бы ВС РФ замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада, затрудняя маневры и снабжение ВСУ", - пишет канал, уточняя, что в зоне затопления находятся села Максимильяновка, Георгиевка и город Марьинка.
© dnr-pravda.ru
© dnr-pravda.ru
Ранее украинское издание "Страна.ua" неоднократно называло город Курахово, находящийся на берегу водохранилища, важнейшим центром обороны ВСУ к юго-западу от Донецка.
10:14Обезопасить Донецк от обстрелов: Пушилин рассказал о продвижении российских войскВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов. Об этом 11 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
В июне 2023 года киевский режим подорвал дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате сего затопило населенные пункты вниз по течению Днепра. Более 50 человек погибли, тысячи людей остались без крова.
22 июня 2023, 07:23Затронет другие страны: Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭСНижнее течение Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) находится в состоянии экологической катастрофы. Об этом сообщил 21 июня в эфире радиостанции "Таврия "временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Параллельно газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни также из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
"На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.
© The Wall Street Journal
© The Wall Street Journal