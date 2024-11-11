https://ukraina.ru/20241111/1058808689.html

Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ

Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру

Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИ

ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет

2024-11-11T15:45

2024-11-11T15:45

2024-11-11T15:45

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Ранее украинское издание "Страна.ua" неоднократно называло город Курахово, находящийся на берегу водохранилища, важнейшим центром обороны ВСУ к юго-западу от Донецка.В июне 2023 года киевский режим подорвал дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате сего затопило населенные пункты вниз по течению Днепра. Более 50 человек погибли, тысячи людей остались без крова.Параллельно газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни также из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.Другие темы: Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым".

https://ukraina.ru/20241111/1058791515.html

https://ukraina.ru/20230622/1047464643.html

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россия

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