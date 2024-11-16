Обмен любезностями с ВСУ: Украина боится дронов России, а российская армия их "fpv-шек" — Зимовский - 16.11.2024 Украина.ру
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Обмен любезностями с ВСУ: Украина боится дронов России, а российская армия их "fpv-шек" — Зимовский
Обмен любезностями с ВСУ: Украина боится дронов России, а российская армия их "fpv-шек" — Зимовский - 16.11.2024 Украина.ру
Обмен любезностями с ВСУ: Украина боится дронов России, а российская армия их "fpv-шек" — Зимовский
ВСУ боятся российских дронов, а ВС РФ боится их. И обе стороны, как и в Великую Отечественную войну, сильно зависят от погоды
2024-11-16T07:20
2024-11-16T07:20
новости
украина
угледар
россия
дональд трамп
вооруженные силы украины
дроны
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.Он заметил, что ВС РФ все еще испытывают страх по поводу того, что fpv-дроны ВСУ перестреляют российские танки.По его словам, чтобы размещать бригады операторов БПЛА, Украине придется подтягиваться ближе к фронту. А поскольку там открытая местность, они уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны, добавил эксперт.“Они будут работать в чистом поле, попадая под наш огонь. Вообще в последнее время мы стали чаще обнаруживать небольшие кластеры украинских дроноводов. Когда они кучно собираются в схронах для ремонта и переподготовки, мы их накрывали”, — также рассказал Зимовский.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что Россия уже доминирует по дронам."Да, когда в свое время Украина вводила непонятную для нас должность замначальника по БПЛА и выделяли дроноводов в особый род войск, мы от них отставали. А сейчас мы их догнали и даже обогнали. Мы профессионально выстроили свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет", — прокомментировал Насонов.Он отметил, что каждый военный округ России сформировал свою школу по подготовке операторов БПЛА. Один округ уже подготовил 1500 профессиональных дроноводов, и их число растет, подчеркнул эксперт.Насонов привел пример:"Иноходец". Он способен подниматься на высоту в 7,5 километров и выполнять оперативно-стратегические задачи. Украина их не может сбить. Она их не видит и не слышит. "Иноходец" передает нам данные по скоплению войск, движению эшелонов с техникой и даже по передвижению судов, которые из-за границы пытаются привести вооружение для украинских бандформирований. У противника такого и близко нет".Подробнее об этом — в интервью Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и ДнепропетровскПолный текст интервью — Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель
https://ukraina.ru/20241115/1058923153.html
украина
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, угледар, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, дроны, детали
Новости, Украина, Угледар, Россия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, дроны, детали

Обмен любезностями с ВСУ: Украина боится дронов России, а российская армия их "fpv-шек" — Зимовский

07:20 16.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ боятся российских дронов, а ВС РФ боится их. И обе стороны, как и в Великую Отечественную войну, сильно зависят от погоды
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.
Он заметил, что ВС РФ все еще испытывают страх по поводу того, что fpv-дроны ВСУ перестреляют российские танки.
“Они боятся наших дронов, мы боимся их. И обе стороны, как и в Великую Отечественную войну, сильно зависят от погоды. Потому что туман прекращает полеты дронов лучше любой РЭБ. Если сильные ветры и низкая облачность, то воздушные бои прекращаются и начинаются пехотные бои на прежних условиях”, — объяснил свои слова Зимовский.
По его словам, чтобы размещать бригады операторов БПЛА, Украине придется подтягиваться ближе к фронту. А поскольку там открытая местность, они уже не смогут как в Угледаре прятаться в застройке и подниматься на крыши, чтобы с высоты запускать дроны, добавил эксперт.
“Они будут работать в чистом поле, попадая под наш огонь. Вообще в последнее время мы стали чаще обнаруживать небольшие кластеры украинских дроноводов. Когда они кучно собираются в схронах для ремонта и переподготовки, мы их накрывали”, — также рассказал Зимовский.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что Россия уже доминирует по дронам.
"Да, когда в свое время Украина вводила непонятную для нас должность замначальника по БПЛА и выделяли дроноводов в особый род войск, мы от них отставали. А сейчас мы их догнали и даже обогнали. Мы профессионально выстроили свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет", — прокомментировал Насонов.
Он отметил, что каждый военный округ России сформировал свою школу по подготовке операторов БПЛА. Один округ уже подготовил 1500 профессиональных дроноводов, и их число растет, подчеркнул эксперт.
Насонов привел пример:
"Иноходец". Он способен подниматься на высоту в 7,5 километров и выполнять оперативно-стратегические задачи. Украина их не может сбить. Она их не видит и не слышит. "Иноходец" передает нам данные по скоплению войск, движению эшелонов с техникой и даже по передвижению судов, которые из-за границы пытаются привести вооружение для украинских бандформирований. У противника такого и близко нет".
Подробнее об этом — в интервью Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
Полный текст интервью — Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель
 
НовостиУкраинаУгледарРоссияДональд ТрампВооруженные силы Украиныдроныдетали
 
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