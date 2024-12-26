Следком РФ расследует теракт ВФУ в городе Льгове Курской области - 26.12.2024 Украина.ру
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Следком РФ расследует теракт ВФУ в городе Льгове Курской области
Следком РФ расследует теракт ВФУ в городе Льгове Курской области - 26.12.2024 Украина.ру
Следком РФ расследует теракт ВФУ в городе Льгове Курской области
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков вооружённых формирований Украины (ВФУ), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области. Об этом 26 декабря сообщило российское ведомство.
2024-12-26T09:36
2024-12-26T09:36
новости
льгов
курская область
россия
следственный комитет
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
кто
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Уголовное дело по факту террористического акта в городе Льгове Курской области возбуждено по статье 205 Уголовного Кодекса РФ."Установлено, что 25 декабря 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Льгову Курской области, где находились мирные жители. Есть погибшие и раненые, существенные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры", - сказано в официальном сообщении.Там также заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне, 25 декабря, украинские военные обстреляли город Льгов Курской области американскими ракетами HIMARS. Прилеты пришлись в крышу сахарного завода, ТЭЦ, газопровод и несколько жилых домов. О жертвах и разрушениях сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Подробности в публикации Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря Актуальное интервью на эту тему: Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, льгов, курская область, россия, следственный комитет, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, кто
Новости, Льгов, Курская область, Россия, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО

Следком РФ расследует теракт ВФУ в городе Льгове Курской области

09:36 26.12.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков вооружённых формирований Украины (ВФУ), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области. Об этом 26 декабря сообщило российское ведомство.
Уголовное дело по факту террористического акта в городе Льгове Курской области возбуждено по статье 205 Уголовного Кодекса РФ.
"Установлено, что 25 декабря 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Льгову Курской области, где находились мирные жители. Есть погибшие и раненые, существенные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры", - сказано в официальном сообщении.
Там также заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне, 25 декабря, украинские военные обстреляли город Льгов Курской области американскими ракетами HIMARS. Прилеты пришлись в крышу сахарного завода, ТЭЦ, газопровод и несколько жилых домов. О жертвах и разрушениях сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Подробности в публикации Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
Актуальное интервью на эту тему: Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
 
НовостиЛьговКурская областьРоссияСледственный комитетВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениямирные жителиКТО
 
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