https://ukraina.ru/20261127/nechego-teryat-evropa-gotova-rassoritsya-s-trampom-radi-novogo-kredita-dlya-ukrainy-1084770786.html
"Нечего терять": Европа готова рассориться с Трампом ради нового кредита Киеву
"Нечего терять": Европа готова рассориться с Трампом ради нового кредита Киеву - 27.11.2026 Украина.ру
"Нечего терять": Европа готова рассориться с Трампом ради нового кредита Киеву
Разногласия между Вашингтоном и Брюсселем в украинском вопросе перерастают в глубокий раскол, пишет газета Politico
2026-11-27T10:00
2026-11-27T10:00
2026-11-27T10:11
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Европейские лидеры готовы идти на конфронтацию с Белым домом, обсуждая выделение Киеву нового крупного займа вопреки позиции президента США.Как ранее рассказал спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер, в ходе переговоров с участниками так называемой "коалиции желающих" Дональд Трамп призвал союзников направлять миллиарды долларов на подъем собственных экономик, а не на поддержку Украины.Тем не менее, пишет издание, аргументы главы Белого дома не возымели действия в Европе. Сейчас в ЕС прорабатывают инициативу о предоставлении Киеву дополнительного кредита объемом 45 миллиардов евро, рассчитанного на 2027 год.Ссылаясь на неназванного европейского дипломата, газета подчеркивает, что правительства стран ЕС все чаще выбирают курс на прямое противостояние с США. По словам источника, в Европе закрепилось настроение, которое можно описать фразой "нам уже нечего терять".В Москве при этом не раз указывали, что накачивание Украины западными деньгами и оружием лишь затягивает боевые действия и блокирует пути к мирному урегулированию.Еще о затягивании конфликта - в материале Зеленский решил отказаться от переговоров и затянуть конфликт до 2029 года в дзен-канале Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, США, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС
"Нечего терять": Европа готова рассориться с Трампом ради нового кредита Киеву
10:00 27.11.2026 (обновлено: 10:11 27.11.2026)
Разногласия между Вашингтоном и Брюсселем в украинском вопросе перерастают в глубокий раскол, пишет газета Politico
Европейские лидеры готовы идти на конфронтацию с Белым домом, обсуждая выделение Киеву нового крупного займа вопреки позиции президента США.
Как ранее рассказал спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер, в ходе переговоров с участниками так называемой "коалиции желающих" Дональд Трамп призвал союзников направлять миллиарды долларов на подъем собственных экономик, а не на поддержку Украины.
Тем не менее, пишет издание, аргументы главы Белого дома не возымели действия в Европе. Сейчас в ЕС прорабатывают инициативу о предоставлении Киеву дополнительного кредита объемом 45 миллиардов евро, рассчитанного на 2027 год.
Ссылаясь на неназванного европейского дипломата, газета подчеркивает, что правительства стран ЕС все чаще выбирают курс на прямое противостояние с США. По словам источника, в Европе закрепилось настроение, которое можно описать фразой "нам уже нечего терять".
В Москве при этом не раз указывали, что накачивание Украины западными деньгами и оружием лишь затягивает боевые действия и блокирует пути к мирному урегулированию.