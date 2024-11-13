Залужный в Лондоне договаривается о подготовке тысяч украинских госслужащих в Британии - 13.11.2024 Украина.ру
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Залужный в Лондоне договаривается о подготовке тысяч украинских госслужащих в Британии
Залужный в Лондоне договаривается о подготовке тысяч украинских госслужащих в Британии - 13.11.2024 Украина.ру
Залужный в Лондоне договаривается о подготовке тысяч украинских госслужащих в Британии
Киев заинтересован в ежегодном обучения не менее 5-7 тысяч студентов в Великобритании для обновления кадрового состава госслужащих Украины. Об этом накануне заявил эс-главком ВСУ – нынешний украинский посол в Британии Валерий Залужный
2024-11-13T16:37
2024-11-13T16:37
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Выступая на собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, Залужный сообщил о переговорах с высшими кругами британской элиты. Бывший военачальник представил предприятие, как якобы выгодный инвестпроект.Он выразил уверенность в хороших перспективах этого проекта, сообщает "Интерфакс-Украина". По мнению Залужного, позиции нынешнего руководства Украины в Британии крепки.Залужный также заявил, что и в Киеве, и в Лондоне надеются на 100-летнее соглашение. Реализация этой идеи, по его словам, сдерживается обеспокоенностью гарантиями безопасности Украины. Он отметил, что дискуссия по этому вопросу в Лондоне находится под влиянием фактора президентских выборов в США.По словам посла, британский бизнес на Украине интересуют инвестиции в украинский ВПК с целью модернизации британской армии, а также в энергетику и IT-сектор.Тем временем на Украине обсуждается проблема мобилизации госслужащих с отправкой в зону СВО. Подробности в материале "Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны Ранее украинские интеллектуалы обсуждали, почему Украина слишком занята поиском новой империи, к которой можно пристроиться в качестве неоколонии. Подробнее об этом в публикации Кость Бондаренко: Планы Украины стать членом ЕС – сладкая иллюзия
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новости, украина, британия, лондон, валерий залужный, вооруженные силы украины, впк, ес, государство, чиновник, бюрократия, колония, элита
Новости, Украина, Британия, Лондон, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, ВПК, ЕС, государство, чиновник, бюрократия, колония, элита

Залужный в Лондоне договаривается о подготовке тысяч украинских госслужащих в Британии

16:37 13.11.2024
 
Фото: AP 2024, Валерий Залужный
Фото: AP 2024, Валерий Залужный
Читать в
Киев заинтересован в ежегодном обучения не менее 5-7 тысяч студентов в Великобритании для обновления кадрового состава госслужащих Украины. Об этом накануне заявил эс-главком ВСУ – нынешний украинский посол в Британии Валерий Залужный
Выступая на собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, Залужный сообщил о переговорах с высшими кругами британской элиты. Бывший военачальник представил предприятие, как якобы выгодный инвестпроект.
"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций – это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента", - заявил Залужный.
Он выразил уверенность в хороших перспективах этого проекта, сообщает "Интерфакс-Украина". По мнению Залужного, позиции нынешнего руководства Украины в Британии крепки.
Залужный также заявил, что и в Киеве, и в Лондоне надеются на 100-летнее соглашение. Реализация этой идеи, по его словам, сдерживается обеспокоенностью гарантиями безопасности Украины. Он отметил, что дискуссия по этому вопросу в Лондоне находится под влиянием фактора президентских выборов в США.
По словам посла, британский бизнес на Украине интересуют инвестиции в украинский ВПК с целью модернизации британской армии, а также в энергетику и IT-сектор.
Тем временем на Украине обсуждается проблема мобилизации госслужащих с отправкой в зону СВО. Подробности в материале "Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны
Ранее украинские интеллектуалы обсуждали, почему Украина слишком занята поиском новой империи, к которой можно пристроиться в качестве неоколонии. Подробнее об этом в публикации Кость Бондаренко: Планы Украины стать членом ЕС – сладкая иллюзия
 
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