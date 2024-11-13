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Не исключена диверсия: губернатор Севастополя подтвердил гибель военнослужащего

Не исключена диверсия: губернатор Севастополя подтвердил гибель военнослужащего - 13.11.2024 Украина.ру

Не исключена диверсия: губернатор Севастополя подтвердил гибель военнослужащего

Во взорвавшемся утром 13 ноября автомобиле на улице Шевченко в Севастополе был военнослужащий. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

2024-11-13T11:27

2024-11-13T11:27

2024-11-13T11:27

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На место происшествия прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, однако от полученных травм он скончался, сказано в публикации."Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - сообщил официальный телеграм-канал губернатора Севастополя.Как сообщалось ранее, утром 1 ноября в Севастополе взорвался и сгорел автомобиль. Водитель погиб. По словам очевидцев, взрыв был сильным и двор напротив усыпало обломками автомобиля.Подробности в публикации В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют Год назад из-за неосторожного обращения с гранатами погиб помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Об этом Украина.ру сообщала в публикации Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного

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новости, севастополь, михаил развожаев, мчс, минобороны рф, взрыв, автомобиль, происшествия, россия