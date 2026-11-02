Все три киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии ещё в начале года
14:32 02.11.2026 (обновлено: 14:49 02.11.2026)
© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich
Теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 ("Киевская"), ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) прекратили производство электроэнергии ещё 7 января после сильного обстрела. Об этом заявил украинский эксперт по энергетике Геннадий Рябцев
Остановка производства электроэнергии на трех крупнейших столичных теплоэлектроцентралях произошла после попадания 16 баллистических ракет по территории объектов. По словам эксперта, восстановить производство электричества до сих пор не удалось.
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Кроме того, в ряде районов — Оболонском, Подольском и Святошинском — было полностью приостановлено движение наземного электротранспорта. Трамваи и троллейбусы простаивали на улицах более трех часов.
Согласно данным Минобороны РФ, ночными целями поражения стали объекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса.
Жителям незалежной незадолго до полуночи также изрядно пощекотал нервы взлом официального ресурса для оповещения населения о воздушных тревогах. На нём вдруг появились предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, а также об уличных боях и ударе "Орешником". Кроме того, иконки "Гераней" сформировали фразу ZOV прямо на карте воздушных целей ресурса. Подробности – в материале Андрея Никитина Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября на сайте Украина.ру.
Киев фактически утратил энергетическую автономность: теперь столица существует только благодаря внешним поставкам тока через "Укрэнерго".
По сообщению Киевской городской государственной администрации, сегодня из-за критических перепадов напряжения временно останавливалось движение поездов на отдельных участках "красной" и "зеленой" линий метро.
Кроме того, в ряде районов — Оболонском, Подольском и Святошинском — было полностью приостановлено движение наземного электротранспорта. Трамваи и троллейбусы простаивали на улицах более трех часов.
Согласно данным Минобороны РФ, ночными целями поражения стали объекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса.
Жителям незалежной незадолго до полуночи также изрядно пощекотал нервы взлом официального ресурса для оповещения населения о воздушных тревогах. На нём вдруг появились предупреждения о радиационной и химической опасности в Киеве, а также об уличных боях и ударе "Орешником". Кроме того, иконки "Гераней" сформировали фразу ZOV прямо на карте воздушных целей ресурса. Подробности – в материале Андрея Никитина Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября на сайте Украина.ру.
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