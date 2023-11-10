Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного - 10.11.2023 Украина.ру
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Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного
Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного - 10.11.2023 Украина.ру
Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного
По делу о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова свидетельские показания дали более 10 человек. Об этом 10 ноября заявила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Татьяна Сапьян
2023-11-10T17:08
2023-11-10T17:08
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Частяков погиб 6 ноября в результате взрыва одной из немецких гранат, подаренных ему другим офицером, проходящим по делу главным подозреваемым. ГБР отрабатывает четыре версии, из них основной является "несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством".Сапьян сообщила, что свидетелями проходят те, кто причастен к вручению взрывоопасного подарка и те, кто на момент взрыва находился в доме погибшего. Входят ли в их число дети Частякова, получившие ранения при взрыве, представительница ГБР не уточнила.Однако она отметила намерение обжаловать избранную судом меру пресечения в отношении главного подозреваемого - офицера аппарата главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Частякову. По словам фигуранта, он предупреждал погибшего о подлинности гранат.Неназванным дарителем немецких гранат, по неофициальной информации, является старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный воздерживается от комментариев.
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новости, новости украины, гбр, всу, потери всу, боеприпасы, валерий залужный, криминал, военная помощь
Новости, Новости Украины, ГБР, ВСУ, потери ВСУ, боеприпасы, Валерий Залужный, криминал, военная помощь

Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного

17:08 10.11.2023
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Хлопці з лісу"DM51
DM51 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Хлопці з лісу"
Читать в
По делу о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова свидетельские показания дали более 10 человек. Об этом 10 ноября заявила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Татьяна Сапьян
Частяков погиб 6 ноября в результате взрыва одной из немецких гранат, подаренных ему другим офицером, проходящим по делу главным подозреваемым. ГБР отрабатывает четыре версии, из них основной является "несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством".
Сапьян сообщила, что свидетелями проходят те, кто причастен к вручению взрывоопасного подарка и те, кто на момент взрыва находился в доме погибшего. Входят ли в их число дети Частякова, получившие ранения при взрыве, представительница ГБР не уточнила.
Однако она отметила намерение обжаловать избранную судом меру пресечения в отношении главного подозреваемого - офицера аппарата главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Частякову. По словам фигуранта, он предупреждал погибшего о подлинности гранат.
Неназванным дарителем немецких гранат, по неофициальной информации, является старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный воздерживается от комментариев.
Строительство железной дороги техника бульдозер
2 марта 2020, 12:25
Украинец Геннадий Частяков подвел «Белавтодор» под монастырь — СМИУкраинский бизнесмен Геннадий Частяков, возглавляющий представительство «Белавтодора» на Украине, заблокировал строительство автодороги в Житомирской области, журналисты предполагают преступный сговор. Об этом написало интернет-издание «Комментарии» 28 февраля
 
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