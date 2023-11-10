https://ukraina.ru/20231110/1050929074.html

Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного

Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного - 10.11.2023 Украина.ру

Более 10 свидетелей проходят по делу о гибели помощника Залужного

По делу о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова свидетельские показания дали более 10 человек. Об этом 10 ноября заявила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Татьяна Сапьян

2023-11-10T17:08

2023-11-10T17:08

2023-11-10T17:08

новости

новости украины

гбр

всу

потери всу

боеприпасы

валерий залужный

криминал

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050902115_0:36:1264:746_1920x0_80_0_0_720fd9e2a1375fbcec8fd303da5dcc93.jpg

Частяков погиб 6 ноября в результате взрыва одной из немецких гранат, подаренных ему другим офицером, проходящим по делу главным подозреваемым. ГБР отрабатывает четыре версии, из них основной является "несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством".Сапьян сообщила, что свидетелями проходят те, кто причастен к вручению взрывоопасного подарка и те, кто на момент взрыва находился в доме погибшего. Входят ли в их число дети Частякова, получившие ранения при взрыве, представительница ГБР не уточнила.Однако она отметила намерение обжаловать избранную судом меру пресечения в отношении главного подозреваемого - офицера аппарата главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Частякову. По словам фигуранта, он предупреждал погибшего о подлинности гранат.Неназванным дарителем немецких гранат, по неофициальной информации, является старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный воздерживается от комментариев.

https://ukraina.ru/20200302/1026881253.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, гбр, всу, потери всу, боеприпасы, валерий залужный, криминал, военная помощь