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В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют

В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют - 13.11.2024 Украина.ру

В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют

В Севастополе взорвался и сгорел автомобиль. Водитель скончался, сообщает телеграм-канал "Mash на волне"

2024-11-13T10:51

2024-11-13T10:51

2024-11-13T10:51

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"Мужчина, который был в салоне взорвавшейся машины, скончался. Предварительно, он военный", - сказано в публикации.Там также отмечено, что по словам очевидцев взрыв был сильным и двор напротив усыпало обломками автомобиля.В правоохранительных органах не сообщают подробности инцидента. По предварительной информации, ведётся расследование. На месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Новостные телеграм-каналы выдвигают разные версии: от подрыва самодельного взрывного устройства до взрыва баллона с газом. "По предварительным данным, во взорванной машине в Севастополе находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ", - пишут авторы Baza."С одного из соседних зданий оторвало часть облицовки. Предварительно, в машине взорвался газ", - пишут авторы Shot.МЧС России отмечает, что автомобиль выгорает полностью за 4 - 6 минут. Причиной взрыва в автотранспортном средстве может быть и неисправность, и внешние факторы.Тем временем В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанцииБольше новостей на начало дня в обзоре Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября

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новости, севастополь, россия, мчс, минобороны рф, происшествия, автомобиль