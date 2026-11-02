https://ukraina.ru/20261102/belgiya-na-grani-premer-podal-v-otstavku-1084227056.html

Бельгия на грани: премьер подал в отставку

Бельгия на грани: премьер подал в отставку - 02.11.2026 Украина.ру

Бельгия на грани: премьер подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете королевства на 2027 год. Об этом 2 ноября сообщает Bloomberg

2026-11-02T14:27

2026-11-02T14:27

2026-11-02T14:27

новости

бельгия

дмитрий "вожак" филиппов

bloomberg

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Король отложил принятие решения об отставке и призвал кабмин прийти к компромиссу в переговорах по бюджету. Монарх встретится с лидерами партий во вторник, 3 ноября, после чего проведёт ещё одну встречу с Де Вевером 6 ноября."Король отложил принятие решения об отставке и призвал правительство прийти к компромиссу", — говорится в сообщении.Бельгийское правительство оказалось в тупике с тех пор, как взяло на себя обязательство сэкономить около €10 млрд в бюджете к 2029 году. По прогнозу центробанка Бельгии, дефицит бюджета страны увеличится до 5,7% в 2028 году, в прошлом году он составил 5,2%. Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября

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новости, бельгия, дмитрий "вожак" филиппов, bloomberg