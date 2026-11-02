Бельгия на грани: премьер подал в отставку
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер, противник идеи конфискации российских замороженных активов, на пресс-конференции пошутил про то, что у него есть дача под Санкт-Петербургом
© telegram ukr_2025_ru
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете королевства на 2027 год. Об этом 2 ноября сообщает Bloomberg
Король отложил принятие решения об отставке и призвал кабмин прийти к компромиссу в переговорах по бюджету. Монарх встретится с лидерами партий во вторник, 3 ноября, после чего проведёт ещё одну встречу с Де Вевером 6 ноября.
"Король отложил принятие решения об отставке и призвал правительство прийти к компромиссу", — говорится в сообщении.
Бельгийское правительство оказалось в тупике с тех пор, как взяло на себя обязательство сэкономить около €10 млрд в бюджете к 2029 году.
По прогнозу центробанка Бельгии, дефицит бюджета страны увеличится до 5,7% в 2028 году, в прошлом году он составил 5,2%.
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