Бельгия на грани: премьер подал в отставку - 02.11.2026 Украина.ру
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Бельгия на грани: премьер подал в отставку
Бельгия на грани: премьер подал в отставку - 02.11.2026 Украина.ру
Бельгия на грани: премьер подал в отставку
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете королевства на 2027 год. Об этом 2 ноября сообщает Bloomberg
2026-11-02T14:27
2026-11-02T14:27
новости
бельгия
дмитрий "вожак" филиппов
bloomberg
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Король отложил принятие решения об отставке и призвал кабмин прийти к компромиссу в переговорах по бюджету. Монарх встретится с лидерами партий во вторник, 3 ноября, после чего проведёт ещё одну встречу с Де Вевером 6 ноября."Король отложил принятие решения об отставке и призвал правительство прийти к компромиссу", — говорится в сообщении.Бельгийское правительство оказалось в тупике с тех пор, как взяло на себя обязательство сэкономить около €10 млрд в бюджете к 2029 году. По прогнозу центробанка Бельгии, дефицит бюджета страны увеличится до 5,7% в 2028 году, в прошлом году он составил 5,2%. Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
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новости, бельгия, дмитрий "вожак" филиппов, bloomberg
Новости, Бельгия, Дмитрий "Вожак" Филиппов, bloomberg

Бельгия на грани: премьер подал в отставку

14:27 02.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер, противник идеи конфискации российских замороженных активов, на пресс-конференции пошутил про то, что у него есть дача под Санкт-Петербургом
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, противник идеи конфискации российских замороженных активов, на пресс-конференции пошутил про то, что у него есть дача под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
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Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке из-за провала коалиционных переговоров о бюджете королевства на 2027 год. Об этом 2 ноября сообщает Bloomberg
Король отложил принятие решения об отставке и призвал кабмин прийти к компромиссу в переговорах по бюджету. Монарх встретится с лидерами партий во вторник, 3 ноября, после чего проведёт ещё одну встречу с Де Вевером 6 ноября.
"Король отложил принятие решения об отставке и призвал правительство прийти к компромиссу", — говорится в сообщении.
Бельгийское правительство оказалось в тупике с тех пор, как взяло на себя обязательство сэкономить около €10 млрд в бюджете к 2029 году.
По прогнозу центробанка Бельгии, дефицит бюджета страны увеличится до 5,7% в 2028 году, в прошлом году он составил 5,2%.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
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