https://ukraina.ru/20261102/strana-nato--za-dialog-s-rossiey-bolgariya-sdelala-razumnyy-vybor-1084229753.html

Страна НАТО — за диалог с Россией. Болгария сделала разумный выбор

Страна НАТО — за диалог с Россией. Болгария сделала разумный выбор - 02.11.2026 Украина.ру

Страна НАТО — за диалог с Россией. Болгария сделала разумный выбор

Во втором круге президентских выборов в Болгарии побеждает временный президент Илияна Йотова. Об этом 2 ноября сообщила Центральная избирательная комиссия на основании подсчета 99,68% бюллетеней.

2026-11-02T16:16

2026-11-02T16:16

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По данным комиссии, кандидаты на пост президента и вице-президента Илияна Йотова и Кирил Вылчев получают 57,581% голосов избирателей, Андрей Гюров и Георгий Кандев — 39,467%. Еще 2,95% участников второго тура выбрали опцию "Не поддерживаю никого".Первая женщина-президент в истории БолгарииИлияна Йотова начала профессиональную карьеру 1990 году на Болгарском национальном телевидении, куда устроилась после окончания Софийского университета и защиты диплома по специальности "болгарская филология".С 1997 по 2007 год Йотова заняла должность руководителя пресс-центра высшего совета Болгарской социалистической партии. С 2000 года она вошла в руководство партии, а с 2006 по 2012 год стала заместителем председателя ее софийского отделения.В 2005 году стала депутатом Народного собрания Болгарии, а позже и депутатом Европарламента от социалистов. В 2013 году была заместителем председателя специального комитета по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег, с 2014 года — заместителем председателя комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.В ноябре 2016 года Йотова была избрана вице-президентом Болгарии в паре с Руменом Радевым. В ноябре 2021 года они были переизбраны на второй пятилетний срок. Когда в январе 2026 года Радев ушел в отставку и конституционный суд досрочно прекратил его президентские полномочия, Йотова возглавила страну.В ходе предвыборной гонки Илияна Йотова выступала за диалог с Москвой и против военной помощи Украине. По ее словам, российско-украинский конфликт можно урегулировать только путем переговоров. "Военного решения для Украины быть не может, и мы должны как можно скорее сесть за стол переговоров", — процитировало агентство Euronews ее предвыборные заявления.При этом Йотова считает, что диалог нужно начать без предварительных условий, а Евросоюз должен занимать активную роль в мирном процессе. Избранный президент Болгарии также призывала создать "коалицию за мир" вместо "коалиции желающих" и настаивала, чтобы Европа тоже выдвинула свой проект мирного соглашения.В июне 2026 года, когда Йотова уже находилась на временном посту президента, Болгария выступила против части 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Возражения Софии относились к инициативе Европейской комиссии включить патриарха Кирилла в санкционные списки."Патриоты" против "европейцев"Итоги голосования имеют важное символическое значение для политической жизни Болгарии, рассказал в интервью Украина.ру болгарский политолог Владимир Трифонов.По его словам, результаты выборов стали своеобразной проверкой уровня доверия как к правящей "Прогрессивной Болгарии", которая поддержала кандидатуру Йотовой, так и в целом к политическим силам страны, выступающим за более умеренный курс в отношениях с Россией и считающим, что конфликт между Москвой и Киевом должен быть урегулирован дипломатическим путем."В противоположном политическом лагере оказались силы, придерживающиеся жесткой антироссийской риторики. Они сделали поддержку Украины центральной темой своей предвыборной кампании. Прежде всего речь идет об Андрее Гюрове и поддержавших его прозападных политических силах, в том числе партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"", — рассказал политолог.Также поддержку Гюрову незадолго до второго тура выразили две другие влиятельные оппозиционные партии – ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым и ДПС, возглавляемая крупным предпринимателем Деляном Пеевским.Крупнейшая патриотическая оппозиционная партия "Возрождение" официально не поддержала ни одного из кандидатов во втором туре, сохранив нейтралитет. Но на практике значительная часть ее сторонников, а также некоторые представители партийного руководства, призвали голосовать против Гюрова.Открыто в поддержку Йотовой выступила и другая националистическая партия — "Величие", а также ряд небольших патриотических партий и движений. БСП, которая сейчас не представлена в парламенте, также поддержала Йотову."Таким образом, эти выборы превратились в важный индикатор общественных настроений в Болгарии. С одной стороны оказались политические силы, выступающие за взвешенную, осторожную и сбалансированную внешнюю политику страны, а с другой — наиболее прозападные силы, настаивающие на том, чтобы София неукоснительно следовала курсу, определяемому руководством ЕС в Брюсселе, и солидаризировалась с наиболее жесткой антироссийской позицией европейских политических кругов", — подчеркнул Трифонов.Построил кампанию на русофобии — и проигралБолгария известна как одна из наиболее русофильски настроенных стран ЕС и НАТО. Однако, несмотря на настроения значительной части населения, возможности Софии для самостоятельного маневрирования во внешней политике весьма ограничены, считает Владимир Трифонов. Это обусловлено сильной зависимостью страны от институтов ЕС в Брюсселе, а также структурой ее экономики, тесно интегрированной с европейским рынком."Фактически Болгария не располагает возможностями проводить внешнюю политику, существенно отличающуюся от общего курса, задаваемого руководством ЕС. Вместе с тем в рамках существующих ограничений у нее остается определенное пространство для маневра", — констатировал болгарский политолог.По его словам, правительство премьер-министра Румена Радева прилагает усилия к тому, чтобы внешняя политика страны базировалась на национальных интересах, а риторика в отношении России стала более взвешенной. В октябре этого года правительство отказалось от участия Болгарии в финансировании европейского механизма закупки вооружений для Украины — София согласна направлять средства на поддержку Киева исключительно в форме нелетальной помощи.Но подобный подход не устраивает определенные политические силы в Брюсселе, которые хотели бы видеть правительства стран — членов ЕС максимально послушными и удобными для себя, продолжил Трифонов."Неудача Гюрова на выборах показывает, что, несмотря на поддержку со стороны Запада и симпатии наиболее прозападных слоев болгарского общества — прежде всего отдельных представителей деловых кругов, интеллигенции и молодежи, проживающей в Софии и других крупных городах, — большинство болгарских граждан сдержанно относится к столь выраженному антироссийскому курсу, вокруг которого строилась практически вся его предвыборная кампания", — рассказал собеседник издания Украина.ру.С другой стороны, Йотова — политик с огромным опытом, отметил Трифонов. Избранный президент Болгарии никогда не позиционировала себя как пророссийского политика, однако ее также нельзя назвать русофобом. Йотова стремится придерживаться умеренной риторики и искать баланс между национальными интересами Болгарии и внешнеполитическим курсом Брюсселя и Вашингтона, подчеркнул политолог."Именно поэтому в общественном сознании она воспринимается как представительница так называемой "партии мира" — политик, способный проводить сбалансированную линию в исключительно сложный и опасный период для Болгарии, Балканского и Черноморского регионов, находящихся в непосредственной близости от очагов напряженности в Европе и на Ближнем Востоке", — отметил Трифонов.Сможет ли Йотова повлиять на внешнеполитический курс БолгарииСогласно Конституции Болгарии, полномочия президента ограничены. Болгария является парламентской республикой, в которой правительство определяет и осуществляет внутреннюю и внешнюю политику страны. Премьер-министр руководит деятельностью кабинета министров, в том числе в сфере внешней политики, а ее непосредственная реализация осуществляется при участии министра иностранных дел."Поэтому именно от премьер-министра Радева в первую очередь зависит, каким будет внешнеполитический курс страны. Именно он является главным проводником более взвешенного подхода Болгарии к конфликту между Киевом и Москвой с тех пор, как возглавил правительство 8 мая", — подчеркнул Владимир Трифонов.Полномочия президента значительно скромнее. Президент является верховным главнокомандующим болгарскими вооруженными силами, но в международных отношениях выполняет преимущественно представительские функции и не играет определяющей роли в формировании внешней политики страны."Тем не менее избрание Илияны Йотовой имело исключительное значение для будущего правительства Радева. Прозападная оппозиция возлагала большие надежды на возможную победу Гюрова на президентских выборах. Она рассчитывала, что такой результат станет свидетельством утраты обществом доверия к Радеву, и рассматривала его как возможность для политических перемен, а также как предпосылку для массовых гражданских протестов зимой", — заявил Трифонов.

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https://ukraina.ru/20260428/drug-putina-koshmar-ukrainy-prividenie-dlya-evropy-kto-on-novyy--premer-bolgarii-radev-1078375326.html

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эксклюзив, болгария, россия, ес, нато, европарламент, выборы