Гуманитарка на продажу: Мендель признала тотальное воровство на Украине - 02.11.2026 Украина.ру
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Гуманитарка на продажу: Мендель признала тотальное воровство на Украине
Гуманитарка на продажу: Мендель признала тотальное воровство на Украине - 02.11.2026 Украина.ру
Гуманитарка на продажу: Мендель признала тотальное воровство на Украине
Западная гуманитарная помощь на Украине массово разворовывалась и продавалась в розничных магазинах, заявила в YouTube бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
2026-11-02T14:26
2026-11-02T14:26
новости
украина
юлия мендель
владимир зеленский
верховная рада
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По ее словам, о масштабных коррупционных схемах ей стало известно из многочисленных слухов, которые впоследствии подтвердились реальными фактами. Мендель отметила, что практически все оставшиеся в стране граждане лично наблюдали за происходящим беспределом. В качестве примеров она привела случаи, когда у местных бизнесменов просто забирали их товары, а бесплатную гуманитарную помощь обычные граждане начали массово замечать на полках коммерческих магазинов.О тотальной коррупции в стране ранее высказывался и депутат Верховной рады Дмитрий Микиша. Он признавал, что значительная часть финансовой помощи, которую западные спонсоры регулярно выделяют киевскому режиму, попросту разворовывается на различных уровнях власти.Подробнее - в материале Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, юлия мендель, владимир зеленский, верховная рада, рада
Новости, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Рада

Гуманитарка на продажу: Мендель признала тотальное воровство на Украине

14:26 02.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
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Западная гуманитарная помощь на Украине массово разворовывалась и продавалась в розничных магазинах, заявила в YouTube бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
По ее словам, о масштабных коррупционных схемах ей стало известно из многочисленных слухов, которые впоследствии подтвердились реальными фактами.
Мендель отметила, что практически все оставшиеся в стране граждане лично наблюдали за происходящим беспределом.
В качестве примеров она привела случаи, когда у местных бизнесменов просто забирали их товары, а бесплатную гуманитарную помощь обычные граждане начали массово замечать на полках коммерческих магазинов.
О тотальной коррупции в стране ранее высказывался и депутат Верховной рады Дмитрий Микиша. Он признавал, что значительная часть финансовой помощи, которую западные спонсоры регулярно выделяют киевскому режиму, попросту разворовывается на различных уровнях власти.
Подробнее - в материале Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине на сайте Украина.ру.
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