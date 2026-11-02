https://ukraina.ru/20261102/gumanitarka-na-prodazhu-mendel-priznala-totalnoe-vorovstvo-na-ukraine--1084226894.html

Гуманитарка на продажу: Мендель признала тотальное воровство на Украине

Гуманитарка на продажу: Мендель признала тотальное воровство на Украине - 02.11.2026 Украина.ру

Гуманитарка на продажу: Мендель признала тотальное воровство на Украине

Западная гуманитарная помощь на Украине массово разворовывалась и продавалась в розничных магазинах, заявила в YouTube бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель

2026-11-02T14:26

2026-11-02T14:26

2026-11-02T14:26

новости

украина

юлия мендель

владимир зеленский

верховная рада

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По ее словам, о масштабных коррупционных схемах ей стало известно из многочисленных слухов, которые впоследствии подтвердились реальными фактами. Мендель отметила, что практически все оставшиеся в стране граждане лично наблюдали за происходящим беспределом. В качестве примеров она привела случаи, когда у местных бизнесменов просто забирали их товары, а бесплатную гуманитарную помощь обычные граждане начали массово замечать на полках коммерческих магазинов.О тотальной коррупции в стране ранее высказывался и депутат Верховной рады Дмитрий Микиша. Он признавал, что значительная часть финансовой помощи, которую западные спонсоры регулярно выделяют киевскому режиму, попросту разворовывается на различных уровнях власти.Подробнее - в материале Депутат Рады раскрыл горькую правду о разворовывании западной помощи на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, юлия мендель, владимир зеленский, верховная рада, рада