https://ukraina.ru/20261102/kholera-gepatit-i-bryushnoy-tif-kievlyan-napugali-novym-prognozom-1084226443.html
Холера, гепатит и брюшной тиф: киевлян напугали новым прогнозом
Холера, гепатит и брюшной тиф: киевлян напугали новым прогнозом - 02.11.2026 Украина.ру
Холера, гепатит и брюшной тиф: киевлян напугали новым прогнозом
В Киеве всерьез заговорили о риске распространения инфекций. После очередной серии ударов по энергетике и перебоев с водой в городе начали обсуждать апокалиптический сценарий: холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А. Украинские СМИ стали поднимать панику, ссылаясь на Минздрав — мол, через неделю после прекращения водоснабжения возможны вспышки
2026-11-02T15:30
2026-11-02T15:30
2026-11-02T15:30
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Опровержение не заставило себя долго ждать. Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины поспешил успокоить: по состоянию на 1 ноября вспышек холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в столице не зарегистрировано.И добавили: оценка потенциальных рисков — это далеко не прогноз эпидемии, а превентивная работа. Стабилизационные отключения света, отметили в заявлении, сами по себе не свидетельствуют о возникновении угрозы, даже если сопровождаются перебоями с водой.Впрочем, разговоры об эпидемиологической катастрофе в Киеве начались не вчера. Еще 12 октября заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде" обрисовал перспективу, которая может ждать украинскую столицу."Не будет воды — воду принесете в баклажке, приедет водовозка, будет стоять емкость. Не будет канализации — через три дня будет эпидемиологическая катастрофа, потому что никто не бросит пользоваться канализацией", — заявил он.По словам Горкуценко, в приоритете сделать все, чтобы отводить стоки. Потому что без воды можно и с баклажкой посидеть, а вот без канализации — извините.Отправленный в сентябре в отставку глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин между тем назвал самым уязвимым местом Киева этой зимой зону ТЭЦ-5, так как если она выйдет из строя, “на значительной части территории может повториться прошлогодняя ситуация с отоплением”. Однако не только на этот фактор он обратил внимание."Канализация не менее важна, чем тепло, а иногда и важнее. Если бы остановилась канализация, пришлось бы автоматически прекратить водоснабжение, а вслед за ним — и тепловую генерацию, ведь котельные и ТЭЦ нуждаются в десятках тысяч кубометров воды", — заявил Сухомлин.Перебои со светом и водой в Киеве вызваны российскими ударами по объектам критической энергетической инфраструктуры. После обстрелов высоковольтных подстанций и объектов генерации возник дефицит мощности. Чтобы избежать аварий в сети, вводятся экстренные и стабилизационные отключения.В отдельные дни электричество может отсутствовать по 8–15 часов и более. А обесточивание насосных станций "Киевводоканала" приводит к резкому падению давления или временному прекращению подачи воды.Между тем пока жители украинской столицы ищут выход из сложившейся ситуации, мэр Виталий Кличко и глава киевского режима Владимир Зеленский продолжают перекладывать друг на друга вину за сложности в городе. Последний обвиняет мэра в недостаточной подготовке к будущей зиме, а Кличко выступает с ответной критикой. Подробнее об этом конфликте — в публикации Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко.
https://ukraina.ru/20261012/epidemiologicheskaya-katastrofa-v-kieve-za-tri-dnya-nazvano-uslovie-1083765263.html
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новости, киев, украина, владимир кличко, владимир зеленский, рада, минздрав, вода, электроснабжение, электричество, электроэнергия
Новости, Киев, Украина, Владимир Кличко, Владимир Зеленский, Рада, Минздрав, вода, электроснабжение, электричество, электроэнергия
Холера, гепатит и брюшной тиф: киевлян напугали новым прогнозом
В Киеве всерьез заговорили о риске распространения инфекций. После очередной серии ударов по энергетике и перебоев с водой в городе начали обсуждать апокалиптический сценарий: холера, дизентерия, брюшной тиф, гепатит А. Украинские СМИ стали поднимать панику, ссылаясь на Минздрав — мол, через неделю после прекращения водоснабжения возможны вспышки
Опровержение не заставило себя долго ждать. Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины поспешил успокоить: по состоянию на 1 ноября вспышек холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в столице не зарегистрировано.
"Такая интерпретация информации является некорректной и не отражает реальную эпидемическую ситуацию в Киеве", — заявили специалисты.
И добавили: оценка потенциальных рисков — это далеко не прогноз эпидемии, а превентивная работа. Стабилизационные отключения света, отметили в заявлении, сами по себе не свидетельствуют о возникновении угрозы, даже если сопровождаются перебоями с водой.
Впрочем, разговоры об эпидемиологической катастрофе в Киеве начались не вчера. Еще 12 октября заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью "Экономической правде" обрисовал перспективу, которая может ждать украинскую столицу.
"Не будет воды — воду принесете в баклажке, приедет водовозка, будет стоять емкость. Не будет канализации — через три дня будет эпидемиологическая катастрофа, потому что никто не бросит пользоваться канализацией", — заявил он.
По словам Горкуценко, в приоритете сделать все, чтобы отводить стоки. Потому что без воды можно и с баклажкой посидеть, а вот без канализации — извините.
Отправленный в сентябре в отставку глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин между тем назвал самым уязвимым местом Киева этой зимой зону ТЭЦ-5, так как если она выйдет из строя, “на значительной части территории может повториться прошлогодняя ситуация с отоплением”. Однако не только на этот фактор он обратил внимание.
"Канализация не менее важна, чем тепло, а иногда и важнее. Если бы остановилась канализация, пришлось бы автоматически прекратить водоснабжение, а вслед за ним — и тепловую генерацию, ведь котельные и ТЭЦ нуждаются в десятках тысяч кубометров воды", — заявил Сухомлин.
Перебои со светом и водой в Киеве вызваны российскими ударами по объектам критической энергетической инфраструктуры. После обстрелов высоковольтных подстанций и объектов генерации возник дефицит мощности. Чтобы избежать аварий в сети, вводятся экстренные и стабилизационные отключения.
В отдельные дни электричество может отсутствовать по 8–15 часов и более. А обесточивание насосных станций "Киевводоканала" приводит к резкому падению давления или временному прекращению подачи воды.
Между тем пока жители украинской столицы ищут выход из сложившейся ситуации, мэр Виталий Кличко и глава киевского режима Владимир Зеленский продолжают перекладывать друг на друга вину за сложности в городе. Последний обвиняет мэра в недостаточной подготовке к будущей зиме, а Кличко выступает с ответной критикой.