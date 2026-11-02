https://ukraina.ru/20261102/bomboubezhischa-podozhdut-kabmin-ukrainy-vdvoe-urezhet-dengi-na-ukrytiya-v-shkolakh-1084232693.html

Бомбоубежища подождут: Кабмин Украины вдвое урежет деньги на укрытия в школах

Бомбоубежища подождут: Кабмин Украины вдвое урежет деньги на укрытия в школах - 02.11.2026 Украина.ру

Бомбоубежища подождут: Кабмин Украины вдвое урежет деньги на укрытия в школах

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год Кабинет Министров заложил почти двукратное сокращение расходов на обустройство укрытий в учебных заведениях

2026-11-02T16:30

2026-11-02T16:30

2026-11-02T16:30

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Нардеп Юрий Павленко жестко раскритиковал инициативу правительства, подчеркивая, что большинство школ и детских садов до сих пор не имеют полноценных защитных сооружений."Каждый, кто сталкивается с работой учебных заведений, понимает, что большинство из них не имеют полноценных укрытий", — заявил Павленко.В Раду уже поданы правки с требованием восстановить или увеличить финансирование этих нужд. Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Николай Корецкий заявлял, что на 1 сентября укрытиями обеспечены 83% школьников и более 82% воспитанников детсадов, однако эти цифры не отражают качества и полноценности защиты.Параллельно с урезанием бюджета правительство ужесточило правила доступа к уже существующим укрытиям. Согласно Постановлению №1288, приоритет в рабочее время отдается исключительно ученикам и персоналу. Местные власти теперь могут допускать посторонних лиц в школьные бомбоубежища только при наличии свободной площади и строгого зонирования помещений. Ранее Павленко также высказал мнение, что результат первых 100 дней работы нового Кабмина — нулевой, и у него есть серьезные замечания к формированию правительственной политики по наиболее чувствительным вопросам.Кроме того, по инициативе Кабмина введены новые меры в работе и так едва дышащего бизнеса. Согласно принятому недавно постановлению, с 4 декабря предприятия без надлежащего укрытия должны останавливать работу во время жёлтого уровня опасности, даже если это маникюрный кабинет в арендованном помещении. Это вызвало возмущение среди предпринимателей: почему строительство укрытий государство, которое взимает налоги и военный сбор, переложило на них? Подробнее – в материале Виктории Титовой Найти ПВО, построить мост через Днепр: как выживает украинский малый бизнес на сайте Украина.ру.

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новости, украина, виктория титова, кабмин, кабинет министров, рада, убежище