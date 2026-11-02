https://ukraina.ru/20261102/1058580231.html

"Великий льох": Шевченко как исторический мифотворец

"Великий льох": Шевченко как исторический мифотворец - 02.11.2026 Украина.ру

"Великий льох": Шевченко как исторический мифотворец

Творчество Тараса Шевченко составляло определённую сложность для идеологов КПСС. С одной стороны, он был провозглашён "революционным демократом" (что бы это ни значило) и, таким образом, предшественником большевиков. С другой стороны, его откровенный национализм не умещался даже во вполне толерантные границы "ленинской национальной политики"

2026-11-02T16:00

2026-11-02T16:00

2026-11-02T16:00

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xix век

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С "ленинской национальной политикой" было в общем-то просто – там чётко проводилась разница между "прогрессивным" национализмом "угнетённых" народов и "реакционным" национализмом "угнетателей". Однако, с другой стороны, было признано, что присоединение национальных окраин у России было явлением прогрессивным (поскольку влекло за собой экономическое развитие и, по законам марксизма, приближало пролетарскую революцию). Сепаратизм же из этих соображений считался явлением "реакционным". Если вы не понимаете, как это всё вместе укладывалось, значит вы не владеете диалектической логикой.Итак, Шевченко официально почитался в СССР на государственном уровне. Но некоторые его произведения вызывали большие проблемы из-за их откровенно русофобского контекста. К их числу принадлежала "мистерия" (подзаголовок авторский) "Великій льох" (обычно переводится как "Большой склеп"), написанная 2 ноября 1845 года в Переяславе (это период, который получил у шевченковедов название "Переяславская осень Кобзаря". Сам Шевченко подписал, что поэма написана в Миргороде, где он тоже был. Стихотворение "Стоїть в селі Суботові" (октябрь 1845 года, Переяслав) считается эпилогом к поэме "Великій льох" и в СССР публиковалось как отдельное произведение. Уже в 1846-47 годах поэма начала расходиться в самиздате.Появление этих стихотворений не было случайностью – в 1846 году поэт присоединился к "Кирило-Мефодиевскому братству", стоявшему на позициях славянского единства, но – на платформе "свободного объединения", что предполагало, среди прочего, отделение Украины от России."Мефодиевцев" наказали сравнительно легко. Даже Шевенко, который был виновен не столько в сепаратизме, сколько в оскорблении императора и его семьи, всего лишь отправили служить в армию, что, конечно, для столичного жителя было наказанием, но всё же несравнимым с тюремным заключением или даже ссылкой.Так что произведения эти можно считать политической программой Шевченко, своеобразном поэтическом дополнении к "Книге бытия украинского народа" (программный документ кирило-мефодиевцев), выраженной, разумеется, в иносказательной форме, творчески использующей стилистику средневековых мистерий.Поэма состоит из трёх частей – "Три души", "Три вороны" и "Три лирника".Первая часть – рассказ трёх неприкаянных душ, которые под видом птичек присели на крест в Субботове (родовое поместье Богдана Хмельницкого) и ожидают раскопок большого склепа, после которого их должны пустить в рай.Первая рассказала, что перешла с полными вёдрами (с пустыми – к несчастью, с полными – к успеху) путь процессии гетмана и старшин, которые ехали в Переслав на раду. Вода в этих вёдрах оказалась отравлена, все умерли.Вторая жила в гетманской столице Батурине, осталась единственной выжившей после резни, устроенной там "москалями" (легенда, как видим, имеет глубокие корни), а потом напоила коня Петру I. После чего умерла.Третья была совсем маленькой девочкой и улыбнулась Екатерине II, которая проплывала на галере мимо Канева – немедленно умерла вместе с матерью.Вторая часть начинается вороньим карканьем: "кар, кар, Богдан крал товар…"Вороны символизируют собой "злых гениев" Украины, Польши и России. Они хватаются своими подвигами: одна предавала украинцев, другая (самая невинная) дала провалиться польскому восстанию 1830 года, а третья поддерживала Петра и Екатерину. В конце рассказывается о двух братьях Иванах, которые непременно опять доведут Украину до гражданской войны ("один будет, как Гонта. Палачей пытать! Второй будет… это уже наш! Палачам помогать…"). Причём украинская ворона предлагает во избежание бедствия лучшего брата, который будет "стоять за народ" (честно говоря, разницу между двумя палачами нормальному человеку понять затруднительно), потихоньку уничтожить как "славного Полуботка".Третья часть – рассказ трёх лирников, которые пели людям о Богдане (тут упоминается единственная победа – под Жёлтыми водами, традиционно оставшаяся бесплодной) и увидели, как археологи раскопали погреб ("льох" в основном смысле именно погреб) с "сокровищами Богдана", но там оказались только скелеты.Кстати, ненависть Шевченко к археологам производит особенное впечатление если учесть, что он работал рисовальщиком (фотографов тогда не было) во время археологических раскопок. Должен был понять, что они копают периоды более ранние, чем казачество. Но не понял.Лирники, кстати, олицетворяют у Шевченко украинское "хатаскрайничество", которое у самого автора вызывает если не возмущение, то уж точно неприятие.Шевченко вполне внятно описывает своё отношение к истории Украины, которая сводится к сплошным поражениям: Переяславская Рада, которая влечёт за собой трагедию Батурина (умилительно читать у современного украинского литературоведа о "поражении Ивана Мазепы, братоубийстве под Полтавой, где казаки проливали кровь друг друга", при том, что хорошо известно – казаки в сражении участия не принимали) и ликвидацию Запорожской Сечи Екатериной.Понятно, что в СССР пытались русофобское и националистические содержание трактовать как антиколониальное и классовое. Такое понимание, разумеется, тоже возможно, но… из песни слова не выкинешь.Ну и в заключение строки из "Разрытой могилы", произведения, относящегося к тому же периоду (октябрь 1843 года, Петербург; в данном контексте по могилой имеется в виду курган): "Ой Богдан! Неразумный сын! Посмотри теперь на мать, на свою Украину! (…) Ой, Богдан, Богданчик, если бы я знала, в колыбели б задушила…" (тут можно сравнить с мотивом детоубийства из "Гайдамаков", относящихся к тому же пласту творчества поэта).Как видим, Шевченко продуцирует полный набор традиционной украинской исторической мифологии, в которой украинская государственность появилась, когда российская и польская "ещё и не родились", но "москали" все время изничтожали всё украинское, сама Украина шла от поражения к поражению, а любая победа оборачивалась предательством (неосознанным, как у Богдана, или осознанным – как у первой вороны). Естественно, выход из этой исторической несправедливости состоит в отделении от России и борьбе за независимость, но Шевченко мудро предрекает, что эта героическая борьба закончится как всегда – склепом/могилой с горами трупов.Естественно, остаётся вопрос, насколько эта концепция была результатом авторского осмысления истории Украины, а насколько – восприятием наработок предшественников и современников (того же Костомарова). Но это, впрочем, не важно – влияние Шевченко на читающую публику несравнимо с влиянием предшественников и преемников.Как видим, историографическая концепция Михаила Грушевского является всего лишь наукообразным изложением концепции Тараса Шевченко. И это серьёзное испытание для бытующего в России мифа о руководящем и направляющем влиянии "австрийского генштаба" на этногенез украинцев – если Грушевского можно обвинить в сотрудничестве с оным, то Шевченко – никак.Единственно, Грушевский использовал этноним "украинцы", которым Шевченко не пользовался. Но, с другой стороны, не будем и забывать, что рассматриваемый период творчества поэта пришёлся на период до "весны народов" (полностью, однако, в него вписавшись). Побудь он ещё на вольном поселении, глядишь и какой-никакой этноним придумал бы.Совершенно непонятно, как на такой хлипкой базе можно было построить современное государство, продемонстрировавшее удивительную прочность на протяжении двадцати трёх мирных лет и десяти лет войны. Но ещё не вечер. В конце концов, Руина тоже продолжалась тридцать лет (ориентировочно – с 1657 по 1687 года).

https://ukraina.ru/20230309/1044162754.html

https://ukraina.ru/20260309/1044506008.html

https://ukraina.ru/20230614/1047182493.html

https://ukraina.ru/20250523/istoricheskiy-mif-khto-tak-ukrants--chogo-voni-khochut-istoriya-ukrainy-po-grushevskomu-1062903239.html

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