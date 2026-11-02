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От 3% на западе до 96,5% на востоке: как воздушные тревоги бьют по ритейлу Украины

От 3% на западе до 96,5% на востоке: как воздушные тревоги бьют по ритейлу Украины - 02.11.2026 Украина.ру

От 3% на западе до 96,5% на востоке: как воздушные тревоги бьют по ритейлу Украины

В октябре 2026 года украинский ритейл оказался на грани выживания: торговые центры страны находились в режиме простоя из-за воздушных тревог в среднем 9,8 рабочего дня, что составляет 32,5% от всего времени их работы

2026-11-02T15:26

2026-11-02T15:26

2026-11-02T15:26

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Как сообщает Украинский совет торговых центров, этот показатель установил новый антирекорд, превысив сентябрьские 30,8%, и стал почти в три раза выше, чем в октябре прошлого года, когда ТЦ простаивали лишь 12,2% времени.С начала военного конфликта среднее время вынужденного простоя торговых площадок из-за сирен достигло отметки в 186,3 рабочих дня. Наихудшее положение зафиксировано на оккупированных ВСУ территориях ДНР и Запорожской области, где ТЦ не могли работать 96,5% и 85% времени соответственно.Похожая ситуации в Сумской и Черниговской (по 76,4%) и Харьковской (62,2%) областях. При этом на западе страны — во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях — сирены отнимали у бизнеса менее 3% рабочего времени. Даже некоторые улучшения по сравнению с прошлыми месяцами в Киеве, в Одесской, Полтавской, Черкасской и в подконтрольной Киеву части Херсонской области не позволяют бизнесу вернуться к полноценной жизни.В то же время Киев переживает небывалый сброс бизнес-активов. В столице массово выставляют на продажу кофейни, рестораны и магазины, а ценники на готовую инфраструктуру падают вдвое ниже вложенных средств. Подробнее о падении спроса и остром кадровом кризисе - в материале Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру