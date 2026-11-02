https://ukraina.ru/20261102/peskov-vozobnovlenie-postavok-gaza-cherez-ukrainu-nevozmozhno--evropa-sama-sebya-zagnala-v-ugol-1084230069.html

Песков: возобновление поставок газа через Украину невозможно — Европа сама себя загнала в угол

Песков: возобновление поставок газа через Украину невозможно — Европа сама себя загнала в угол - 02.11.2026 Украина.ру

Песков: возобновление поставок газа через Украину невозможно — Европа сама себя загнала в угол

Возобновить поставки российского газа в Европу через территорию Украины сейчас невозможно — ситуация на земле говорит сама за себя. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-11-02T15:39

2026-11-02T15:39

2026-11-02T15:39

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"Пока вряд ли об этом можно говорить. Положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент", — сообщил он, отвечая на вопрос, заинтересована ли Россия в возобновлении транзита.Песков добавил: в будущем всё будет зависеть от желания покупателей и возможностей продавцов. При этом он напомнил, что газовый рынок гораздо шире европейского, хотя тот и остаётся премиальным."Мировые центры экономического роста находятся далеко не в Европе. Они находятся всё-таки на коллективном Юге", — подчеркнул представитель Кремля.Ранее WSJ со ссылкой на чиновников сообщила, что США добиваются возобновления поставок российского газа в ЕС через Украину. По данным газеты, переговорщики от Белого дома поднимали этот вопрос во время визитов в Москву и Киев в сентябре. Инициатива предполагает продажу топлива через американского посредника — чтобы обойти европейские санкции и создать возможности для инвесторов в США.Тем временем стоимость газа в Евросоюзе с начала года выросла в 3,6 раза, став самым подорожавшим товаром на мировых рынках. В минувшую пятницу биржевые цены поднялись выше $1200 за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022 года. Помимо конфликта на Ближнем Востоке, на ситуацию влияет решение Совета ЕС о поэтапном отказе от российских энергоресурсов: с января 2027-го начинает действовать запрет на поставки СПГ по долгосрочным договорам, а с ноября — трубопроводного газа. Для краткосрочных соглашений меры уже вступили в силу.Подробнее – в материале США предлагают вернуть транзит газа из РФ, но в ЕС упираются — WSJ

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