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Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем

Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем - 02.11.2026 Украина.ру

Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем

Хельсинки официально присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию — работа на уровне дипломатов и военных началась на прошлой неделе. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб

2026-11-02T15:12

2026-11-02T15:12

2026-11-02T15:12

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По его словам, углублённые консультации с Парижем как ядерной державой дают Хельсинки новое понимание того, как крупные игроки оценивают последствия своих шагов в нынешней обстановке. "Это сотрудничество расширит наше понимание и, прежде всего, укрепит наше коллективное сдерживание", — приводит его слова канцелярия.При этом в Хельсинки не спешат: конкретный формат взаимодействия ещё только формируется, и Финляндия намерена "тщательно оценить" все варианты, прежде чем подписываться под чем-то окончательным.О планах присоединиться к инициативе финский Минобороны сообщал ещё в сентябре. Министр обороны Антти Хяккянен тогда пояснял: сотрудничество будет двусторонним и должно укрепить безопасность как самой Финляндии, так и Европы в целом. С учётом Хельсинки под французским "зонтиком" теперь десять стран. В марте Эммануэль Макрон объявил об участии Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Греции, Швеции и Дании, в мае к ним присоединилась Норвегия.В октябре финские военные приняли участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Хяккянен назвал такой формат "лучшим соответствием национальным целям" и подчеркнул: ядерное сдерживание — "высшая гарантия защиты всего альянса, включая Финляндию".В Москве на это смотрят иначе. Посол России в Германии Сергей Нечаев ещё в мае заявлял, что планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" несут для России прямую угрозу стратегического порядка и должны учитываться в военно-политическом планировании. Кроме того, в Москве неоднократно указывали на риски для режима нераспространения: посол МИД по особым поручениям Андрей Белоусов обвинял США, Великобританию и Францию в наращивании ядерных потенциалов "без оглядки" на Договор о нераспространении.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября

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новости, финляндия, хельсинки, париж, александр стубб, сергей нечаев (дипломат), минобороны, нато, мид, эммануэль макрон