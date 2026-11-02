https://ukraina.ru/20261102/finlyandiya-potyanulas-pod-frantsuzskiy-yadernyy-zontik-stubb-nachal-peregovory-s-parizhem-1084228140.html
Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем
Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем - 02.11.2026 Украина.ру
Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем
Хельсинки официально присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию — работа на уровне дипломатов и военных началась на прошлой неделе. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб
2026-11-02T15:12
2026-11-02T15:12
2026-11-02T15:12
новости
финляндия
хельсинки
париж
александр стубб
сергей нечаев (дипломат)
минобороны
нато
мид
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103401/07/1034010734_266:0:3724:1945_1920x0_80_0_0_048c66f16724c918508532d4d1a82169.jpg
По его словам, углублённые консультации с Парижем как ядерной державой дают Хельсинки новое понимание того, как крупные игроки оценивают последствия своих шагов в нынешней обстановке. "Это сотрудничество расширит наше понимание и, прежде всего, укрепит наше коллективное сдерживание", — приводит его слова канцелярия.При этом в Хельсинки не спешат: конкретный формат взаимодействия ещё только формируется, и Финляндия намерена "тщательно оценить" все варианты, прежде чем подписываться под чем-то окончательным.О планах присоединиться к инициативе финский Минобороны сообщал ещё в сентябре. Министр обороны Антти Хяккянен тогда пояснял: сотрудничество будет двусторонним и должно укрепить безопасность как самой Финляндии, так и Европы в целом. С учётом Хельсинки под французским "зонтиком" теперь десять стран. В марте Эммануэль Макрон объявил об участии Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Греции, Швеции и Дании, в мае к ним присоединилась Норвегия.В октябре финские военные приняли участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Хяккянен назвал такой формат "лучшим соответствием национальным целям" и подчеркнул: ядерное сдерживание — "высшая гарантия защиты всего альянса, включая Финляндию".В Москве на это смотрят иначе. Посол России в Германии Сергей Нечаев ещё в мае заявлял, что планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" несут для России прямую угрозу стратегического порядка и должны учитываться в военно-политическом планировании. Кроме того, в Москве неоднократно указывали на риски для режима нераспространения: посол МИД по особым поручениям Андрей Белоусов обвинял США, Великобританию и Францию в наращивании ядерных потенциалов "без оглядки" на Договор о нераспространении.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Радиация в Киеве, финское "пфе" и Якубович-враг. Хроника событий на утро 2 ноября
финляндия
хельсинки
париж
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/103401/07/1034010734_699:0:3292:1945_1920x0_80_0_0_ad4bb3e577b7765e5300d36a186b2b7f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, хельсинки, париж, александр стубб, сергей нечаев (дипломат), минобороны, нато, мид, эммануэль макрон
Новости, Финляндия, Хельсинки, Париж, Александр Стубб, Сергей Нечаев (дипломат), Минобороны, НАТО, МИД, Эммануэль Макрон
Финляндия потянулась под французский "ядерный зонтик": Стубб начал переговоры с Парижем
Хельсинки официально присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию — работа на уровне дипломатов и военных началась на прошлой неделе. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб
По его словам, углублённые консультации с Парижем как ядерной державой дают Хельсинки новое понимание того, как крупные игроки оценивают последствия своих шагов в нынешней обстановке. "Это сотрудничество расширит наше понимание и, прежде всего, укрепит наше коллективное сдерживание", — приводит его слова канцелярия.
При этом в Хельсинки не спешат: конкретный формат взаимодействия ещё только формируется, и Финляндия намерена "тщательно оценить" все варианты, прежде чем подписываться под чем-то окончательным.
О планах присоединиться к инициативе финский Минобороны сообщал ещё в сентябре. Министр обороны Антти Хяккянен тогда пояснял: сотрудничество будет двусторонним и должно укрепить безопасность как самой Финляндии, так и Европы в целом. С учётом Хельсинки под французским "зонтиком" теперь десять стран. В марте Эммануэль Макрон объявил об участии Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Греции, Швеции и Дании, в мае к ним присоединилась Норвегия.
В октябре финские военные приняли участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Хяккянен назвал такой формат "лучшим соответствием национальным целям" и подчеркнул: ядерное сдерживание — "высшая гарантия защиты всего альянса, включая Финляндию".
В Москве на это смотрят иначе. Посол России в Германии Сергей Нечаев ещё в мае заявлял, что планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" несут для России прямую угрозу стратегического порядка и должны учитываться в военно-политическом планировании.
Кроме того, в Москве неоднократно указывали на риски для режима нераспространения: посол МИД по особым поручениям Андрей Белоусов обвинял США, Великобританию и Францию в наращивании ядерных потенциалов "без оглядки" на Договор о нераспространении.