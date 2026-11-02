https://ukraina.ru/20261102/druga-zelenskogo-chudesnym-obrazom-otpustili-iz-ttsk-1084223602.html

Друга Зеленского "чудесным" образом отпустили из ТЦК

Друга Зеленского "чудесным" образом отпустили из ТЦК - 02.11.2026 Украина.ру

Друга Зеленского "чудесным" образом отпустили из ТЦК

На Украине случилось "чудо": друга детства Владимира Зеленского отпустили из военкомата на следующий день после бусификации. Речь идет о Денисе Манжосове, который учился с нынешним главой киевского режима в одном классе и сидел за одной партой. Об этом сообщил "Одесский наблюдатель"

2026-11-02T15:02

2026-11-02T15:02

2026-11-02T15:02

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В 1997-м Манжосов вместе с Зеленским и Александром Пикаловым создал команду КВН "95-й квартал", на основе которой появилась студия "Квартал 95". А совсем недавно, 28 октября, его забрали в ТЦК. Но затем отпустили после звонка сверху, а раздел "Ориентировочный дальнейший порядок действий" так и остался незаполненным в журнале военкомата.И это далеко не единичный случай. Тема "избирательной мобилизации" на Украине давно перестала быть секретом. Актеры и сотрудники студии "Квартал 95" фактически имеют полный иммунитет от призыва. Пикалов и Евгений Кошевой в начале украинского конфликта вступали в ряды Национальной гвардии — Пикалов даже принимал присягу.Однако позже выяснилось, что в боевых действиях они не участвуют, а продолжают выступать на концертах. Кошевой в интервью прямо заявлял, что не собирается идти на фронт, так как "не имеет военного опыта" и "принесет больше пользы в тылу". А студия "Квартал 95" и ряд других развлекательных проектов и телеканалов, участвующих в телемарафоне "Единые новости", официально получили от Минкульта статус "критически важных предприятий", который дает право на 100-процентное бронирование сотрудников от мобилизации.Но и это не все. Ситуации, когда мобилизованные граждане внезапно исчезали из списков ТЦК без объяснения причин, фиксировались по всей Украине, и чаще всего они были связаны с коррупцией. Летом 2023 года выяснилось, что глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов обогатился на миллионы долларов, продавая "белые билеты" и освобождения от мобилизации.В 2024–2025 годах разразился скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий: сотни прокуроров, судей и чиновников оформили себе фальшивые группы инвалидности, что автоматически освободило их от призыва. Зеленскому пришлось ликвидировать центральную МСЭК.О том, что далеко не все обязаны идти служить, проговорилась и украинская актриса Инна Приходько. Во время интервью она призналась, что разочаровалась в коллеге по цеху — певце Олеге Виннике.По ее словам, выбор Винника в пользу Запада вместо воюющей родины задел актрису. Музыкант уехал в Германию еще в самом начале СВО, после чего заявил, что на Украину приезжал лишь на заработки, даже не имея паспорта страны."Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала — неразумно с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не заставил бы его насильно воевать", — сказала Приходько. И вот тут случилось самое главное: актриса проговорилась.Подробнее о том, как развивался конфликт между украинскими артистами, — в публикации Украинская актриса случайно проговорилась, кого не трогают ТЦК.

https://ukraina.ru/20261028/s-uma-soshla-pevitsa-razozlila-ukraintsev-tantsami-v-voennoy-forme-1084136390.html

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новости, украина, германия, запад, владимир зеленский, евгений кошевой, приходько, министерство культуры, тцк, квн, мобилизация на украине, мобилизация