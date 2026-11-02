Друга Зеленского "чудесным" образом отпустили из ТЦК - 02.11.2026 Украина.ру
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Друга Зеленского "чудесным" образом отпустили из ТЦК
Друга Зеленского "чудесным" образом отпустили из ТЦК - 02.11.2026 Украина.ру
Друга Зеленского "чудесным" образом отпустили из ТЦК
На Украине случилось "чудо": друга детства Владимира Зеленского отпустили из военкомата на следующий день после бусификации. Речь идет о Денисе Манжосове, который учился с нынешним главой киевского режима в одном классе и сидел за одной партой. Об этом сообщил "Одесский наблюдатель"
2026-11-02T15:02
2026-11-02T15:02
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В 1997-м Манжосов вместе с Зеленским и Александром Пикаловым создал команду КВН "95-й квартал", на основе которой появилась студия "Квартал 95". А совсем недавно, 28 октября, его забрали в ТЦК. Но затем отпустили после звонка сверху, а раздел "Ориентировочный дальнейший порядок действий" так и остался незаполненным в журнале военкомата.И это далеко не единичный случай. Тема "избирательной мобилизации" на Украине давно перестала быть секретом. Актеры и сотрудники студии "Квартал 95" фактически имеют полный иммунитет от призыва. Пикалов и Евгений Кошевой в начале украинского конфликта вступали в ряды Национальной гвардии — Пикалов даже принимал присягу.Однако позже выяснилось, что в боевых действиях они не участвуют, а продолжают выступать на концертах. Кошевой в интервью прямо заявлял, что не собирается идти на фронт, так как "не имеет военного опыта" и "принесет больше пользы в тылу". А студия "Квартал 95" и ряд других развлекательных проектов и телеканалов, участвующих в телемарафоне "Единые новости", официально получили от Минкульта статус "критически важных предприятий", который дает право на 100-процентное бронирование сотрудников от мобилизации.Но и это не все. Ситуации, когда мобилизованные граждане внезапно исчезали из списков ТЦК без объяснения причин, фиксировались по всей Украине, и чаще всего они были связаны с коррупцией. Летом 2023 года выяснилось, что глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов обогатился на миллионы долларов, продавая "белые билеты" и освобождения от мобилизации.В 2024–2025 годах разразился скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий: сотни прокуроров, судей и чиновников оформили себе фальшивые группы инвалидности, что автоматически освободило их от призыва. Зеленскому пришлось ликвидировать центральную МСЭК.О том, что далеко не все обязаны идти служить, проговорилась и украинская актриса Инна Приходько. Во время интервью она призналась, что разочаровалась в коллеге по цеху — певце Олеге Виннике.По ее словам, выбор Винника в пользу Запада вместо воюющей родины задел актрису. Музыкант уехал в Германию еще в самом начале СВО, после чего заявил, что на Украину приезжал лишь на заработки, даже не имея паспорта страны."Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала — неразумно с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не заставил бы его насильно воевать", — сказала Приходько. И вот тут случилось самое главное: актриса проговорилась.Подробнее о том, как развивался конфликт между украинскими артистами, — в публикации Украинская актриса случайно проговорилась, кого не трогают ТЦК.
https://ukraina.ru/20261028/s-uma-soshla-pevitsa-razozlila-ukraintsev-tantsami-v-voennoy-forme-1084136390.html
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новости, украина, германия, запад, владимир зеленский, евгений кошевой, приходько, министерство культуры, тцк, квн, мобилизация на украине, мобилизация
Новости, Украина, Германия, Запад, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Приходько, Министерство культуры, ТЦК, КВН, мобилизация на Украине, мобилизация

Друга Зеленского "чудесным" образом отпустили из ТЦК

15:02 02.11.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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На Украине случилось "чудо": друга детства Владимира Зеленского отпустили из военкомата на следующий день после бусификации. Речь идет о Денисе Манжосове, который учился с нынешним главой киевского режима в одном классе и сидел за одной партой. Об этом сообщил "Одесский наблюдатель"
В 1997-м Манжосов вместе с Зеленским и Александром Пикаловым создал команду КВН "95-й квартал", на основе которой появилась студия "Квартал 95".
А совсем недавно, 28 октября, его забрали в ТЦК. Но затем отпустили после звонка сверху, а раздел "Ориентировочный дальнейший порядок действий" так и остался незаполненным в журнале военкомата.
И это далеко не единичный случай. Тема "избирательной мобилизации" на Украине давно перестала быть секретом. Актеры и сотрудники студии "Квартал 95" фактически имеют полный иммунитет от призыва. Пикалов и Евгений Кошевой в начале украинского конфликта вступали в ряды Национальной гвардии — Пикалов даже принимал присягу.
Однако позже выяснилось, что в боевых действиях они не участвуют, а продолжают выступать на концертах. Кошевой в интервью прямо заявлял, что не собирается идти на фронт, так как "не имеет военного опыта" и "принесет больше пользы в тылу".
А студия "Квартал 95" и ряд других развлекательных проектов и телеканалов, участвующих в телемарафоне "Единые новости", официально получили от Минкульта статус "критически важных предприятий", который дает право на 100-процентное бронирование сотрудников от мобилизации.
Но и это не все. Ситуации, когда мобилизованные граждане внезапно исчезали из списков ТЦК без объяснения причин, фиксировались по всей Украине, и чаще всего они были связаны с коррупцией. Летом 2023 года выяснилось, что глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов обогатился на миллионы долларов, продавая "белые билеты" и освобождения от мобилизации.
В 2024–2025 годах разразился скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий: сотни прокуроров, судей и чиновников оформили себе фальшивые группы инвалидности, что автоматически освободило их от призыва. Зеленскому пришлось ликвидировать центральную МСЭК.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
28 октября, 18:18
"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной формеУкраинская певица Камалия оказалась в центре скандала из-за танцев на бронеавтомобиле в военной форме. Артистка опубликовала видео, на котором вместе с исполнителем VLADIAS (настоящее имя артиста неизвестно — Ред.) танцует на бронемашине под свою песню "Самбука"
О том, что далеко не все обязаны идти служить, проговорилась и украинская актриса Инна Приходько. Во время интервью она призналась, что разочаровалась в коллеге по цеху — певце Олеге Виннике.
По ее словам, выбор Винника в пользу Запада вместо воюющей родины задел актрису. Музыкант уехал в Германию еще в самом начале СВО, после чего заявил, что на Украину приезжал лишь на заработки, даже не имея паспорта страны.
"Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала — неразумно с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не заставил бы его насильно воевать", — сказала Приходько. И вот тут случилось самое главное: актриса проговорилась.

"Кто из наших звезд шоу-бизнеса пошел служить принудительно? Люди шли по собственному призыву", — добавила она.

Подробнее о том, как развивался конфликт между украинскими артистами, — в публикации Украинская актриса случайно проговорилась, кого не трогают ТЦК.
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