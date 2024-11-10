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Мали уповает не на ООН, а на Россию в защите от террористических происков Киева

Мали уповает не на ООН, а на Россию в защите от террористических происков Киева - 10.11.2024 Украина.ру

Мали уповает не на ООН, а на Россию в защите от террористических происков Киева

Мали и другие африканские страны пожаловались в ООН на поддерживающую терроризм Украину, однако до сих пор не получили реакции международной организации. Об этом РИА "Новости" заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

2024-11-10T15:37

2024-11-10T15:37

2024-11-10T15:37

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По словам главы малийской дипломатии, Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совбез ООН с просьбой принять меры в отношении нынешнего руководства Украины из-за поддержки им терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. Однако до сих пор организация не подтвердила получение просьбы принять меры в отношении Киева.При этом, отметил глава МИД Мали, поддержка России позволяет стране самостоятельно защищать свой суверенитет и сотрудничество с Москвой хорошо развивается."Россия является нашим партнером, потому что ее поддержка позволяет нам обладать военным потенциалом, который позволяет национальным армиям Мали, Буркина и Нигера защищать суверенитет и сохранять территориальную целостность. И это сотрудничество в области безопасности идет хорошо, и мы верим, что оно сможет продолжаться, чтобы мы могли продолжать работать. Но у нас есть не только Россия, я думаю, есть Китай, есть Турция, есть много других стран. Все страны, которые уважают наш суверенитет, готовы работать с нами, но по-честному", - заявил Диоп.Министерская конференция проходит 9-10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. В ней участвуют дипломаты из африканских стран. Приветственную телеграмму участникам мероприятия прислал президент России Владимир Путин – её зачитал глава МИД России Сергей Лавров.Накануне, 9 ноября и.о. директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка" заявил, что нынешнее руководство Украины ведет деструктивную деятельность и поддерживает террористические группировки в Африке. Михно отметил, что Россия поддерживает африканские государства в борьбе с терроризмом.До этого, в августе правительство Мали заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за открытой поддержки Киевом оппозиционных бандформирований в этой стране. Подробнее об этом в публикации Татьяны Стоянович "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себеРанее в новостях: Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой

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новости, мали, россия, украина, владимир путин, сергей лавров, мид, оон, африка, саммит "россия-африка"