Мали уповает не на ООН, а на Россию в защите от террористических происков Киева
Мали и другие африканские страны пожаловались в ООН на поддерживающую терроризм Украину, однако до сих пор не получили реакции международной организации. Об этом РИА "Новости" заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.
По словам главы малийской дипломатии, Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совбез ООН с просьбой принять меры в отношении нынешнего руководства Украины из-за поддержки им терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. Однако до сих пор организация не подтвердила получение просьбы принять меры в отношении Киева.
"На сегодняшний день Совет Безопасности даже не подтвердил получение того, что мы представили. Мы знаем, что Россия поддерживает наш шаг. Мы никого не услышали", - сообщил Диоп на полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка".
При этом, отметил глава МИД Мали, поддержка России позволяет стране самостоятельно защищать свой суверенитет и сотрудничество с Москвой хорошо развивается.
"Россия является нашим партнером, потому что ее поддержка позволяет нам обладать военным потенциалом, который позволяет национальным армиям Мали, Буркина и Нигера защищать суверенитет и сохранять территориальную целостность. И это сотрудничество в области безопасности идет хорошо, и мы верим, что оно сможет продолжаться, чтобы мы могли продолжать работать. Но у нас есть не только Россия, я думаю, есть Китай, есть Турция, есть много других стран. Все страны, которые уважают наш суверенитет, готовы работать с нами, но по-честному", - заявил Диоп.
Министерская конференция проходит 9-10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. В ней участвуют дипломаты из африканских стран. Приветственную телеграмму участникам мероприятия прислал президент России Владимир Путин – её зачитал глава МИД России Сергей Лавров.
Накануне, 9 ноября и.о. директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка" заявил, что нынешнее руководство Украины ведет деструктивную деятельность и поддерживает террористические группировки в Африке. Михно отметил, что Россия поддерживает африканские государства в борьбе с терроризмом.
До этого, в августе правительство Мали заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за открытой поддержки Киевом оппозиционных бандформирований в этой стране. Подробнее об этом в публикации Татьяны Стоянович "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе