Речь Путина на "Валдае" затмила выборы в США, заявили в Госдуме РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты российского парламента констатировал поддержку всеми фракциями выступлении президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщает телеграм-канал "Дума ТВ"
Тема пленарного заседания клуба "Прочный мир - на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке" и речь президента не оставили равнодушными лидеров фракций. Они высказались на пленарном заседании, подчёркивая важность поднятых на "Валдае" вопросов и выражая поддержку тезисов президента.
В частности, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что главный тезис президента внутренним элитам был о том, что возврата к прежним временам не будет.
"Не успел президент поздравить Трампа, как через полчаса раздался сигнал о том, что он готов к переговорам и встречам. От этого зависит во многом, как дальше дела пойдут на фронте", — сказал Зюганов.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий тоже отметил важность "валдайской речи" Путина.
"Создан крупнейший интеграционный блок БРИКС, который сегодня возглавляет Россия", - констатировал Слуцкий.
Он также отметил, то созданы другие интеграционные объединения, в частности – ШОС.
"Мировая архитектура сделала серьёзный шаг вперёд", - констатировал Слуцкий.
Он также высказался о роли личности Путина в развитии мировой истории.
"Сегодня в мире есть человек, который объединяет мировые цивилизации. Который действительно объединяет те векторы развития, которые ведут к мирному, стабильному и безопасному развитию мировой цивилизации. И это действительно президент России Владимир Владимирович Путин", - сказал лидер фракции ЛДПР.
Володин в свою очередь сообщил, что накануне нынешнего пленарного заседания состоялось заседание руководителей фракций. Все они поддержали видение президентом мироустройства на принципах многополярности и справедливости, отметил председатель нижней палаты российского парламента.
"Я рассказал ему, что все фракции поддержали валдайскую речь. Президент поблагодарил всех", — цитирует телеграм-канал председателя Госдумы.
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