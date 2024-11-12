https://ukraina.ru/20241112/1058838362.html

Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович

Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович - 12.11.2024 Украина.ру

Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о приоритетных задачах Дональда Трампа на посту президента США... Украина.ру, 12.11.2024

2024-11-12T14:16

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о приоритетных задачах Дональда Трампа на посту президента США и его первых шагах сразу после инаугурации, а также спрогнозировал развитие событий в Европе, АТР и на Ближнем Востоке. 00:30 - Приоритетные задачи Трампа во внешней политике; 03:36 - Что ждет Европу в 2025 году? 05:28 – Есть ли решение по ближневосточному конфликту; 08:13- Эскалация конфликта в зоне АТР; 11:04 - Внутренняя политика США при Трампе; 15:42 - Атака дронами по Москве и Подмосковью. *в ходе интервью упоминается движение ЛГБТ - запрещено на территории РФ#Мендкович #Трмп #Европа #США #Вашингтон #ЕС #Европа #НАТО #переговоры #Украина #РФ #Россия #СВО #спецоперация #фронт #Израиль #Палестина #война #атака #армия #БлижнийВосток #Ливан #СекторГаза #Киев #Путин #Байден #Остин #Шольц #Франция #ФРГ #Германия #АТР #Китай #КНДР #Корея #КНР #Тайвань #Иран #дроны #БПЛА #беспилотник #президент #ВСУ #конфликт #Евросоюз ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, германия, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, ес, нато