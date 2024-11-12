Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о приоритетных задачах Дональда Трампа на посту президента США и его первых шагах сразу после инаугурации, а также спрогнозировал развитие событий в Европе, АТР и на Ближнем Востоке.
00:30 - Приоритетные задачи Трампа во внешней политике;
03:36 - Что ждет Европу в 2025 году?
05:28 – Есть ли решение по ближневосточному конфликту;
08:13- Эскалация конфликта в зоне АТР;
11:04 - Внутренняя политика США при Трампе;
15:42 - Атака дронами по Москве и Подмосковью.
*в ходе интервью упоминается движение ЛГБТ - запрещено на территории РФ
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