Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович - 12.11.2024 Украина.ру
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Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович
Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович - 12.11.2024 Украина.ру
Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о приоритетных задачах Дональда Трампа на посту президента США... Украина.ру, 12.11.2024
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германия
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владимир путин
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о приоритетных задачах Дональда Трампа на посту президента США и его первых шагах сразу после инаугурации, а также спрогнозировал развитие событий в Европе, АТР и на Ближнем Востоке. 00:30 - Приоритетные задачи Трампа во внешней политике; 03:36 - Что ждет Европу в 2025 году? 05:28 – Есть ли решение по ближневосточному конфликту; 08:13- Эскалация конфликта в зоне АТР; 11:04 - Внутренняя политика США при Трампе; 15:42 - Атака дронами по Москве и Подмосковью. *в ходе интервью упоминается движение ЛГБТ - запрещено на территории РФ#Мендкович #Трмп #Европа #США #Вашингтон #ЕС #Европа #НАТО #переговоры #Украина #РФ #Россия #СВО #спецоперация #фронт #Израиль #Палестина #война #атака #армия #БлижнийВосток #Ливан #СекторГаза #Киев #Путин #Байден #Остин #Шольц #Франция #ФРГ #Германия #АТР #Китай #КНДР #Корея #КНР #Тайвань #Иран #дроны #БПЛА #беспилотник #президент #ВСУ #конфликт #Евросоюз ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, германия, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, ес, нато
Видео, Германия, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, НАТО

Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович

14:16 12.11.2024
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о приоритетных задачах Дональда Трампа на посту президента США и его первых шагах сразу после инаугурации, а также спрогнозировал развитие событий в Европе, АТР и на Ближнем Востоке.
00:30 - Приоритетные задачи Трампа во внешней политике;
03:36 - Что ждет Европу в 2025 году?
05:28 – Есть ли решение по ближневосточному конфликту;
08:13- Эскалация конфликта в зоне АТР;
11:04 - Внутренняя политика США при Трампе;
15:42 - Атака дронами по Москве и Подмосковью.
*в ходе интервью упоминается движение ЛГБТ - запрещено на территории РФ
#Мендкович #Трмп #Европа #США #Вашингтон #ЕС #Европа #НАТО #переговоры #Украина #РФ #Россия #СВО #спецоперация #фронт #Израиль #Палестина #война #атака #армия #БлижнийВосток #Ливан #СекторГаза #Киев #Путин #Байден #Остин #Шольц #Франция #ФРГ #Германия #АТР #Китай #КНДР #Корея #КНР #Тайвань #Иран #дроны #БПЛА #беспилотник #президент #ВСУ #конфликт #Евросоюз
ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
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Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Мирное соглашение по Украине на плечах Байдена, он должен успеть, пока его время не вышло - GuardianПрийти к миру по украинскому конфликту - задача не вновь избранного президента США Дональда Трампа, а действующего лидера страны Джо Байдена. Об этом 12 ноября заявил обозреватель Guardian Саймон Дженкинс
 
ВидеоГерманияСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинЕСНАТО
 
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