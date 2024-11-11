Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей - 11.11.2024 Украина.ру
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Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей
Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей - 11.11.2024 Украина.ру
Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей
В Украине очередной, как говорят тинэйджеры, зашквар: местных неонацистов из числа расово правильных культуртрегеров опять взволновал Михаил Булгаков. Ну, как сам Булгаков… "Свербит" его литературно-мемориальный дом-музей на Андреевском спуске в Киеве, где писатель провел свою юность.
2024-11-11T15:32
2024-11-11T15:32
украина
российская империя
россия
киев
одесса
полтава
пушкин
ватутин
михаил булгаков
памятник
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Нардепка-парламентарий (по-ихнему – "парламентарка") и прожженная грантоедка-соросенок от партии "Голос", лучшая подружка и защитница одесского убийцы-правосека Сергея Стерненко, кавалер ("кавалерка") потешной медали "За жертвенность и любовь к Украине" некто Соломия Бобровская на пресс-конференции в Киеве опять зашлась в истерике и призвала прекратить "позориться с этим музеем на весь мир" и поискать "идеи на этот счет".А что их, эти спасительные идеи, искать, когда они лежат на поверхности, но, правда, могут воинственной Соломии не понравиться. Например, можно обратиться к профильному врачу, изучающему и лечащему при помощи электрошока наследственные фобии, передающиеся половым и капельным путем. Украинские нацисты, пардон, националиствующие суверен-коммунисты, отвечающие в 30-ые годы прошлого века за украинизацию Украины по лекалам Ленина, обращались к Иосифу Сталину с просьбой отдать Украине части земель России, а если это не получится, то хотя бы обязательно запретить наглухо любое творчество Булгакова.И знаете, за что? За то, что писатель в очень правдивом, но смешливо-презрительном и потому единственно возможном свете освещал борцов за независимость Украины. В лице петлюровцев и сторонников гетмана Скоропадского, которые хоть и мочили коммунистов-большевиков, но все равно им ценны, ибо "воювалы за нэньку".Вы можете представить этот бред: нацики обратились к коммунистическому вождю, прося его запретить писателя, который высмеивал антикоммунистов – петлюровцев и гетманцев? Парадокс, но нацикам он таким не казался, потому что презрительное высмеивание их ничтожества в исполнении Булгакова им же казалось страшнее и уничижительнее всего. И опускало ниже городской канализации саму идею достойного существования "Украйинскойи дэржавы".Мемориальную доску Булгакова на его доме они залили красной краской одной из первых – сразу после обретения независимости в 1991 году. И от закрытия музея их сдерживало только то, что в Украине и до сих пор есть люди, которые понимают величие Булгакова, его значение для Украины и Киева. Они всячески и сопротивлялись мракобесию, но сейчас их ряды окончательно истончились и поредели. И Киевсовет уже решил снасти памятник Булгакову перед домом, а самые оголтелые и нарванные неонацисты подбираются и к дому-музею.Снесения памятников Булгакову и Александру Пушкину по всей Украине – это уж завершающие аккорды кампании по отмене России и запрету ее культуры во всех аспектах этого слова. То есть по выведению Украины из состава культурных стран, где, например, понимают, изучают и знают великую русскую литературу как неотъемлемую часть мировой культуры.Под экскаваторы и бульдозеры, подъемные краны и тяжелые кирки с ломами пьяных от безнаказанности и спиртного патриотов попали также последние редкие и чудом сохранившиеся в годы прежнего активного безумия памятники Владимиру Высоцкому, Антону Чехову, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и т. д. Сейчас идет окончательная зачистка украинской поля от вредного "москальского" наследия.И как ни странно, впереди всех оказались не только Киев и Одесса, на зачистку которых брошены основные силы и средства, усилия и кадры украинствующей дебилизации населения, но и скромная Полтава. Но, с другой стороны, понятно, почему. Именно под Полтавой в 1709 году состоялась Полтавская битва, о которой было сказано, что на поле битвы со шведскими завоевателями и оккупантами вышло Московское царство, а с него с победой вышла Российская империя. Войска царя и будущего императора Петра I так наваляли до того непобедимой армии шведского короля Карла XII, что венценосный выскочка, считавшийся лучшим полководцем Европы, еле ноги унес. А его новоявленного союзника и объявленного "борцом за независимость Украины" предателя Ивана Мазепу, который изменил Петру I и заработал у него Орден Иуды, так и вообще загрызли до смерти банальные прожорливые вши – так он обессилел в "борьбе".В честь той победы в Полтаве и на полях вокруг нее появились Музей битвы с памятником Петру I перед ним и целый комплекс памятников, восхваляющих ту викторию и отдающих дань памяти ее участникам как с русской, так и с шведской стороны.В 1806–1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы в центральном Корпусном парке был сооружен монумент Славы – величественная колонна, увенчанная золотым орлом с оливковой ветвью победы в клюве.В честь 140-летней годовщины Полтавской битвы в 1849 году был сооружен памятник на месте отдыха императора Петра I.К 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II был открыт памятник Алексею Келину (полное название "Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы"), который руководил обороной Полтавы и опустил Карла XII вместе с его войском ниже городской канализации, которой тогда в Полтаве еще не было, но после она ее заслужила.И вот прошедшим летом стало известно, что в Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной Рады и Офиса президента Украины (ОПУ), посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году. Рассматривалась возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.Чтобы придать этому варварскому действу видимость законности, необходимо исключение этих всемирно известных объектов из государственного реестра памятников Украины. И ее министерство культуры уже озаботилось проблемой -- начало соответствующую работу.Кроме того, украинские нардепы и эксперты обсуждали изменение концепции Музея на территории заповедника "Поле Полтавской битвы", чтобы в ней по-новому осветить темы Войска Запорожского, правления предателя-Иудушки Ивана Мазепы и Гадячского соглашения 1658 года, которое перечеркивало итоги Переяславской рады 1654 года о воссоединении Украины с Россией и выводило Украину (тогда – Гетманщину, ибо не было никакой Украины и помине) в состав Польши.И пока с Полтавской битвой и памятью о ней вышла некоторая заминка, полтавские наци-патриоты отыгрались на Пушкине и остатках памятников героям Великой Отечественной войны, которые освобождали Полтаву от немецко-нацистских оккупантов, идеологических союзников и предшественников нынешних "хероев". Летом в Полтаве снесли и демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину (последний погиб под Полтавой и похоронен в этом городе).И если в Одессе знаменитый памятник Пушкину (его бюст) перед городской управой просто накрыли мусорным пакетом, то бюст поэта на постаменте в Полтаве, в центральном в Березовом сквере на улице Пушкина, установленный там в конце 1950-х годов, снесли.Их – поэта и генерала -- и вывозили вместе, чтобы машину два раза не гонять:Поэта и генерала объединили нацикиА на место бюста Пушкина потом поставили сделанную из каких-то узких пластин эрзац-ракету. Типа космическую. Намека, что и Украина – держава комическая, а украинцы-патриоты не только с галичанских смерек недавно слезли Черное море выкопать для человечества, но и космос могут взять на абордаж, если надо будет. Бред, конечно. Но разве он хоть чем-то неординарным выбивается из всего происходящего в Украине?Что же означает это уничтожение прежних памятников, которые теперь величаются "российскими имперскими достопримечательностями", годными лишь для того, чтобы в независимой Украине стоять в "отдельном пространстве"?В культурном и историческом контексте это однозначно выведение Украины и из мирового духовно-культурного пространства, и из состава стран, которые победили во Второй мировой войне, которая на территории Украины проходила как Великая Отечественная. И УССР, пребывавшая в составе СССР, который победил в той войне, тоже была победителем. И в этом качестве даже стала одной из основательниц ООН.И вот сейчас ее выводят из состава победителей, оскопляя память о победах и победителях, переписывая историю, уничтожая памятники, реабилитируя предателей и утверждая, что Украина боролась и с немецкий нацизмом, и с советским коммунизмом-тоталитаризмом.И, похоже, подлинные заказчики оскопления памяти о Второй мировой войне указали патриотам-чистильщикам, что этого мало. И что нужно копнуть историю поглубже и вывести Украину еще и из числа победителей в составе Российской империи, которая, напоминаю, родилась под Полтавой.Тогдашний правитель Украины гетман Иван Мазепа предал царя Петра и переметнулся к Карлу XII, желая увести с собой как можно больше украинцев – казаков и прочих. Но ничего из этого у него не вышло. Будущие украинцы остались верны присяге и к предателю с шведами не примкнули: 95% казачества не нарушили присягу – с Мазепой ушли только его приближенные и так называемый полк сердюков его личной охраны.Это-то и не устраивает нынешних чистильщиков и, разумеется, их спонсоров-заказчиков -- история расово правильного предательства не удлиняется вглубь и некая лживая преемственность не просматривается. Значит, будут врать, извращать и переделывать насильно. И они уверены в успехе.Но, разумеется, до начала денацификации, которая является одной из целей-задач спецвоенной операции (СВО), о которой уже сказано, что она будет выполнена. На это и надежда…О ситуации с исторической памятью в Украине читайте в статье Владимира Скачко Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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украина, российская империя, россия, киев, одесса, полтава, пушкин, ватутин, михаил булгаков, памятник, петр i, верховная рада, офис президента, "голос", мнения
Украина, Российская империя, Россия, Киев, Одесса, Полтава, Пушкин, Ватутин, Михаил Булгаков, памятник, Петр I, Верховная Рада, Офис президента, "Голос", Мнения

Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей

15:32 11.11.2024
 
© poltava-news.ru
© poltava-news.ru
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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В Украине очередной, как говорят тинэйджеры, зашквар: местных неонацистов из числа расово правильных культуртрегеров опять взволновал Михаил Булгаков. Ну, как сам Булгаков… "Свербит" его литературно-мемориальный дом-музей на Андреевском спуске в Киеве, где писатель провел свою юность.
Нардепка-парламентарий (по-ихнему – "парламентарка") и прожженная грантоедка-соросенок от партии "Голос", лучшая подружка и защитница одесского убийцы-правосека Сергея Стерненко, кавалер ("кавалерка") потешной медали "За жертвенность и любовь к Украине" некто Соломия Бобровская на пресс-конференции в Киеве опять зашлась в истерике и призвала прекратить "позориться с этим музеем на весь мир" и поискать "идеи на этот счет".
А что их, эти спасительные идеи, искать, когда они лежат на поверхности, но, правда, могут воинственной Соломии не понравиться. Например, можно обратиться к профильному врачу, изучающему и лечащему при помощи электрошока наследственные фобии, передающиеся половым и капельным путем. Украинские нацисты, пардон, националиствующие суверен-коммунисты, отвечающие в 30-ые годы прошлого века за украинизацию Украины по лекалам Ленина, обращались к Иосифу Сталину с просьбой отдать Украине части земель России, а если это не получится, то хотя бы обязательно запретить наглухо любое творчество Булгакова.
И знаете, за что? За то, что писатель в очень правдивом, но смешливо-презрительном и потому единственно возможном свете освещал борцов за независимость Украины. В лице петлюровцев и сторонников гетмана Скоропадского, которые хоть и мочили коммунистов-большевиков, но все равно им ценны, ибо "воювалы за нэньку".
Вы можете представить этот бред: нацики обратились к коммунистическому вождю, прося его запретить писателя, который высмеивал антикоммунистов – петлюровцев и гетманцев? Парадокс, но нацикам он таким не казался, потому что презрительное высмеивание их ничтожества в исполнении Булгакова им же казалось страшнее и уничижительнее всего. И опускало ниже городской канализации саму идею достойного существования "Украйинскойи дэржавы".
Мемориальную доску Булгакова на его доме они залили красной краской одной из первых – сразу после обретения независимости в 1991 году. И от закрытия музея их сдерживало только то, что в Украине и до сих пор есть люди, которые понимают величие Булгакова, его значение для Украины и Киева. Они всячески и сопротивлялись мракобесию, но сейчас их ряды окончательно истончились и поредели. И Киевсовет уже решил снасти памятник Булгакову перед домом, а самые оголтелые и нарванные неонацисты подбираются и к дому-музею.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Снесения памятников Булгакову и Александру Пушкину по всей Украине – это уж завершающие аккорды кампании по отмене России и запрету ее культуры во всех аспектах этого слова. То есть по выведению Украины из состава культурных стран, где, например, понимают, изучают и знают великую русскую литературу как неотъемлемую часть мировой культуры.
Под экскаваторы и бульдозеры, подъемные краны и тяжелые кирки с ломами пьяных от безнаказанности и спиртного патриотов попали также последние редкие и чудом сохранившиеся в годы прежнего активного безумия памятники Владимиру Высоцкому, Антону Чехову, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и т. д. Сейчас идет окончательная зачистка украинской поля от вредного "москальского" наследия.
И как ни странно, впереди всех оказались не только Киев и Одесса, на зачистку которых брошены основные силы и средства, усилия и кадры украинствующей дебилизации населения, но и скромная Полтава.
Но, с другой стороны, понятно, почему. Именно под Полтавой в 1709 году состоялась Полтавская битва, о которой было сказано, что на поле битвы со шведскими завоевателями и оккупантами вышло Московское царство, а с него с победой вышла Российская империя. Войска царя и будущего императора Петра I так наваляли до того непобедимой армии шведского короля Карла XII, что венценосный выскочка, считавшийся лучшим полководцем Европы, еле ноги унес. А его новоявленного союзника и объявленного "борцом за независимость Украины" предателя Ивана Мазепу, который изменил Петру I и заработал у него Орден Иуды, так и вообще загрызли до смерти банальные прожорливые вши – так он обессилел в "борьбе".
В честь той победы в Полтаве и на полях вокруг нее появились Музей битвы с памятником Петру I перед ним и целый комплекс памятников, восхваляющих ту викторию и отдающих дань памяти ее участникам как с русской, так и с шведской стороны.
В 1806–1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы в центральном Корпусном парке был сооружен монумент Славы – величественная колонна, увенчанная золотым орлом с оливковой ветвью победы в клюве.
Памятник Пушкину в Киеве
15 ноября 2023, 15:03
Памятник Пушкину снесли в КиевеЕщё один киевский памятник Александру Пушкину снесён с разрешения правительства Украины. Об этом 15 ноября объявил советник киевского градоначальника Дмитрий Белоцерковец
В честь 140-летней годовщины Полтавской битвы в 1849 году был сооружен памятник на месте отдыха императора Петра I.
К 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II был открыт памятник Алексею Келину (полное название "Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы"), который руководил обороной Полтавы и опустил Карла XII вместе с его войском ниже городской канализации, которой тогда в Полтаве еще не было, но после она ее заслужила.
И вот прошедшим летом стало известно, что в Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной Рады и Офиса президента Украины (ОПУ), посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году. Рассматривалась возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.
Чтобы придать этому варварскому действу видимость законности, необходимо исключение этих всемирно известных объектов из государственного реестра памятников Украины. И ее министерство культуры уже озаботилось проблемой -- начало соответствующую работу.
Кроме того, украинские нардепы и эксперты обсуждали изменение концепции Музея на территории заповедника "Поле Полтавской битвы", чтобы в ней по-новому осветить темы Войска Запорожского, правления предателя-Иудушки Ивана Мазепы и Гадячского соглашения 1658 года, которое перечеркивало итоги Переяславской рады 1654 года о воссоединении Украины с Россией и выводило Украину (тогда – Гетманщину, ибо не было никакой Украины и помине) в состав Польши.
И пока с Полтавской битвой и памятью о ней вышла некоторая заминка, полтавские наци-патриоты отыгрались на Пушкине и остатках памятников героям Великой Отечественной войны, которые освобождали Полтаву от немецко-нацистских оккупантов, идеологических союзников и предшественников нынешних "хероев". Летом в Полтаве снесли и демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину (последний погиб под Полтавой и похоронен в этом городе).
И если в Одессе знаменитый памятник Пушкину (его бюст) перед городской управой просто накрыли мусорным пакетом, то бюст поэта на постаменте в Полтаве, в центральном в Березовом сквере на улице Пушкина, установленный там в конце 1950-х годов, снесли.
Их – поэта и генерала -- и вывозили вместе, чтобы машину два раза не гонять:
© Андрей Карпов / Telegram
© Андрей Карпов / Telegram
Поэта и генерала объединили нацики
А на место бюста Пушкина потом поставили сделанную из каких-то узких пластин эрзац-ракету. Типа космическую. Намека, что и Украина – держава комическая, а украинцы-патриоты не только с галичанских смерек недавно слезли Черное море выкопать для человечества, но и космос могут взять на абордаж, если надо будет. Бред, конечно. Но разве он хоть чем-то неординарным выбивается из всего происходящего в Украине?
Что же означает это уничтожение прежних памятников, которые теперь величаются "российскими имперскими достопримечательностями", годными лишь для того, чтобы в независимой Украине стоять в "отдельном пространстве"?
В культурном и историческом контексте это однозначно выведение Украины и из мирового духовно-культурного пространства, и из состава стран, которые победили во Второй мировой войне, которая на территории Украины проходила как Великая Отечественная. И УССР, пребывавшая в составе СССР, который победил в той войне, тоже была победителем. И в этом качестве даже стала одной из основательниц ООН.
И вот сейчас ее выводят из состава победителей, оскопляя память о победах и победителях, переписывая историю, уничтожая памятники, реабилитируя предателей и утверждая, что Украина боролась и с немецкий нацизмом, и с советским коммунизмом-тоталитаризмом.
И, похоже, подлинные заказчики оскопления памяти о Второй мировой войне указали патриотам-чистильщикам, что этого мало. И что нужно копнуть историю поглубже и вывести Украину еще и из числа победителей в составе Российской империи, которая, напоминаю, родилась под Полтавой.
Тогдашний правитель Украины гетман Иван Мазепа предал царя Петра и переметнулся к Карлу XII, желая увести с собой как можно больше украинцев – казаков и прочих. Но ничего из этого у него не вышло. Будущие украинцы остались верны присяге и к предателю с шведами не примкнули: 95% казачества не нарушили присягу – с Мазепой ушли только его приближенные и так называемый полк сердюков его личной охраны.
10 февраля 2023, 07:12
Ватутин — это памятник каждому киевлянину, воевавшему за свой город: эксперты о его сносеВ Киеве демонтировали памятники Валерию Чкалову и Николаю Ватутину. Формулировка – декоммунизация и деруссификация. Эксперты и народные депутаты написали свое мнение на этот счет.
Это-то и не устраивает нынешних чистильщиков и, разумеется, их спонсоров-заказчиков -- история расово правильного предательства не удлиняется вглубь и некая лживая преемственность не просматривается. Значит, будут врать, извращать и переделывать насильно. И они уверены в успехе.
Но, разумеется, до начала денацификации, которая является одной из целей-задач спецвоенной операции (СВО), о которой уже сказано, что она будет выполнена. На это и надежда…
О ситуации с исторической памятью в Украине читайте в статье Владимира Скачко Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется
 
УкраинаРоссийская империяРоссияКиевОдессаПолтаваПушкинВатутинМихаил БулгаковпамятникПетр IВерховная РадаОфис президента"Голос"Мнения
 
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15:32Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей
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