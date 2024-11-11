https://ukraina.ru/20241111/1058807084.html

Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей

Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей - 11.11.2024 Украина.ру

Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей

В Украине очередной, как говорят тинэйджеры, зашквар: местных неонацистов из числа расово правильных культуртрегеров опять взволновал Михаил Булгаков. Ну, как сам Булгаков… "Свербит" его литературно-мемориальный дом-музей на Андреевском спуске в Киеве, где писатель провел свою юность.

2024-11-11T15:32

2024-11-11T15:32

2024-11-11T15:32

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Нардепка-парламентарий (по-ихнему – "парламентарка") и прожженная грантоедка-соросенок от партии "Голос", лучшая подружка и защитница одесского убийцы-правосека Сергея Стерненко, кавалер ("кавалерка") потешной медали "За жертвенность и любовь к Украине" некто Соломия Бобровская на пресс-конференции в Киеве опять зашлась в истерике и призвала прекратить "позориться с этим музеем на весь мир" и поискать "идеи на этот счет".А что их, эти спасительные идеи, искать, когда они лежат на поверхности, но, правда, могут воинственной Соломии не понравиться. Например, можно обратиться к профильному врачу, изучающему и лечащему при помощи электрошока наследственные фобии, передающиеся половым и капельным путем. Украинские нацисты, пардон, националиствующие суверен-коммунисты, отвечающие в 30-ые годы прошлого века за украинизацию Украины по лекалам Ленина, обращались к Иосифу Сталину с просьбой отдать Украине части земель России, а если это не получится, то хотя бы обязательно запретить наглухо любое творчество Булгакова.И знаете, за что? За то, что писатель в очень правдивом, но смешливо-презрительном и потому единственно возможном свете освещал борцов за независимость Украины. В лице петлюровцев и сторонников гетмана Скоропадского, которые хоть и мочили коммунистов-большевиков, но все равно им ценны, ибо "воювалы за нэньку".Вы можете представить этот бред: нацики обратились к коммунистическому вождю, прося его запретить писателя, который высмеивал антикоммунистов – петлюровцев и гетманцев? Парадокс, но нацикам он таким не казался, потому что презрительное высмеивание их ничтожества в исполнении Булгакова им же казалось страшнее и уничижительнее всего. И опускало ниже городской канализации саму идею достойного существования "Украйинскойи дэржавы".Мемориальную доску Булгакова на его доме они залили красной краской одной из первых – сразу после обретения независимости в 1991 году. И от закрытия музея их сдерживало только то, что в Украине и до сих пор есть люди, которые понимают величие Булгакова, его значение для Украины и Киева. Они всячески и сопротивлялись мракобесию, но сейчас их ряды окончательно истончились и поредели. И Киевсовет уже решил снасти памятник Булгакову перед домом, а самые оголтелые и нарванные неонацисты подбираются и к дому-музею.Снесения памятников Булгакову и Александру Пушкину по всей Украине – это уж завершающие аккорды кампании по отмене России и запрету ее культуры во всех аспектах этого слова. То есть по выведению Украины из состава культурных стран, где, например, понимают, изучают и знают великую русскую литературу как неотъемлемую часть мировой культуры.Под экскаваторы и бульдозеры, подъемные краны и тяжелые кирки с ломами пьяных от безнаказанности и спиртного патриотов попали также последние редкие и чудом сохранившиеся в годы прежнего активного безумия памятники Владимиру Высоцкому, Антону Чехову, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой и т. д. Сейчас идет окончательная зачистка украинской поля от вредного "москальского" наследия.И как ни странно, впереди всех оказались не только Киев и Одесса, на зачистку которых брошены основные силы и средства, усилия и кадры украинствующей дебилизации населения, но и скромная Полтава. Но, с другой стороны, понятно, почему. Именно под Полтавой в 1709 году состоялась Полтавская битва, о которой было сказано, что на поле битвы со шведскими завоевателями и оккупантами вышло Московское царство, а с него с победой вышла Российская империя. Войска царя и будущего императора Петра I так наваляли до того непобедимой армии шведского короля Карла XII, что венценосный выскочка, считавшийся лучшим полководцем Европы, еле ноги унес. А его новоявленного союзника и объявленного "борцом за независимость Украины" предателя Ивана Мазепу, который изменил Петру I и заработал у него Орден Иуды, так и вообще загрызли до смерти банальные прожорливые вши – так он обессилел в "борьбе".В честь той победы в Полтаве и на полях вокруг нее появились Музей битвы с памятником Петру I перед ним и целый комплекс памятников, восхваляющих ту викторию и отдающих дань памяти ее участникам как с русской, так и с шведской стороны.В 1806–1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы в центральном Корпусном парке был сооружен монумент Славы – величественная колонна, увенчанная золотым орлом с оливковой ветвью победы в клюве.В честь 140-летней годовщины Полтавской битвы в 1849 году был сооружен памятник на месте отдыха императора Петра I.К 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II был открыт памятник Алексею Келину (полное название "Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы"), который руководил обороной Полтавы и опустил Карла XII вместе с его войском ниже городской канализации, которой тогда в Полтаве еще не было, но после она ее заслужила.И вот прошедшим летом стало известно, что в Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной Рады и Офиса президента Украины (ОПУ), посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году. Рассматривалась возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.Чтобы придать этому варварскому действу видимость законности, необходимо исключение этих всемирно известных объектов из государственного реестра памятников Украины. И ее министерство культуры уже озаботилось проблемой -- начало соответствующую работу.Кроме того, украинские нардепы и эксперты обсуждали изменение концепции Музея на территории заповедника "Поле Полтавской битвы", чтобы в ней по-новому осветить темы Войска Запорожского, правления предателя-Иудушки Ивана Мазепы и Гадячского соглашения 1658 года, которое перечеркивало итоги Переяславской рады 1654 года о воссоединении Украины с Россией и выводило Украину (тогда – Гетманщину, ибо не было никакой Украины и помине) в состав Польши.И пока с Полтавской битвой и памятью о ней вышла некоторая заминка, полтавские наци-патриоты отыгрались на Пушкине и остатках памятников героям Великой Отечественной войны, которые освобождали Полтаву от немецко-нацистских оккупантов, идеологических союзников и предшественников нынешних "хероев". Летом в Полтаве снесли и демонтировали памятники поэту Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину (последний погиб под Полтавой и похоронен в этом городе).И если в Одессе знаменитый памятник Пушкину (его бюст) перед городской управой просто накрыли мусорным пакетом, то бюст поэта на постаменте в Полтаве, в центральном в Березовом сквере на улице Пушкина, установленный там в конце 1950-х годов, снесли.Их – поэта и генерала -- и вывозили вместе, чтобы машину два раза не гонять:Поэта и генерала объединили нацикиА на место бюста Пушкина потом поставили сделанную из каких-то узких пластин эрзац-ракету. Типа космическую. Намека, что и Украина – держава комическая, а украинцы-патриоты не только с галичанских смерек недавно слезли Черное море выкопать для человечества, но и космос могут взять на абордаж, если надо будет. Бред, конечно. Но разве он хоть чем-то неординарным выбивается из всего происходящего в Украине?Что же означает это уничтожение прежних памятников, которые теперь величаются "российскими имперскими достопримечательностями", годными лишь для того, чтобы в независимой Украине стоять в "отдельном пространстве"?В культурном и историческом контексте это однозначно выведение Украины и из мирового духовно-культурного пространства, и из состава стран, которые победили во Второй мировой войне, которая на территории Украины проходила как Великая Отечественная. И УССР, пребывавшая в составе СССР, который победил в той войне, тоже была победителем. И в этом качестве даже стала одной из основательниц ООН.И вот сейчас ее выводят из состава победителей, оскопляя память о победах и победителях, переписывая историю, уничтожая памятники, реабилитируя предателей и утверждая, что Украина боролась и с немецкий нацизмом, и с советским коммунизмом-тоталитаризмом.И, похоже, подлинные заказчики оскопления памяти о Второй мировой войне указали патриотам-чистильщикам, что этого мало. И что нужно копнуть историю поглубже и вывести Украину еще и из числа победителей в составе Российской империи, которая, напоминаю, родилась под Полтавой.Тогдашний правитель Украины гетман Иван Мазепа предал царя Петра и переметнулся к Карлу XII, желая увести с собой как можно больше украинцев – казаков и прочих. Но ничего из этого у него не вышло. Будущие украинцы остались верны присяге и к предателю с шведами не примкнули: 95% казачества не нарушили присягу – с Мазепой ушли только его приближенные и так называемый полк сердюков его личной охраны.Это-то и не устраивает нынешних чистильщиков и, разумеется, их спонсоров-заказчиков -- история расово правильного предательства не удлиняется вглубь и некая лживая преемственность не просматривается. Значит, будут врать, извращать и переделывать насильно. И они уверены в успехе.Но, разумеется, до начала денацификации, которая является одной из целей-задач спецвоенной операции (СВО), о которой уже сказано, что она будет выполнена. На это и надежда…О ситуации с исторической памятью в Украине читайте в статье Владимира Скачко Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останется

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231115/1051046817.html

https://ukraina.ru/20230210/1043445286.html

украина

российская империя

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киев

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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