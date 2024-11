https://ukraina.ru/20241112/1058822233.html

Хроника энергетической войны. Зима без русского газа в Европе, русские нефть в Казахстане и газ в Индии

В случае прекращения транзита российского газа через Украину в страны ЕС, по итогам отопительного сезона Европа столкнётся с дефицитом газа, ведь он может понадобиться для поставок на саму Украину.

Европа готовится к трудной зиме: риски дефицита газа и низкие температурыЕвропейские страны поднимают уровень тревоги относительно возможных проблем с поставками газа в зимний период. Об этом 8 ноября написало британское издание The Financial Times (FT).Одной из главных угроз является завершение контракта на транзит российского газа через Украину, который истекает в 2024 году. В настоящее время через Украину поступает около 5% от общего объема газа, импортируемого в Европейский Союз. При этом, указывают эксперты, есть вероятность того, что часть газа может понадобиться для поставок уже на саму Украину.Ситуация усугубляется предстоящей холодной зимой, которая, согласно прогнозам, будет более суровой по сравнению с двумя предыдущими. Это приведет к увеличению потребления газа. Аналитики издания акцентируют внимание на том, что главная проблема заключается не в недостатке газа для этой зимы, а в том, сколько газа останется в европейских хранилищах. Именно это значение определит, сколько дополнительных закупок понадобится по повышенным ценам в 2025 г.Сейчас прогнозируется, что к концу зимы запасы газа в хранилищах стран ЕС могут составить 45-55%. В прошлом, во время более теплых зим, этот показатель достигал примерно 60%. Однако, если предстоящая зима окажется значительно холоднее, чем в предыдущие годы, уровень заполнения хранилищ может снизиться до 35%.В начале октября стало известно, что экспорт газа из России по трубопроводам в страны Европы, включая государства Евросоюза и Молдавию, увеличился на 17% в годовом исчислении, составив 23,7 миллиарда кубометров в период с января по сентябрь 2024 года. А за 10 месяцев текущего года поставки российского трубопроводного газа в Европу составили почти 26,3 миллиарда кубометров. Поставки идут по двум маршрутам: через Украину и через Турцию (вторая ветка газопровода "Турецкий поток").Казахстан хочет увеличить производство СПГ. Из российского сырья?Компания Silk Way Energy Ltd. из ОАЭ построит завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Жетысуской области Казахстана (на юго-востоке страны, образована в июне 2022 года путём выделения её из состава Алма-Атинской области). Об этом 11 ноября сообщил портал Kursiv Media Казахстан.Мощность завода составит более 700 тонн СПГ в сутки. Предприятие направлено на газификацию удаленных районов Казахстана и выход на международный рынок СПГ – основной объём продукции (85%) будет экспортироваться в Китай. Завод построят на участке площадью 474 га, стоимость проекта – около 273 миллионов долларов. Завод обеспечит создание 80 рабочих мест и увеличит поступления в бюджет, рассчитывают местные власти.По сообщению национальной казахстанской компании Kazakh Invest, соглашение между Silk Way Energy и правительством Казахстана, предусматривающее строительство СПГ-завода в Жетысуской области, было подписано 1 ноября 2024 года, объём инвестиций эмиратской фирмы составит 305 миллионов долларов.По данным издания, подготовительные работы уже завершены, контракты на поставку оборудования подписаны. Отмечается, что в проекте примут участия международные специалисты по проектированию и производству оборудования. Завершить строительство СПГ-завода планируется в 2025 году.Напомним, что в январе 2024 года канадская компания Condor Energies получила разрешение на строительство модульного завода для производства СПГ в Казахстане, и земельный участок площадью 12 га для этого. Производительность канадского завода составит до 350 тонн СПГ в сутки. В годовом выражении проект предполагает производство порядка 130 тысяч тонн топлива, что относит его к малотоннажным СПГ-заводам. Такого объема хватит, чтобы заправить 125 локомотивов или 215 самосвалов грузоподъемностью 150 т.Стоит отметить, что относительно обоих заводов не указана их ресурсная база. При этом 10 ноября РИА Новости сообщило, что экспорт газа из России в Казахстан с января по август 2024 года вырос вдвое. За отчетный период было поставлено топлива на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Помимо этого, 2024 год стал ключевым за всю историю по поставкам газа из РФ в Казахстан, отметило агентство.Власти Индии – за долгосрочные договоренности с Россией в сфере энергетикиИндия выступает за построение долгосрочных отношений с РФ в сфере энергетики, что позволит двум странам справиться с неопределенностью в мире. Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе российско-индийского бизнес-форума, прошедшего 11 ноября в Мумбаи."Наш подход не является транзакционным, а направлен на построение долгосрочных партнерских отношений. В таких областях энергетики, как нефть, газ, уголь или уран, Индия всегда будет крупным игроком на международных рынках, это также относится к спросу на различные виды удобрений. Построение взаимовыгодного сотрудничества поможет России и Индии справиться с нестабильностью и неопределенностью нашего времени", – заявил глава индийской дипломатии.В ответ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что российские компании заинтересованы в организации долгосрочных поставок сжиженного природного газа (СПГ) и угля в Индию."Мы также видим перспективы в расширении сотрудничества России и Индии в сфере СПГ, российские компании заинтересованы в организации долгосрочных поставок СПГ в Индию. У России и Индии есть возможности и для наращивания сотрудничества в угольной сфере в условиях складывающегося на мировом рынке дефицита качественного металлургического угля. Российские угледобывающие предприятия располагают значительными ресурсами и заинтересованы в расширении своего присутствия на быстрорастущем индийском рынке и, соответственно, в заключении долгосрочных контрактов на поставку угля в Индию", – сказал Мантуров.Первый вице-премьер РФ отметил, что Индия является одним из ключевых партнеров России по энергетическому экспорту. Если в 2021 году на Индию приходилось менее 4 млн т ежегодных поставок российской нефти, то по итогам 2023 года – уже примерно треть российского нефтяного экспорта, подчеркнул он.Индия – третий в мире потребитель нефти с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который превышает 85%. Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) закупают нефть более чем из трех десятков стран. По данным аналитической компании Kpler, РФ остается крупнейшим экспортером сырой нефти в Индию уже больше года. При этом объемы поставляемой из России в Индию нефти в сентябре 2024 года увеличились на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и достигли 1,88 миллиона баррелей в сутки.В целом же товарооборот России и Индии по итогам 2024 года может превысить 60 миллиардов долларов, сообщил Денис Мантуров."Уверены, что это не предел для связанных многолетним тесным взаимодействием экономик России и Индии, Россия совместно с индийскими партнерами будет работать над дальнейшим ростом показателей взаимной торговли. Задача по развитию торговых связей, производственной и технологической кооперации между странами лежит на плечах бизнеса, и сегодня деловые круги России и Индии смотрят в одном направлении", – сказал первый вице-премьер РФ.В свою очередь, Субраманьям Джайшанкар отметил, что цель России и Индии достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году более чем реальна. Также Индия выступает за энергичное продвижение торговых переговоров с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил глава МИД Индии. Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.В ходе 22-го российско-индийского саммита, который состоялся в Москве 8-9 июля 2024 года в ходе визита в РФ премьер-министра Индии Нарендры Моди, было подписано совместное заявление. В нем, в частности, указывается, что Россия и Индия достигли договоренности о проработке вопроса создания зоны свободной торговли ЕАЭС – Индия.В ходе российско-индийского бизнес-форума в Мумбаи премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в торговле, экономике, энергетике и других областях, сообщила канцелярия главы индийского правительства в распространенном пресс-релизе.

