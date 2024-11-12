Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе
© NATOИностранный наемник, НАТО
© NATO
Компромиссный вариант договоренностей по безопасности предполагает дифференцированное присутствие НАТО в Восточной Европе. На переговорах должен прозвучать вопрос о безопасности торговли и вопрос замороженных активов РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
Что касается стратегической европейской безопасности, то Россия считает, что НАТО должен вывести всю военную инфраструктуру из Европы за границы 1997 года. Но здесь есть и компромиссный вариант, сказал эксперт.
Во-первых, речь может пойти о выводе не всей инфраструктуры. Например, Центр информационно-психологических операций в Таллине пусть там и остается, а все авиационные и ракетные базы пусть уходят за границы 1997-1999 годов по стамбульскому заявлению ОБСЕ, иронично отметил политолог.
"Во-вторых, нас интересует вопрос о дальнейшем нерасширении НАТО. Учитывая, что сейчас не только Украина, но и Молдавия стучится в двери Альянса. А ведь [президент Молдавии Майя] Санду ради сохранения власти может проталкивать этот вопрос до неразумных пределов", — указал Лошкарев.
В-третьих, на переговорах должен прозвучать вопрос о безопасности торговли в Европе. Очевидно, что подрыв "Северных потоков" - это акт международного терроризма, который эти принципы свободной торговли нарушает. Это не должно повториться, сказал он.
"В-четвертых, не надо забывать о заморозке активов, когда доходы или проценты от этих активов используются для финансирования третьих сторон без разрешения собственника. Это тоже нарушает международное право", — заключил собеседник издания.
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