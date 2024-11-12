Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе - 12.11.2024 Украина.ру
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Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе
Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе - 12.11.2024 Украина.ру
Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе
Компромиссный вариант договоренностей по безопасности предполагает дифференцированное присутствие НАТО в Восточной Европе. На переговорах должен прозвучать вопрос о безопасности торговли и вопрос замороженных активов РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
2024-11-12T04:30
2024-11-12T04:30
новости
россия
европа
молдавия
дональд трамп
нато
санду майя
безопасность
северный поток
подрыв
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Что касается стратегической европейской безопасности, то Россия считает, что НАТО должен вывести всю военную инфраструктуру из Европы за границы 1997 года. Но здесь есть и компромиссный вариант, сказал эксперт.Во-первых, речь может пойти о выводе не всей инфраструктуры. Например, Центр информационно-психологических операций в Таллине пусть там и остается, а все авиационные и ракетные базы пусть уходят за границы 1997-1999 годов по стамбульскому заявлению ОБСЕ, иронично отметил политолог.В-третьих, на переговорах должен прозвучать вопрос о безопасности торговли в Европе. Очевидно, что подрыв "Северных потоков" - это акт международного терроризма, который эти принципы свободной торговли нарушает. Это не должно повториться, сказал он."В-четвертых, не надо забывать о заморозке активов, когда доходы или проценты от этих активов используются для финансирования третьих сторон без разрешения собственника. Это тоже нарушает международное право", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.руО том, чем могут обернутся для России американские выборы — в статье Ростислава Ищенко: После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру
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новости, россия, европа, молдавия, дональд трамп, нато, санду майя, безопасность, северный поток, подрыв, детали, сша, замороженные активы
Новости, Россия, Европа, Молдавия, Дональд Трамп, НАТО, Санду Майя, безопасность, Северный поток, подрыв, детали, США, замороженные активы

Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе

04:30 12.11.2024
 
© NATOИностранный наемник, НАТО
Иностранный наемник, НАТО
© NATO
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Компромиссный вариант договоренностей по безопасности предполагает дифференцированное присутствие НАТО в Восточной Европе. На переговорах должен прозвучать вопрос о безопасности торговли и вопрос замороженных активов РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
Что касается стратегической европейской безопасности, то Россия считает, что НАТО должен вывести всю военную инфраструктуру из Европы за границы 1997 года. Но здесь есть и компромиссный вариант, сказал эксперт.
Во-первых, речь может пойти о выводе не всей инфраструктуры. Например, Центр информационно-психологических операций в Таллине пусть там и остается, а все авиационные и ракетные базы пусть уходят за границы 1997-1999 годов по стамбульскому заявлению ОБСЕ, иронично отметил политолог.

"Во-вторых, нас интересует вопрос о дальнейшем нерасширении НАТО. Учитывая, что сейчас не только Украина, но и Молдавия стучится в двери Альянса. А ведь [президент Молдавии Майя] Санду ради сохранения власти может проталкивать этот вопрос до неразумных пределов", — указал Лошкарев.

В-третьих, на переговорах должен прозвучать вопрос о безопасности торговли в Европе. Очевидно, что подрыв "Северных потоков" - это акт международного терроризма, который эти принципы свободной торговли нарушает. Это не должно повториться, сказал он.
"В-четвертых, не надо забывать о заморозке активов, когда доходы или проценты от этих активов используются для финансирования третьих сторон без разрешения собственника. Это тоже нарушает международное право", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
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