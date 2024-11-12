Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе

Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и США

Сейчас наши отношения с США — это отношения войны. Об этом говорили американцы, об этом говорили мы. Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведет к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом.