Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, но США не готовы это обсуждать — эксперт
Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст. Мирная инициатива Си Цзиньпина предполагает не только завершение боевых действий, но и последующие переговоры по безопасности в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
Вряд ли Москва пойдет на то, чтобы променять такого преданного союзника как Китай на пустые обещания американцев. Без хороших российско-китайских отношений будущий миропорядок просто не сложится, сообщил эксперт.
На самом деле мирная инициатива Си Цзиньпина предполагает не только завершение боевых действий, но и последующие переговоры по безопасности в Европе, отметил политолог.
"Причем она включает в себя российский тезис о неделимости безопасности, когда разные военно-политические союзы не создают угрозу друг другу за счет расширения и увеличения неформального присутствия в других регионах", — подчеркнул Лошкарев.
То есть Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, добавил он.
"Другое дело, что США пока не готовы обсуждать все эти вопросы с китайцами. С нами пока тоже не готовы. Но мы их все больше подталкиваем к тому, что иначе не получится. И нам предстоит в ближайшие годы эту готовность сформировать", — заключил собеседник издания.
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