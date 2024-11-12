Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, но США не готовы это обсуждать — эксперт - 12.11.2024 Украина.ру
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Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, но США не готовы это обсуждать — эксперт
Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, но США не готовы это обсуждать — эксперт - 12.11.2024 Украина.ру
Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, но США не готовы это обсуждать — эксперт
Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст. Мирная инициатива Си Цзиньпина предполагает не только завершение боевых действий, но и последующие переговоры по безопасности в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
2024-11-12T04:15
2024-11-12T04:15
новости
китай
украина
сша
си цзиньпин
дональд трамп
переговоры
безопасность
европа
россия
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Вряд ли Москва пойдет на то, чтобы променять такого преданного союзника как Китай на пустые обещания американцев. Без хороших российско-китайских отношений будущий миропорядок просто не сложится, сообщил эксперт.На самом деле мирная инициатива Си Цзиньпина предполагает не только завершение боевых действий, но и последующие переговоры по безопасности в Европе, отметил политолог.То есть Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, добавил он."Другое дело, что США пока не готовы обсуждать все эти вопросы с китайцами. С нами пока тоже не готовы. Но мы их все больше подталкиваем к тому, что иначе не получится. И нам предстоит в ближайшие годы эту готовность сформировать", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.руО других аспектах геополитики - в интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, китай, украина, сша, си цзиньпин, дональд трамп, переговоры, безопасность, европа, россия, детали
Новости, Китай, Украина, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, переговоры, безопасность, Европа, Россия, детали

Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, но США не готовы это обсуждать — эксперт

04:15 12.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст. Мирная инициатива Си Цзиньпина предполагает не только завершение боевых действий, но и последующие переговоры по безопасности в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
Вряд ли Москва пойдет на то, чтобы променять такого преданного союзника как Китай на пустые обещания американцев. Без хороших российско-китайских отношений будущий миропорядок просто не сложится, сообщил эксперт.
На самом деле мирная инициатива Си Цзиньпина предполагает не только завершение боевых действий, но и последующие переговоры по безопасности в Европе, отметил политолог.
"Причем она включает в себя российский тезис о неделимости безопасности, когда разные военно-политические союзы не создают угрозу друг другу за счет расширения и увеличения неформального присутствия в других регионах", — подчеркнул Лошкарев.
То есть Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, добавил он.
"Другое дело, что США пока не готовы обсуждать все эти вопросы с китайцами. С нами пока тоже не готовы. Но мы их все больше подталкиваем к тому, что иначе не получится. И нам предстоит в ближайшие годы эту готовность сформировать", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
О других аспектах геополитики - в интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо на сайте Украина.ру
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