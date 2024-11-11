Вертолёт ВСУ сжечь не удалось: СБУ отчиталась за поимку молодых поджигателей - 11.11.2024 Украина.ру
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Вертолёт ВСУ сжечь не удалось: СБУ отчиталась за поимку молодых поджигателей
Вертолёт ВСУ сжечь не удалось: СБУ отчиталась за поимку молодых поджигателей - 11.11.2024 Украина.ру
Вертолёт ВСУ сжечь не удалось: СБУ отчиталась за поимку молодых поджигателей
На Украине задержали поджигателей, охотившихся на военную технику ВСУ и железнодорожную инфраструктуру "Укрзалізниці". Об этом 11 ноября проинформировала СБУ.
2024-11-11T19:40
2024-11-11T19:40
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"Служба безопасности и Национальная полиция задержали 5 молодых людей, которые по заказу российских спецслужб совершали поджоги в трех регионах Украины. Одна из групп пыталась уничтожить авиатехнику ВСУ в Кировоградской области, а другие – "охотились" за электроподстанциями, в том числе на объектах Укрзализныци", - сказано в официальном сообщении.По версии СБУ, все задержанные были завербованы российскими спецслужбами через телеграм-каналы.В частности, отметили в СБУ, трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет проникли на военный аэродром Кировоградской области, где пытались сжечь вертолет ВСУ. Им же приписано намерение уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона."В Полтавской области: разоблачен рецидивист, который сжег военный джип, который был задействованный в выполнении задач на восточном фронте", - сказано в официальном сообщении.В Черкасской области задержан 34-летний местный житель. Его обвинили в поджоге трансформаторной подстанции, которая обеспечивала железнодорожное движение.Всех задержанных взяли под стражу. Им грозят пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.Ранее на эту тему: Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателейавтомобилей ВСУ Также на эту тему: Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности"
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новости, украина, кировоградская область, полтавская область, вооруженные силы украины, нацполиция, сбу, сво, телеграм-каналы, черкасская область
Новости, Украина, Кировоградская область, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, СБУ, СВО, телеграм-каналы, Черкасская область

Вертолёт ВСУ сжечь не удалось: СБУ отчиталась за поимку молодых поджигателей

19:40 11.11.2024
 
СБУ
СБУ
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На Украине задержали поджигателей, охотившихся на военную технику ВСУ и железнодорожную инфраструктуру "Укрзалізниці". Об этом 11 ноября проинформировала СБУ.
"Служба безопасности и Национальная полиция задержали 5 молодых людей, которые по заказу российских спецслужб совершали поджоги в трех регионах Украины. Одна из групп пыталась уничтожить авиатехнику ВСУ в Кировоградской области, а другие – "охотились" за электроподстанциями, в том числе на объектах Укрзализныци", - сказано в официальном сообщении.
По версии СБУ, все задержанные были завербованы российскими спецслужбами через телеграм-каналы.
В частности, отметили в СБУ, трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет проникли на военный аэродром Кировоградской области, где пытались сжечь вертолет ВСУ. Им же приписано намерение уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона.
Полтавской области: разоблачен рецидивист, который сжег военный джип, который был задействованный в выполнении задач на восточном фронте", - сказано в официальном сообщении.
В Черкасской области задержан 34-летний местный житель. Его обвинили в поджоге трансформаторной подстанции, которая обеспечивала железнодорожное движение.
Всех задержанных взяли под стражу. Им грозят пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Ранее на эту тему: Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателейавтомобилей ВСУ
Также на эту тему: Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности"
 
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19:40Вертолёт ВСУ сжечь не удалось: СБУ отчиталась за поимку молодых поджигателей
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