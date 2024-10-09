Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру
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Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ
Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру
Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ
На регистрацию в Верховную Раду Украины подали законопроект об ужесточении наказания за поджог автомобилей военнослужащих ВСУ. Об этом заявил 9 октября в соцсетях автор документа, депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий
2024-10-09T14:08
2024-10-09T14:08
новости
украина
вооруженные силы украины
верховная рада
тюрьма
поджог
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По его словам, нынешняя версия законодательства является слишком мягкой, так как чаще всего автомобили поджигают несовершеннолетние, которые зачастую избегают наказания.Примечательно, что согласно УК Украины умышленное убийство наказывается в стране лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а в некоторых случаях, пожизненным лишением свободы.На фоне ужесточившейся мобилизации в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.По словам Заблоцкого, только за последние три месяца, на Украине сожгли не менее 180 автомобилей ВСУ и волонтеров.Ранее представитель Офиса генпрокурора Надежда Максимец указывала, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджогов автомобилей военных и волонтеров.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, тюрьма, поджог
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, тюрьма, поджог

Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ

14:08 09.10.2024
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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На регистрацию в Верховную Раду Украины подали законопроект об ужесточении наказания за поджог автомобилей военнослужащих ВСУ. Об этом заявил 9 октября в соцсетях автор документа, депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий
По его словам, нынешняя версия законодательства является слишком мягкой, так как чаще всего автомобили поджигают несовершеннолетние, которые зачастую избегают наказания.
"Подготовил и подал на регистрацию законопроект, который усиливает ответственность за поджог военных автомобилей... Законопроект устанавливает наказание за поджог авто военных от 10 до 15 лет", - указал нардеп.
Примечательно, что согласно УК Украины умышленное убийство наказывается в стране лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а в некоторых случаях, пожизненным лишением свободы.
На фоне ужесточившейся мобилизации в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
По словам Заблоцкого, только за последние три месяца, на Украине сожгли не менее 180 автомобилей ВСУ и волонтеров.
Ранее представитель Офиса генпрокурора Надежда Максимец указывала, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджогов автомобилей военных и волонтеров.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Радатюрьмаподжог
 
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