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Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ

Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ - 09.10.2024 Украина.ру

Отсидят как убийцы. Рада предлагает ужесточить наказание для поджигателей автомобилей ВСУ

На регистрацию в Верховную Раду Украины подали законопроект об ужесточении наказания за поджог автомобилей военнослужащих ВСУ. Об этом заявил 9 октября в соцсетях автор документа, депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий

2024-10-09T14:08

2024-10-09T14:08

2024-10-09T14:08

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вооруженные силы украины

верховная рада

тюрьма

поджог

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По его словам, нынешняя версия законодательства является слишком мягкой, так как чаще всего автомобили поджигают несовершеннолетние, которые зачастую избегают наказания.Примечательно, что согласно УК Украины умышленное убийство наказывается в стране лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а в некоторых случаях, пожизненным лишением свободы.На фоне ужесточившейся мобилизации в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.По словам Заблоцкого, только за последние три месяца, на Украине сожгли не менее 180 автомобилей ВСУ и волонтеров.Ранее представитель Офиса генпрокурора Надежда Максимец указывала, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджогов автомобилей военных и волонтеров.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, тюрьма, поджог