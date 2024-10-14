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Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности"

Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности" - 14.10.2024 Украина.ру

Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности"

СБУ и Нацполиция задержали группу несовершеннолетних, которые якобы по заказу российского государства сжигали объекты украинского железнодорожного госпредприятия "Укрзализныця" в Черниговщине. Об этом сообщает пресс-служба украинской полиции

2024-10-14T14:08

2024-10-14T14:08

2024-10-14T14:08

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"Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали группу поджигателей, которые по заказу России уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци" в Черниговщине", - сказано в официальном сообщении.По версии украинских спецслужб, главарём детской группы был 15-летний житель Нежинского района. Украинские следователи уверены, что его завербовали российские спецслужбы и снабдиди инструкцией, по которой "фигурант привлёк к подрывной деятельности двух одноклассников и ещё одного несовершеннолетнего знакомого".СБУ сообщила задержанным о "подозрении" в совершении диверсий по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Дети содержатся под стражей.Тем временем Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион

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новости, россия, украина, сбу, нацполиция, укрзализныця, сво, диверсанты, дети, подростки, несовершеннолетние, криминал, черниговская область