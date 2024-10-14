https://ukraina.ru/20241014/1058075497.html
Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности"
Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности" - 14.10.2024 Украина.ру
Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности"
СБУ и Нацполиция задержали группу несовершеннолетних, которые якобы по заказу российского государства сжигали объекты украинского железнодорожного госпредприятия "Укрзализныця" в Черниговщине. Об этом сообщает пресс-служба украинской полиции
2024-10-14T14:08
2024-10-14T14:08
2024-10-14T14:08
новости
россия
украина
сбу
нацполиция
укрзализныця
сво
диверсанты
дети
подростки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049014197_0:669:854:1149_1920x0_80_0_0_d612b7c9a041139d819028fc79eb8302.jpg.webp
"Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали группу поджигателей, которые по заказу России уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци" в Черниговщине", - сказано в официальном сообщении.По версии украинских спецслужб, главарём детской группы был 15-летний житель Нежинского района. Украинские следователи уверены, что его завербовали российские спецслужбы и снабдиди инструкцией, по которой "фигурант привлёк к подрывной деятельности двух одноклассников и ещё одного несовершеннолетнего знакомого".СБУ сообщила задержанным о "подозрении" в совершении диверсий по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Дети содержатся под стражей.Тем временем Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
россия
украина
черниговская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049014197_0:589:854:1229_1920x0_80_0_0_fef57399ad0d8684cbc07ca7876bc870.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сбу, нацполиция, укрзализныця, сво, диверсанты, дети, подростки, несовершеннолетние, криминал, черниговская область
Новости, Россия, Украина, СБУ, Нацполиция, Укрзализныця, СВО, диверсанты, дети, подростки, несовершеннолетние, криминал, Черниговская область
Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности"
СБУ и Нацполиция задержали группу несовершеннолетних, которые якобы по заказу российского государства сжигали объекты украинского железнодорожного госпредприятия "Укрзализныця" в Черниговщине. Об этом сообщает пресс-служба украинской полиции
"Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали группу поджигателей, которые по заказу России уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци" в Черниговщине", - сказано в официальном сообщении.
По версии украинских спецслужб, главарём детской группы был 15-летний житель Нежинского района. Украинские следователи уверены, что его завербовали российские спецслужбы и снабдиди инструкцией, по которой "фигурант привлёк к подрывной деятельности двух одноклассников и ещё одного несовершеннолетнего знакомого".
"Правоохранители задержали всех четырёх поджигателей по горячим следам, а вместо денег из России им грозит пожизненное заключение", - заявили в Нацполиции Украины.
СБУ сообщила задержанным о "подозрении" в совершении диверсий по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Дети содержатся под стражей.