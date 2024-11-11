https://ukraina.ru/20241111/1058808371.html

Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений

Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений - 11.11.2024 Украина.ру

Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений

Украина и Дания подписали ряд соглашений на $629 млн по производству вооружений для ВСУ. Об этом 11 ноября сообщило министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины

2024-11-11T15:24

2024-11-11T15:24

2024-11-11T15:24

новости

украина

дания

россия

рустем умеров

минобороны

ес

минобороны украины

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053846197_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_ed26a1d41c1b41c2e0a3d6d591d1f03a.png

Согласно подписанным соглашениям, Дания потратит 4.2 млрд датских крон (629 млн. долларов) на закупку до конца 2024 года для украинской армии произведённых на Украине дальнобойных дронов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), ракет и артиллерийских установок. Ряд соответствующих имплементационных соглашений Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины и Минобороны Украины заключили с Минобороны Дании.Ранее, 29 сентября, под соглашением о намерениях по использованию указанного финансирования подписались министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен, а также два украинских министра - министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. В нём говорилось о расширении Данией финансовой поддержки украинской оборонной промышленности."‎В условиях полномасштабной войны поддержка наших международных партнеров критически важна для укрепления обороноспособности Украины. Дания первой приступила к закупке вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий. "Датская модель" сотрудничества - не только солидарность, но и решительность в поддержке нашей борьбы за свободу и суверенитет", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.Со стороны постсоветской республики Минобороны и Агентство оборонных закупок предоставили датскому королевству информацию о вооружениях и их производителях на Украине."По результатам соглашений украинские производители вооружения и техники – как государственные, так и частные – до конца 2024 года закупят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение", – заявил директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.Как сообщалось ранее, Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов Официально на эту тему: Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине Также на тему использования средств с "замороженных" российских активов в ЕС: "Очередная мошенническая схема Брюсселя": в МИД РФ рассказали про украденные у России деньги

украина

дания

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дания, россия, рустем умеров, минобороны, ес, минобороны украины, сво, всу, военная помощь, военная техника, оружие