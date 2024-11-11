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Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений
Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений - 11.11.2024 Украина.ру
Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений
Украина и Дания подписали ряд соглашений на $629 млн по производству вооружений для ВСУ. Об этом 11 ноября сообщило министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины
2024-11-11T15:24
2024-11-11T15:24
2024-11-11T15:24
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Согласно подписанным соглашениям, Дания потратит 4.2 млрд датских крон (629 млн. долларов) на закупку до конца 2024 года для украинской армии произведённых на Украине дальнобойных дронов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), ракет и артиллерийских установок. Ряд соответствующих имплементационных соглашений Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины и Минобороны Украины заключили с Минобороны Дании.Ранее, 29 сентября, под соглашением о намерениях по использованию указанного финансирования подписались министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен, а также два украинских министра - министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. В нём говорилось о расширении Данией финансовой поддержки украинской оборонной промышленности."В условиях полномасштабной войны поддержка наших международных партнеров критически важна для укрепления обороноспособности Украины. Дания первой приступила к закупке вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий. "Датская модель" сотрудничества - не только солидарность, но и решительность в поддержке нашей борьбы за свободу и суверенитет", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.Со стороны постсоветской республики Минобороны и Агентство оборонных закупок предоставили датскому королевству информацию о вооружениях и их производителях на Украине."По результатам соглашений украинские производители вооружения и техники – как государственные, так и частные – до конца 2024 года закупят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение", – заявил директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.Как сообщалось ранее, Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов Официально на эту тему: Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине Также на тему использования средств с "замороженных" российских активов в ЕС: "Очередная мошенническая схема Брюсселя": в МИД РФ рассказали про украденные у России деньги
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новости, украина, дания, россия, рустем умеров, минобороны, ес, минобороны украины, сво, всу, военная помощь, военная техника, оружие
Новости, Украина, Дания, Россия, Рустем Умеров, Минобороны, ЕС, Минобороны Украины, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника, оружие
Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений
Украина и Дания подписали ряд соглашений на $629 млн по производству вооружений для ВСУ. Об этом 11 ноября сообщило министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины
Согласно подписанным соглашениям, Дания потратит 4.2 млрд датских крон (629 млн. долларов) на закупку до конца 2024 года для украинской армии произведённых на Украине дальнобойных дронов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), ракет и артиллерийских установок.
Ряд соответствующих имплементационных соглашений Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины и Минобороны Украины заключили с Минобороны Дании.
"В частности, 1.3 млрд датских крон – это деньги из датского госбюджета, а 2.9 млрд – проценты от замороженных российских активов, управление которыми осуществляет Дания от имени ЕС", - уточнили в украинском министерстве.
Ранее, 29 сентября, под соглашением о намерениях по использованию указанного финансирования подписались министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен, а также два украинских министра - министр обороны Украины Рустем Умеров
и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. В нём говорилось о расширении Данией финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.
"В условиях полномасштабной войны поддержка наших международных партнеров критически важна для укрепления обороноспособности Украины. Дания первой приступила к закупке вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий. "Датская модель" сотрудничества - не только солидарность, но и решительность в поддержке нашей борьбы за свободу и суверенитет", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Со стороны постсоветской республики Минобороны и Агентство оборонных закупок предоставили датскому королевству информацию о вооружениях и их производителях на Украине.
"По результатам соглашений украинские производители вооружения и техники – как государственные, так и частные – до конца 2024 года закупят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение", – заявил директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.