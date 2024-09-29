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Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов

Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов - 29.09.2024 Украина.ру

Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов

Правительство Дании оплатит закупку вооружений для армии Украины за счёт средств датских налогоплательщиков, а также доходов от российских активов в ЕС, которые в Москве считают украденными.

2024-09-29T15:53

2024-09-29T15:53

2024-09-29T15:53

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Согласно протоколу о намерениях, который подписали министры обороны Дании и Украины, на украинских предприятиях ВПК будет производиться вооружения для ВСУ. Минобороны королевства сообщило о выделении на эти цели 4,2 млрд датских крон (59,3 млрд рублей).В сообщении Минобороны Дании сказано, что до конца нынешнего года запланировано поставлять в зону СВО вооружения и технику украинского производства. Работы будут оплачены Данией в том числе из средств, полученных королевством "за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС".Ранее глава МИД России Сергей Лавров завил, что в Москве считают "заморозку" российских активов в Евросоюзе воровством. США принуждают ЕС конфисковать российские активы, однако Брюссель согласился лишь на конфискацию доходов от формально ещё российских "замороженных" активов.Ранее на эту тему: "Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом

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новости, дания, украина, россия, сергей лавров, ес, минобороны, впк, вооружения, всу, замороженные активы