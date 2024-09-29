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Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов
Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов - 29.09.2024 Украина.ру
Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов
Правительство Дании оплатит закупку вооружений для армии Украины за счёт средств датских налогоплательщиков, а также доходов от российских активов в ЕС, которые в Москве считают украденными.
2024-09-29T15:53
2024-09-29T15:53
2024-09-29T15:53
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Согласно протоколу о намерениях, который подписали министры обороны Дании и Украины, на украинских предприятиях ВПК будет производиться вооружения для ВСУ. Минобороны королевства сообщило о выделении на эти цели 4,2 млрд датских крон (59,3 млрд рублей).В сообщении Минобороны Дании сказано, что до конца нынешнего года запланировано поставлять в зону СВО вооружения и технику украинского производства. Работы будут оплачены Данией в том числе из средств, полученных королевством "за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС".Ранее глава МИД России Сергей Лавров завил, что в Москве считают "заморозку" российских активов в Евросоюзе воровством. США принуждают ЕС конфисковать российские активы, однако Брюссель согласился лишь на конфискацию доходов от формально ещё российских "замороженных" активов.Ранее на эту тему: "Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом
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новости, дания, украина, россия, сергей лавров, ес, минобороны, впк, вооружения, всу, замороженные активы
Новости, Дания, Украина, Россия, Сергей Лавров, ЕС, Минобороны, ВПК, вооружения, ВСУ, замороженные активы
Дания потратит на милитаризацию Украины доходы ЕС от украденных у России активов
Правительство Дании оплатит закупку вооружений для армии Украины за счёт средств датских налогоплательщиков, а также доходов от российских активов в ЕС, которые в Москве считают украденными.
Согласно протоколу о намерениях, который подписали министры обороны Дании и Украины, на украинских предприятиях ВПК будет производиться вооружения для ВСУ. Минобороны королевства сообщило о выделении на эти цели 4,2 млрд датских крон (59,3 млрд рублей).
В сообщении Минобороны Дании сказано, что до конца нынешнего года запланировано поставлять в зону СВО вооружения и технику украинского производства. Работы будут оплачены Данией в том числе из средств, полученных королевством "за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров завил, что в Москве считают "заморозку" российских активов в Евросоюзе воровством. США принуждают ЕС конфисковать российские активы, однако Брюссель согласился лишь на конфискацию доходов от формально ещё российских "замороженных" активов.