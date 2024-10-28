Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине
Дания делает ставку на нанесение поражения России и не желает прислушаться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и РФ. Об этом заявил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости
"Это осознанная политика Дании, делающей ставку на нанесение нам военного и стратегического поражения. В политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине заинтересованности у Копенгагена нет", - сказал он.
Барбин напомнил, что глава датского правительства открыто призывает США и страны НАТО к полной отмене "красных линий" и запретов на использование Украиной западных вооружений для ударов по России.
"С нашей стороны неоднократно заявлялось о том, что безрассудная позиция Дании ведет к эскалации конфликта и усиливает риски прямого конфликта НАТО с Россией. Однако желания прислушиваться к нашим предостережениям датская сторона не проявляет", - указал глава дипмиссии.
Он отметил, что Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений уже на 7,5 миллиарда долларов.
Посол напомнил, что Копенгаген с 2023 года приступил к финансированию закупок и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Киеву.
Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.