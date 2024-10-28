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Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине

Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине - 28.10.2024 Украина.ру

Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине

Дания делает ставку на нанесение поражения России и не желает прислушаться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и РФ. Об этом заявил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости

2024-10-28T07:30

2024-10-28T07:30

2024-10-28T07:30

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"Это осознанная политика Дании, делающей ставку на нанесение нам военного и стратегического поражения. В политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине заинтересованности у Копенгагена нет", - сказал он.Барбин напомнил, что глава датского правительства открыто призывает США и страны НАТО к полной отмене "красных линий" и запретов на использование Украиной западных вооружений для ударов по России.Он отметил, что Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений уже на 7,5 миллиарда долларов.Посол напомнил, что Копенгаген с 2023 года приступил к финансированию закупок и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Киеву. Подробнее о накачке Киева оружием - в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.

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