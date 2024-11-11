Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории
© скриншотНа Украине сотрудники ТЦК избивают мужчину
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Украинские военкомы выполняют планы по мобилизации за счёт школьных учителей. Об этом сообщают телеграм-каналы Одессы
Об очередном случае стало известно в Одессе 11 ноября – местный ТЦК (военкомат) решил пополнить ряды ВСУ учителем истории местной школы №67.
В сетях активно обсуждается скриншот переписки школьного учителя с учениками. Накануне он сообщил о контрольной работе, а на следующий день разместил сообщение об отмене урока истории.
"Я в военкомате", - пояснил учитель.
Тем временем обсуждаются и другие скандальные истории мобилизации. В частности, стало известно о многочисленных случаях оформления фиктивной инвалидности за взятки, а также об особенностях мобилизации известных радикалов, таких как "волонтёр" Сергей Стерненко.
Подробности в публикации Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки
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