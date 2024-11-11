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Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории

Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории - 11.11.2024 Украина.ру

Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории

Украинские военкомы выполняют планы по мобилизации за счёт школьных учителей. Об этом сообщают телеграм-каналы Одессы

2024-11-11T14:18

2024-11-11T14:18

2024-11-11T14:18

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Об очередном случае стало известно в Одессе 11 ноября – местный ТЦК (военкомат) решил пополнить ряды ВСУ учителем истории местной школы №67.В сетях активно обсуждается скриншот переписки школьного учителя с учениками. Накануне он сообщил о контрольной работе, а на следующий день разместил сообщение об отмене урока истории."Я в военкомате", - пояснил учитель.Тем временем обсуждаются и другие скандальные истории мобилизации. В частности, стало известно о многочисленных случаях оформления фиктивной инвалидности за взятки, а также об особенностях мобилизации известных радикалов, таких как "волонтёр" Сергей Стерненко.Подробности в публикации Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки Также на эту тему: Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ Ранее в новостях: Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису

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новости, одесса, украина, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, школа, сво