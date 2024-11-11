Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории - 11.11.2024 Украина.ру
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Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории
Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории - 11.11.2024 Украина.ру
Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории
Украинские военкомы выполняют планы по мобилизации за счёт школьных учителей. Об этом сообщают телеграм-каналы Одессы
2024-11-11T14:18
2024-11-11T14:18
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Об очередном случае стало известно в Одессе 11 ноября – местный ТЦК (военкомат) решил пополнить ряды ВСУ учителем истории местной школы №67.В сетях активно обсуждается скриншот переписки школьного учителя с учениками. Накануне он сообщил о контрольной работе, а на следующий день разместил сообщение об отмене урока истории."Я в военкомате", - пояснил учитель.Тем временем обсуждаются и другие скандальные истории мобилизации. В частности, стало известно о многочисленных случаях оформления фиктивной инвалидности за взятки, а также об особенностях мобилизации известных радикалов, таких как "волонтёр" Сергей Стерненко.Подробности в публикации Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки Также на эту тему: Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ Ранее в новостях: Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису
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новости, одесса, украина, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, школа, сво
Новости, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, Школа, СВО

Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории

14:18 11.11.2024
 
© скриншотНа Украине сотрудники ТЦК избивают мужчину
На Украине сотрудники ТЦК избивают мужчину
© скриншот
Читать в
Украинские военкомы выполняют планы по мобилизации за счёт школьных учителей. Об этом сообщают телеграм-каналы Одессы
Об очередном случае стало известно в Одессе 11 ноября – местный ТЦК (военкомат) решил пополнить ряды ВСУ учителем истории местной школы №67.
В сетях активно обсуждается скриншот переписки школьного учителя с учениками. Накануне он сообщил о контрольной работе, а на следующий день разместил сообщение об отмене урока истории.
"Я в военкомате", - пояснил учитель.
Тем временем обсуждаются и другие скандальные истории мобилизации. В частности, стало известно о многочисленных случаях оформления фиктивной инвалидности за взятки, а также об особенностях мобилизации известных радикалов, таких как "волонтёр" Сергей Стерненко.
Подробности в публикации Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки
Также на эту тему: Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ
Ранее в новостях: Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису
 
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