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Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису
Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису - 09.11.2024 Украина.ру
Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису
Пятерых граждан Украины задержали украинские пограничники при попытке переплыть на надувной лодке через реку Тиса в Венгрию. Об этом Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила 9 ноября в своем телеграм-канале
2024-11-09T16:57
2024-11-09T16:57
2024-11-09T16:57
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В надежде избежать мобилизации каждый из задержанных мужчин заплатил от восьми до одиннадцати тысяч долларов за место в надувной лодке. Однако в конечном итоге им предоставили плавсредство, рассчитанное на двух, а не на пятерых человек, говорится в сообщении."Пограничный наряд остановил правонарушение на этапе занятия посадочных мест в лодке", - отметила пресс-служба ГПСУ.Задержанные привлечены к административной ответственности, отмечает украинское ведомство.Как сообщало издание Украина.ру, в мае этого года на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Военнообязанные граждане страны пытаются любым способом выехать заграницу. По данным украинской пограничной службы только в Тисе после февраля 2022 года утонули не менее 40 украинцев, которые пытались нелегально покинуть страну.Больше об этой теме в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, госпогранслужба, уклонисты, река, граница
Новости, Украина, Венгрия, Госпогранслужба, уклонисты, река, граница
Пять мужчин и надувная лодка на двоих. На Украине уклонистов поймали при попытке переплыть Тису
Пятерых граждан Украины задержали украинские пограничники при попытке переплыть на надувной лодке через реку Тиса в Венгрию. Об этом Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила 9 ноября в своем телеграм-канале
В надежде избежать мобилизации каждый из задержанных мужчин заплатил от восьми до одиннадцати тысяч долларов за место в надувной лодке. Однако в конечном итоге им предоставили плавсредство, рассчитанное на двух, а не на пятерых человек, говорится в сообщении.
"Пограничный наряд остановил правонарушение на этапе занятия посадочных мест в лодке", - отметила пресс-служба ГПСУ.
Задержанные привлечены к административной ответственности, отмечает украинское ведомство.
Как сообщало издание Украина.ру
, в мае этого года на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Военнообязанные граждане страны пытаются любым способом выехать заграницу. По данным украинской пограничной службы только в Тисе после февраля 2022 года утонули не менее 40 украинцев, которые пытались нелегально покинуть страну.