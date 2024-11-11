Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки - 11.11.2024 Украина.ру
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Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки
Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки - 11.11.2024 Украина.ру
Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки
Украинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
2024-11-11T10:45
2024-11-11T11:48
одесса
стерненко
правый сектор
сбу
вооруженные силы украины
суд
нацисты
повестка
уклонисты
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Документ подтверждает, что нацист не прибыл по повестке, за что был определен военкоматом "в качестве нарушителя воинского учета", то есть - уклонистом. В результате на Стерненко наложили штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) и обязали выплатить в течение 15-ти дней.В среду, 6 ноября, Приморский ТЦК Одессы объявил Стерненко в розыск по факту нарушения правил воинского учета, а именно - неявку по повестке."Стерненко, который ранее возглавлял одесский "Правый сектор"*, сейчас известный блогер и волонтер. На фронте он при этом не воюет, заявляя, что "более эффективен" в тылу. При этом, по данным "Страны", Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения. Сейчас он регулярно появляется в очках", - прокомментировала ситуацию "Страна".Сергей Стерненко - один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.В частности, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.В декабре прошлого года Приморский суд Одессы закрыл соответствующее дело Стерненко. Сам нацист объяснил это решение тем, что сторона обвинения не смогла доказать его вину, ведь "в моих действиях не было умысла на умышленное убийство".Также Стерненко заявил, что путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других.Подробнее о том, кто такой Стерненко можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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одесса, стерненко, правый сектор, сбу, вооруженные силы украины, суд, нацисты, повестка, уклонисты
Одесса, Стерненко, Правый сектор, СБУ, Вооруженные силы Украины, Суд, нацисты, повестка, уклонисты

Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки

10:45 11.11.2024 (обновлено: 11:48 11.11.2024)
 
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Украинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
Документ подтверждает, что нацист не прибыл по повестке, за что был определен военкоматом "в качестве нарушителя воинского учета", то есть - уклонистом. В результате на Стерненко наложили штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) и обязали выплатить в течение 15-ти дней.
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
"Сам Стерненко, утверждает, что повестку ему направили не по его адресу и связывает эту историю со своей критикой в адрес командования ВСУ в эфире 27 октября. В тоже время, как следует из документов ТЦК, повестка ему была выписана гораздо раньше. И по ней он должен был явиться 16 сентября", - говорится в комментарии издания.
В среду, 6 ноября, Приморский ТЦК Одессы объявил Стерненко в розыск по факту нарушения правил воинского учета, а именно - неявку по повестке.
"Стерненко, который ранее возглавлял одесский "Правый сектор"*, сейчас известный блогер и волонтер. На фронте он при этом не воюет, заявляя, что "более эффективен" в тылу. При этом, по данным "Страны", Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения. Сейчас он регулярно появляется в очках", - прокомментировала ситуацию "Страна".
Сергей Стерненко - один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.
В частности, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.
В декабре прошлого года Приморский суд Одессы закрыл соответствующее дело Стерненко. Сам нацист объяснил это решение тем, что сторона обвинения не смогла доказать его вину, ведь "в моих действиях не было умысла на умышленное убийство".
Также Стерненко заявил, что путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других.
Подробнее о том, кто такой Стерненко можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
ОдессаСтерненкоПравый секторСБУВооруженные силы УкраиныСуднацистыповесткауклонисты
 
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