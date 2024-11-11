Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ - 11.11.2024 Украина.ру
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Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ
Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ - 11.11.2024 Украина.ру
Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров объяснил большой поток видеозаписей и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), передает РИА Новости
2024-11-11T07:33
2024-11-11T07:40
новости
украина
киев
василий прозоров
сбу
вооруженные силы украины
мобилизация
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"Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (военкоматы) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все", - сказал Прозоров.По его словам, облавы военкоматов дошли даже до украинской столицы, хотя до этого "два года Киев в принципе жил и особо не видел мобилизации такой беспредельной".Прозоров также считает, что несмотря на проблемы с пополнением ВСУ, Киев не будет снижать мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы не вызывать массовых волнений."Уж насколько там терпеливые... люди, но я думаю, это перебор просто. Ну, у людей терпение лопнет", - объяснил он.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.Другие прогнозы по мобилизации на Украине - в материале Мобилизация женщин и молодых солдат ждет Украину, так как она планирует долгую войну — Стоякин на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, василий прозоров, сбу, вооруженные силы украины, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Василий Прозоров, СБУ, Вооруженные силы Украины, мобилизация

Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ

07:33 11.11.2024 (обновлено: 07:40 11.11.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по событиям на постмайданной Украине
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров объяснил большой поток видеозаписей и сообщений о массовых облавах работников ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), передает РИА Новости
"Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (военкоматы) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все", - сказал Прозоров.
По его словам, облавы военкоматов дошли даже до украинской столицы, хотя до этого "два года Киев в принципе жил и особо не видел мобилизации такой беспредельной".
"Просто ресурс не бесконечен. Его еще много, но потихоньку периферию выгребли и подбираются к центру", - отметил он.
Прозоров также считает, что несмотря на проблемы с пополнением ВСУ, Киев не будет снижать мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы не вызывать массовых волнений.
"Уж насколько там терпеливые... люди, но я думаю, это перебор просто. Ну, у людей терпение лопнет", - объяснил он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Другие прогнозы по мобилизации на Украине - в материале Мобилизация женщин и молодых солдат ждет Украину, так как она планирует долгую войну — Стоякин на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевВасилий ПрозоровСБУВооруженные силы Украинымобилизация
 
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