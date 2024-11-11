https://ukraina.ru/20241111/1058800154.html

Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов

Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов - 11.11.2024 Украина.ру

Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов

Историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов в студии Украина.ру проанализировал нынешнюю тактику ВС России, сравнив её с... Украина.ру, 11.11.2024

2024-11-11T12:04

2024-11-11T12:04

2024-11-11T12:04

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Историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов в студии Украина.ру проанализировал нынешнюю тактику ВС России, сравнив её с тактикой, которая применялась во время Первой мировой войны, рассказал о том, что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных, объяснил, как обезопасить наших штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации, оценил вероятность участия в СВО бойцов из КНДР и дал прогноз относительно дальнейшего развития ситуации на фронте, проведя исторические параллели. 00:26 - О системе, которая позволила ВС РФ освободить Угледар, Селидово и другие города Донбасса;03:08 - О тактике боевых действий - во время Первой мировой войны и сейчас;05:47 - Что приходилось и что приходится перестраивать с учётом расширившейся зоны конфликта? 07:10 - За счёт чего ВС России добиваются успехов на фронте? 08:43 - О вероятности нащупать брешь в обороне ВСУ и осуществить прорыв;10:25 - Об оборонительных линиях на фронте;12:42 - О прорывах русской армии;16:24 - Что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных?17:23 - О мобилизации;18:51 - О проблемах, с которыми сейчас столкнулись ВСУ;22:31 - Как ВС России могут обезопасить своих штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации? 25:22 - О прогнозах по продвижению России на фронте и исторических параллелях;27:18 - О возросших возможностях ВС РФ;29:29 - Будет ли котёл в Курахово?30:36 - Как понять, что противник проиграл? 32:56 - О вероятности присутствия бойцов из КНДР на СВО*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ#Копылов #война #история #Россия #РФ #Украина #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #ВСУ #ПерваяМировая #снаряды #ЕС #Евросоюз #Европа #армия #Донбасс #ДНР #снаряды #фронт #тыл #бомбы #Германия #потери #ВтораяМировая #танки #оборона #Запорожье #СССР #немцы #Днепр #Днепропетровск #прорыв #мобилизация #ТЦК #штурмовики #Франция #самолёты #Харьков #Курахово #спецоперация #СВО #Корея #КНДР #Португалия #США #союзники #наёмники #СевернаяКорея #НАТОТГ-канал Кирилла Копылова - t.me/...warchannel Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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