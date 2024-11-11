Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов
Историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов в студии Украина.ру проанализировал нынешнюю тактику ВС России, сравнив её с тактикой, которая применялась во время Первой мировой войны, рассказал о том, что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных, объяснил, как обезопасить наших штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации, оценил вероятность участия в СВО бойцов из КНДР и дал прогноз относительно дальнейшего развития ситуации на фронте, проведя исторические параллели.
00:26 - О системе, которая позволила ВС РФ освободить Угледар, Селидово и другие города Донбасса;
03:08 - О тактике боевых действий - во время Первой мировой войны и сейчас;
05:47 - Что приходилось и что приходится перестраивать с учётом расширившейся зоны конфликта?
07:10 - За счёт чего ВС России добиваются успехов на фронте?
08:43 - О вероятности нащупать брешь в обороне ВСУ и осуществить прорыв;
10:25 - Об оборонительных линиях на фронте;
12:42 - О прорывах русской армии;
16:24 - Что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных?
17:23 - О мобилизации;
18:51 - О проблемах, с которыми сейчас столкнулись ВСУ;
22:31 - Как ВС России могут обезопасить своих штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации?
25:22 - О прогнозах по продвижению России на фронте и исторических параллелях;
27:18 - О возросших возможностях ВС РФ;
29:29 - Будет ли котёл в Курахово?
30:36 - Как понять, что противник проиграл?
32:56 - О вероятности присутствия бойцов из КНДР на СВО
*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ
#Копылов #война #история #Россия #РФ #Украина #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #ВСУ #ПерваяМировая #снаряды #ЕС #Евросоюз #Европа #армия #Донбасс #ДНР #снаряды #фронт #тыл #бомбы #Германия #потери #ВтораяМировая #танки #оборона #Запорожье #СССР #немцы #Днепр #Днепропетровск #прорыв #мобилизация #ТЦК #штурмовики #Франция #самолёты #Харьков #Курахово #спецоперация #СВО #Корея #КНДР #Португалия #США #союзники #наёмники #СевернаяКорея #НАТО
ТГ-канал Кирилла Копылова - t.me/...warchannel
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
00:26 - О системе, которая позволила ВС РФ освободить Угледар, Селидово и другие города Донбасса;
03:08 - О тактике боевых действий - во время Первой мировой войны и сейчас;
05:47 - Что приходилось и что приходится перестраивать с учётом расширившейся зоны конфликта?
07:10 - За счёт чего ВС России добиваются успехов на фронте?
08:43 - О вероятности нащупать брешь в обороне ВСУ и осуществить прорыв;
10:25 - Об оборонительных линиях на фронте;
12:42 - О прорывах русской армии;
16:24 - Что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных?
17:23 - О мобилизации;
18:51 - О проблемах, с которыми сейчас столкнулись ВСУ;
22:31 - Как ВС России могут обезопасить своих штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации?
25:22 - О прогнозах по продвижению России на фронте и исторических параллелях;
27:18 - О возросших возможностях ВС РФ;
29:29 - Будет ли котёл в Курахово?
30:36 - Как понять, что противник проиграл?
32:56 - О вероятности присутствия бойцов из КНДР на СВО
*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ
#Копылов #война #история #Россия #РФ #Украина #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #ВСУ #ПерваяМировая #снаряды #ЕС #Евросоюз #Европа #армия #Донбасс #ДНР #снаряды #фронт #тыл #бомбы #Германия #потери #ВтораяМировая #танки #оборона #Запорожье #СССР #немцы #Днепр #Днепропетровск #прорыв #мобилизация #ТЦК #штурмовики #Франция #самолёты #Харьков #Курахово #спецоперация #СВО #Корея #КНДР #Португалия #США #союзники #наёмники #СевернаяКорея #НАТО
ТГ-канал Кирилла Копылова - t.me/...warchannel
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru