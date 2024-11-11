Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов - 11.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241111/1058800154.html
Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов
Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов - 11.11.2024 Украина.ру
Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов
Историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов в студии Украина.ру проанализировал нынешнюю тактику ВС России, сравнив её с... Украина.ру, 11.11.2024
2024-11-11T12:04
2024-11-11T12:04
новости
видео
россия
кндр
донбасс
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058799901_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfbabfc1581948c51971e6b80ecfcf0c.jpg
Историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов в студии Украина.ру проанализировал нынешнюю тактику ВС России, сравнив её с тактикой, которая применялась во время Первой мировой войны, рассказал о том, что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных, объяснил, как обезопасить наших штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации, оценил вероятность участия в СВО бойцов из КНДР и дал прогноз относительно дальнейшего развития ситуации на фронте, проведя исторические параллели. 00:26 - О системе, которая позволила ВС РФ освободить Угледар, Селидово и другие города Донбасса;03:08 - О тактике боевых действий - во время Первой мировой войны и сейчас;05:47 - Что приходилось и что приходится перестраивать с учётом расширившейся зоны конфликта? 07:10 - За счёт чего ВС России добиваются успехов на фронте? 08:43 - О вероятности нащупать брешь в обороне ВСУ и осуществить прорыв;10:25 - Об оборонительных линиях на фронте;12:42 - О прорывах русской армии;16:24 - Что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных?17:23 - О мобилизации;18:51 - О проблемах, с которыми сейчас столкнулись ВСУ;22:31 - Как ВС России могут обезопасить своих штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации? 25:22 - О прогнозах по продвижению России на фронте и исторических параллелях;27:18 - О возросших возможностях ВС РФ;29:29 - Будет ли котёл в Курахово?30:36 - Как понять, что противник проиграл? 32:56 - О вероятности присутствия бойцов из КНДР на СВО*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ#Копылов #война #история #Россия #РФ #Украина #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #ВСУ #ПерваяМировая #снаряды #ЕС #Евросоюз #Европа #армия #Донбасс #ДНР #снаряды #фронт #тыл #бомбы #Германия #потери #ВтораяМировая #танки #оборона #Запорожье #СССР #немцы #Днепр #Днепропетровск #прорыв #мобилизация #ТЦК #штурмовики #Франция #самолёты #Харьков #Курахово #спецоперация #СВО #Корея #КНДР #Португалия #США #союзники #наёмники #СевернаяКорея #НАТОТГ-канал Кирилла Копылова - t.me/...warchannel Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20241111/1058791013.html
россия
кндр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058799901_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_846f9fbe0f98c4380fe50b5f020fd01e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, россия, кндр, донбасс, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, вс рф
Новости, Видео, Россия, КНДР, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, ВС РФ

Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов

12:04 11.11.2024
 
Читать в
Историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов в студии Украина.ру проанализировал нынешнюю тактику ВС России, сравнив её с тактикой, которая применялась во время Первой мировой войны, рассказал о том, что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных, объяснил, как обезопасить наших штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации, оценил вероятность участия в СВО бойцов из КНДР и дал прогноз относительно дальнейшего развития ситуации на фронте, проведя исторические параллели.

00:26 - О системе, которая позволила ВС РФ освободить Угледар, Селидово и другие города Донбасса;
03:08 - О тактике боевых действий - во время Первой мировой войны и сейчас;
05:47 - Что приходилось и что приходится перестраивать с учётом расширившейся зоны конфликта?
07:10 - За счёт чего ВС России добиваются успехов на фронте?
08:43 - О вероятности нащупать брешь в обороне ВСУ и осуществить прорыв;
10:25 - Об оборонительных линиях на фронте;
12:42 - О прорывах русской армии;
16:24 - Что будет, если Россия перейдёт от войны экономных к войне расточительных?
17:23 - О мобилизации;
18:51 - О проблемах, с которыми сейчас столкнулись ВСУ;
22:31 - Как ВС России могут обезопасить своих штурмовиков, не прибегая к новой мобилизации?
25:22 - О прогнозах по продвижению России на фронте и исторических параллелях;
27:18 - О возросших возможностях ВС РФ;
29:29 - Будет ли котёл в Курахово?
30:36 - Как понять, что противник проиграл?
32:56 - О вероятности присутствия бойцов из КНДР на СВО

*Во время интервью упоминается запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ

#Копылов #война #история #Россия #РФ #Украина #разведка #БПЛА #дрон #беспилотник #ВСУ #ПерваяМировая #снаряды #ЕС #Евросоюз #Европа #армия #Донбасс #ДНР #снаряды #фронт #тыл #бомбы #Германия #потери #ВтораяМировая #танки #оборона #Запорожье #СССР #немцы #Днепр #Днепропетровск #прорыв #мобилизация #ТЦК #штурмовики #Франция #самолёты #Харьков #Курахово #спецоперация #СВО #Корея #КНДР #Португалия #США #союзники #наёмники #СевернаяКорея #НАТО

ТГ-канал Кирилла Копылова - t.me/...warchannel

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
09:30
Последняя попытка Франции и Британии ударить по РФ. Главное на Украине на утро 11 ноябряФранция и Великобритания настаивают на ударах вглубь России и попытаются убедить США дать соответствующее разрешение Украине
 
НовостиВидеоРоссияКНДРДонбассВооруженные силы УкраиныЕСУкраина.руВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа
13:20Украинские минометчики осуждены за обстрелы Мариуполя - Верховный суд ДНР
13:10Кремль обратил внимание на "нервозность" Европы в связи с избранием Трампа
13:10"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС
13:10Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО
13:00Могила предателя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 ноября
12:52Песков ответил, знает ли Кремль о намерении Шольца звонить Путину
12:49"Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиян
12:38Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом
12:37Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт
12:32Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
12:22Предателя Кузьминова захоронили в безымянной могиле в Испании - СМИ
12:10Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ
12:04Где пехота ВС России перешагнёт через боевиков ВСУ и есть ли бойцы из КНДР в Курской области - Копылов
11:50По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона
11:49Украинский депутат предупредил и.о. генпрокурора об опасности фабрикации фейка против Трампа
11:48Трамп в первый день президентства усадит Россию и Украину за стол переговоров - СМИ
11:16Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ
10:47Украинские раскольники наградили захватчиков храма УПЦ в Черкассах
10:45Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки
Лента новостейМолния