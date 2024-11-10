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Военных разведчиков группировки "Центр" наградили медалями "За отвагу" и "За храбрость"
Военных разведчиков группировки "Центр" наградили медалями "За отвагу" и "За храбрость" - 10.11.2024 Украина.ру
Военных разведчиков группировки "Центр" наградили медалями "За отвагу" и "За храбрость"
Торжественная церемония награждения военнослужащих разведывательных подразделений российской группировки войск "Центр" состоялась в тыловом районе на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России
2024-11-10T13:31
2024-11-10T13:31
2024-11-10T13:31
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"За проявленную самоотверженность и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим были вручены медали "За отвагу" и "За храбрость", - сказано в официальном сообщении.Минобороны России отметило, что работа разведчиков требует высочайшего уровня подготовки и ответственности. Они действуют в близком контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн, выполняют корректировку артиллерийского огня и производят объективный контроль поражения целей.Министерство опубликовало видеозапись церемонии награждения. Медали военнослужащим в боевой экипировке прикреплялись на бронежилеты.Тем временем военнослужащие группировки войск "Восток" из Республики Бурятия открыли полевой буддийский храм блиндажного типа в тыловом районе СВО. До этого функции дома молитвы для исповедующих буддизм выполняла мобильная юрта.Также министерство сообщило, что в танковые подразделения прибыл священнослужитель армейского корпуса группировки войск "Север". Священник провёл молебен, посвящённый ратному труду воинов. Он благословил военнослужащих перед выполнением боевых задач в приграничном районе Курской области.Также в новостях: Волченку в ДНР освободили - Минобороны РоссииТем временем Главком ВСУ пожаловался американскому генералу на армию России
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новости, россия, донецкая народная республика, минобороны рф, разведка, разведчик, награда, сво
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Минобороны РФ, разведка, разведчик, награда, СВО
Военных разведчиков группировки "Центр" наградили медалями "За отвагу" и "За храбрость"
Торжественная церемония награждения военнослужащих разведывательных подразделений российской группировки войск "Центр" состоялась в тыловом районе на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России
"За проявленную самоотверженность и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим были вручены медали "За отвагу" и "За храбрость", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны России отметило, что работа разведчиков требует высочайшего уровня подготовки и ответственности. Они действуют в близком контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн, выполняют корректировку артиллерийского огня и производят объективный контроль поражения целей.
Министерство опубликовало видеозапись церемонии награждения. Медали военнослужащим в боевой экипировке прикреплялись на бронежилеты.
Тем временем военнослужащие группировки войск "Восток" из Республики Бурятия открыли полевой буддийский храм блиндажного типа в тыловом районе СВО. До этого функции дома молитвы для исповедующих буддизм выполняла мобильная юрта.
Также министерство сообщило, что в танковые подразделения прибыл священнослужитель армейского корпуса группировки войск "Север". Священник провёл молебен, посвящённый ратному труду воинов. Он благословил военнослужащих перед выполнением боевых задач в приграничном районе Курской области
.