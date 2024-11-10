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Волченку в ДНР освободили - Минобороны России
Волченку в ДНР освободили - Минобороны России - 10.11.2024 Украина.ру
Волченку в ДНР освободили - Минобороны России
Армия России освободила населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России
2024-11-10T12:59
2024-11-10T12:59
2024-11-10T12:59
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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Минобороны РФ констатировало также, что подразделения российской войсковой группировки "Центр" за минувшие сутки нанесли поражение украинским вооружённым формированиям. Отмечены большие потери противника в живой силе и технике."Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - сказано в министерской сводке.Там также отмечено, что подразделения украинской армии и МВД понесли большие потери и на других участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Накануне Главком ВСУ пожаловался американскому генералу на армию России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, мвд, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, МВД, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, ДНР, Новые регионы
Волченку в ДНР освободили - Минобороны России
Армия России освободила населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России