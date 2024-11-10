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Волченку в ДНР освободили - Минобороны России

Волченку в ДНР освободили - Минобороны России - 10.11.2024 Украина.ру

Волченку в ДНР освободили - Минобороны России

Армия России освободила населённый пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России

2024-11-10T12:59

2024-11-10T12:59

2024-11-10T12:59

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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Минобороны РФ констатировало также, что подразделения российской войсковой группировки "Центр" за минувшие сутки нанесли поражение украинским вооружённым формированиям. Отмечены большие потери противника в живой силе и технике."Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - сказано в министерской сводке.Там также отмечено, что подразделения украинской армии и МВД понесли большие потери и на других участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.Накануне Главком ВСУ пожаловался американскому генералу на армию России

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новости, россия, донецкая народная республика, мвд, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы