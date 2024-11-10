Главком ВСУ пожаловался американскому генералу на армию России
Фото: Getty Images, Александр Сырский
Ситуация в зоне СВО может обостриться. Об этом 9 ноября заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
"Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи", - сообщил Сырский в своём телеграм-канале ближе к полуночи 9 ноября.
По его словам, в начале разговора он проинформировал американского генерала об обстановке на линии боевого соприкосновения.
"Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск", - поведал главком ВСУ.
Сырский сообщил также, что в ходе разговора услышал от Каволи подтверждение американской стороны в исполнении обязательств по обеспечению украинской армии задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники.
Ранее в Вашингтоне, Сеуле и Киеве заявили о переброске военнослужащих КНДР в Россию. Владимир Путин не стал отрицать присутствие северокорейских военнослужащих на российской территории. МИД России и Северной Кореи заявили, что данный вопрос относится двусторонним отношениям и полностью соответствует международному праву.
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