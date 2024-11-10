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Главком ВСУ пожаловался американскому генералу на армию России

Главком ВСУ пожаловался американскому генералу на армию России - 10.11.2024 Украина.ру

Главком ВСУ пожаловался американскому генералу на армию России

Ситуация в зоне СВО может обостриться. Об этом 9 ноября заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

2024-11-10T12:43

2024-11-10T12:43

2024-11-10T12:43

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"Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи", - сообщил Сырский в своём телеграм-канале ближе к полуночи 9 ноября.По его словам, в начале разговора он проинформировал американского генерала об обстановке на линии боевого соприкосновения.Сырский сообщил также, что в ходе разговора услышал от Каволи подтверждение американской стороны в исполнении обязательств по обеспечению украинской армии задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники.Ранее в Вашингтоне, Сеуле и Киеве заявили о переброске военнослужащих КНДР в Россию. Владимир Путин не стал отрицать присутствие северокорейских военнослужащих на российской территории. МИД России и Северной Кореи заявили, что данный вопрос относится двусторонним отношениям и полностью соответствует международному праву.Ранее в новостях: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО Мнение из Киева: Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского Также на эту тему: Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО

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