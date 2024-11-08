https://ukraina.ru/20241108/1058756418.html

Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"

Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?" - 08.11.2024 Украина.ру

Украинское досье: "Сможет ли Трамп остановить войну?"

Победа Дональда Трампа на выборах может многое изменить в мировой политике и, конечно, повлияет на ход украинского конфликта. Но каким будет это влияние?

2024-11-08T17:35

2024-11-08T17:35

2024-11-08T18:22

эксклюзив

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

украина

дмитрий евстафьев

богдан безпалько

суслов

владимир джабаров

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Будет ли достигнут мир ценой уступок Киева или на определенные компромиссы придется пойти и России? К каким компромиссам готова Москва, а к каким нет? И не придется ли решать задачи на Украине исключительно военным путем?Об этом и о многом другом говорили участники конференции, состоявшейся 8 ноября в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье", посвященной вопросу о том, сможет ли Трамп остановить войну на Украине.Открывая конференцию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил, что накануне на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин совершенно четко зафиксировал, что мы вступаем в другую эпоху — настало время перемен. И выборы президента в США это подтверждают, продолжил главред Украины.ру, добавив, что сегодня участники конференции обсудят такой вопрос — может ли Трамп остановить войну на Украине?Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, генерал-майор ФСБ в отставке Владимир Джабаров отметил, что спикер ГД Валентина Матвиенко за несколько дней до встречи стран БРИКС в Казани сказала, что главным событием являются не выборы в США, а саммит БРИКС. И это так.Что касается выборов, то, по словам сенатора, он положительно относился к Трампу по сравнению с другим кандидатом — и не потому что Трамп — друг России или "агент российских спецслужб" (это чушь), но по той причине, что это человек, с которым можно разговаривать.Трамп победил уверенно, сенат перешел к республиканцам, палата представителей тоже под их контролем, как и Верховный суд. Открываются определенные перспективы. Конечно, обещания остановить войну за 24 часа — это из разряда предвыборной риторики, но хорошо, что у него есть такой настрой завершить все войны, сказал Джабаров.При этом Россия готова к миру, но не готова к перемирию, о чём тоже сказал Владимир Путин на Валдае. Перемирия мы уже проходили.Американист, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев не согласился с оценкой Джабарова. По его мнению, Камала Харрис — более понятный партнер. Трамп за предыдущие четыре года своего правления даже не смог создать администрацию. Поэтому договариваться с ним можно, но что он дальше будет делать — это более чем непонятно.Кто обеспечил победу Трампа? Глубинное государство — это те люди, которые в США реально принимают решения. И они вообще-то стояли за Камалу Харрис. Но они в определенный момент поняли, что этот проект убыточен, и примерно за восемь дней до голосования ставку изменили.Сможет ли Трамп остановить войну и вообще сделать хоть что-то? Если он поймет, кто и зачем его вернул в Белый дом (а такое было только единожды в истории США до Трампа — во второй раз после перерыва был избран президентом Гровер Кливленд в конце XIX века), то можно предположить направленность его действий. Вряд ли глубинное государство изменило отношение к украинскому досье, а это досье было открыто на первом майдане.Тут надо понимать, что украинское досье стало токсичным для всех, и если бы Харрис как-то внесли бы в Белый дом, то и она вынуждена была бы откладывать его на дальнюю полку. Но США не могут просто так взять и выбросить это досье в мусорное ведро: слишком много вокруг него накручено, в том числе и криминального. Поэтому самое главное в ответе на наш вопрос — сможет ли Трамп остановить войну — это то, через какие механизмы он это будет делать, отметил Евстафьев.В свою очередь, Искандер Хисамов отметил, что, по его мнению, на этот раз у Трампа ситуация все же лучше, чем в первую его каденцию, свободы рук у него больше. На это Евстафьев ответил, что, если будет нужно, Трампа сольют в сорок минут.Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов сделал такой прогноз: "Первое — Трамп войну не остановит, второе — мы с Трампом не договоримся об условиях мирного урегулирования, и военный конфликт будет закончен победой России с помощью реализации всех целей военным путем, а не политико-дипломатическим".Аргументация: Трамп никогда не обещал урегулировать украинский кризис, а только обещал остановить боевые действия — а это не достижение мира, это бессрочная заморозка.В окружении Трампа есть несколько групп: реалисты (Вэнс, Колби и другие) выступают за то, чтобы сократить или прекратить помощь Киеву, поскольку понимают, что не тянут несколько войн одновременно, равно как и противостояние с несколькими великими державами, потому приоритеты нужно расставить по-другому. Но есть другая группа, условные ястребы (Помпео, О'Бра́йен, Рубио и другие) — они настаивали на резком и быстром наращивании помощи Киеву и на снятии всех ограничений на удары западным оружием вглубь России.Обе группы хотят положить конец боевым действиям, но без поражения США и Украины демилитаризации не предвидится, подчеркнул Суслов.Он продолжил: да, и демократы, и республиканцы не готовы рассматривать вопрос демилитаризации Украины. Обе партии считают, что она должна быть сильной в военном отношении, способной нанести существенный ущерб России, т. е. оставаться инструментом борьбы с РФ. Что касается границ, то главное для них — чтобы у Киева оставался доступ к морю и контроль над большей частью территории.Никто против такого подхода в США не выступает, администрация Трампа вопрос украинской границы выведет за скобки. Республиканцы хотят быстро завершить боевые действия, чтобы заняться другими проблемами, но только сохранив Украину как сильное антироссийское государство.Потому России предложат заморозку по ЛБС при отсутствии ограничений на довооружение Украины и при условии строительства там мощного ВПК. Санкции не отменят, напротив, возможны новые и более жесткие. Предложение о заморозке будет сопровождаться шантажом и угрозами — если откажетесь, то снимем ограничения на удары ATACMS.Россия на это не пойдет, тогда у США есть выбор — либо усиление конфликта, либо эскалация на уровне риторики, а на деле продолжение прежней политики (то есть линии администрации Байдена). Судя по характеру Трампа, по влиянию реалистов в его окружении, скорее, выберут второе, стараясь переложить бремя помощи Киеву на Европу.Трамп войдет в полномочия только в январе, потому его обещание закончить конфликт в 24 часа — предвыборная риторика, сказал политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Он напомнил и о том, что в первую свою каденцию Трамп ни одной войны не закончил.Трамп может отменить часть санкций, но лишь для того, чтобы это пошло на пользу американскому бизнесу. А вот ЕС заставят все санкции строго соблюдать, именно Брюссель теряет больше всех.Заморозка? РФ может пойти на это при условии лишения Киева выхода к морю. Вступление в НАТО не имеет смысла — Украина сейчас как бы в НАТО, но никаких обязательств перед Киевом НАТО не несет. Очень удобно, отметил эксперт.Денацификация и демилитаризация возможны в случае фактической капитуляции Киева, если на Украине будут российские базы, пусть государство формально и сохранится. Такой вариант неприемлем для Запада. Потому пока просматривается только предложение об отложенном (примерно на 20 лет) конфликте.На самом деле это реальный тупик, требования сторон взаимно неприемлемы, сказал Безпалько.Социолог и руководитель проектов Дирекции мультимедийного издания Украина.ру Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Ярмак отметила определенную усталость американского общества от украинского конфликта, разногласия относительно объемов помощи Киеву. А вот относительно санкций разногласий нет. И когда конфликт закончится победой России, нельзя будет забывать, что экономическое противостояние с Западом никуда не денется.Грядет информационное противоборство, и на Украине уже говорят о необходимости создать "информационный Рамштайн", включающий в себя те страны, которые будут поддерживать в информационной войне то, что останется от Украины. И это серьезно, отметила Ярмак.Искандер Хисамов попросил участников дискуссии сформулировать возможную позицию России в будущем диалоге с Западом относительно судьбы Украины.Что могло бы устроить Россию? Суслов отметил, что позиция РФ не меняется — нейтральный статус Украины, ограничения на количество и качество ВСУ и вооружений. В нынешних реалиях это демонтаж тех заводов, что строит Запад, изменение законодательства относительно русского языка, УПЦ и так далее (денацификация). Все другие варианты — поражение России.Джабаров заявил, что сохранение хотя бы одной области Украины при нынешнем политическом режиме недопустимо, "нацики должны уйти навсегда". И Украину нынешнюю надо отсечь от Черного моря, пробить коридор к Приднестровью, чтобы защитить там российский контингент и наших граждан. И режим на Украине должен быть сменен. Режим в том, что останется от Украины, должен быть дружественным России, нейтралитет должен быть закреплен документально."Потому что повторение подобных событий рано или поздно принесет большую беду всем нашим народам", — предостерег Джабаров.Евстафьев отметил, что входной билет Трампа для разговора с Москвой по поводу украинского досье, которое токсично и для него, — это его способность к смене политического режима в Киеве. Если Трамп не способен даже на это, о чем с ним говорить?"А дальше начинается игра в пространство и время. У Трампа главное — время. Почему он таким нахрапом действует? Потому, что ему нужно выйти на 20 января на инаугурацию в Белый дом, уже имея какие-то результаты. Какой результат он может иметь к 20 января? Ни по каким вопросам, кроме Украины и по возобновлению диалога с Россией по Украине, он не может иметь никакого результата", — сказал американист, добавив, что следующий временной рубеж — лето 2025 года.Тогда встанет вопрос, смог ли Трамп выйти на диалог с Россией по более широкому спектру проблем, включая Украину. По словам эксперта, России надо выдержать истерики Трампа в течение полутора лет, максимум 20–22 месяцев, после он начнет сдуваться.В свою очередь, Богдан Безпалько дал такой прогноз: всех нас ждет десятилетие войн по всему миру, не исключено, что и с использованием ЯО, а также войн информационных и торговых. Это отодвинет украинский конфликт на периферию.Что до Украины, то тут три варианта. Самый оптимистичный — резкое обрушение фронта и всего украинского государства в целом, что маловероятно. Второй вариант — линия боевого соприкосновения (ЛБС), которая полностью отрезает Украину от моря, Киев теряет возможности торговли через порты, возможности неконтролируемого получения вооружений через морские порты, и тогда РФ может оказывать на Украину мощное военно-политическое и иное давлении. Третий вариант развития событий — заморозка по ЛБС, тогда Украина сохраняется как де факто государство НАТО, с помощью которого будут пытаться давление на Россию.В этом случае, подчеркнул политолог, "выход для России состоит в резком усилении своей военной составляющей, экономической составляющей и в том, что на других пространствах мировой геополитической карты могут возникнуть военные конфликты, военно-торговые конфликты иного характера".По словам Безпалько, проблема в том, что глубинное государство не может решить свои проблемы при помощи одного только украинского конфликта, поэтому-то "нас ждет десятилетие войн по всему миру, войн средней и малой интенсивности, которые должны заменить собой мировую войну, с помощью которой обычно это глубинное государство решало свои проблемы".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее в связи с избранием Трампа, — в материале Павла Котова "Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай"

https://ukraina.ru/20241108/1058743700.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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