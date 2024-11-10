Ветеран СВО о том, почему на войне знание языка и менталитет не играют роли
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
На войне неважно ничего, кроме умений и навыков. Если бы северокорейские военные принимали участие на поле боя, им даже не нужно было бы понимать русский язык и менталитет России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
Он отметил, что договор с КНДР — результат опыта России создавать альянсы. Именно поэтому он и работает, считает Линин. По его словам, пока неизвестно, будет ли Россия задействовать северокорейские войска.
Отвечая на вопрос, могли бы российские военные служить вместе с северокорейцем, который не знает русского языка и менталитета, эксперт подчеркнул, что на войне язык и менталитет не имеют никакого значения.
"Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца. А все остальное тебе объяснят на пальцах: покажут направление на карте и поставят задачу. Это в буквальном смысле "копать от забора и до обеда" (смеется). Не надо думать, что армия — это какая-то высокоинтеллектуальная система. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте — и пошел", — объяснил Линин.
В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов также прокомментировал слухи про отправку северокорейцев на СВО.
По его словам, Россия и КНДР могут оказывать друг другу поддержку в случае военной угрозы. Эксперт также упомянул, что противник частично оккупировал территорию в пяти регионах РФ.
"И почему северокорейские товарищи не могут оказать нам помощь в деоккупации наших территорий? Заинтересованы ли ребята в Северной Корее? Да, заинтересованы, потому что СВО перевернула подход к современному военному делу. И КНДР, обладающая массовой армией, заинтересована в получении уникального военного опыта, отработке использования своих средств вооружения, в том, чтобы понимать, что такое современная война", — поделился своими рассуждениями Семибратов.
Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар
8 ноября, 05:10"Такие операции у нас уже получались": Скоробогатый оценил фактор КНДР в СВОРоссия имеет опыт скрытной переброски тысяч военнослужащих в нужный район, что немаловажно в нынешней интриге вокруг солдат КНДР в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Ранее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии.
"С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.
Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами".
"Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.
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