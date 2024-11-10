Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО - 10.11.2024 Украина.ру
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Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО
Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО - 10.11.2024 Украина.ру
Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО
Запад к такому сценарию не готовился. И прямо сейчас плана Б, который позволил бы быстро перекрутить эту комбинацию, у него нет
2024-11-10T07:30
2024-11-10T07:30
новости
россия
запад
кндр
армен гаспарян
владимир путин
вооруженные силы украины
мид
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политический обозреватель Армен Гаспарян.По его словам, Россия на примере Запада начала поднимать ставку. Историк считает, что ходы России оказались настолько неожиданными, что Запад не смог на них адекватно отреагировать. Предсказать ходы Путина невозможно, он мастер неожиданных решений, которые на первый взгляд не кажутся очевидными, подчеркнул эксперт.Он напомнил, что на этой неделе Запад неожиданно назвал армию России номером один в мире, чего не было никогда.“И когда появляются новости, что северокорейские офицеры что-то будут делать под Курском, у Запада сразу же возникает мысль: "Блин, они же сейчас получат опыт современной войны, которой ни у кого нет. Что делать?”.Второй вопрос, который возникает у Запада: "А это точно КНДР"? А если под видом северокорейцев на СВО отправятся китайцы? Вы же понимаете, что быстро определить точную национальность человека в российской форме на фотографии невозможно”, — подробно описал ход своих рассуждений Гаспарян.Историк пришел к выводу, что Запад к такому сценарию не готовился.“И прямо сейчас плана Б, который позволил бы быстро перекрутить эту комбинацию, у них нет”, — заключил Гаспарян.В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин напомнил, что с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками.“Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — поделился мыслями Рожин.Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииРанее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии."С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами"."Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.Более подробно о ситуации — в материале Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноябряПолный текст интервью — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"
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новости, россия, запад, кндр, армен гаспарян, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, детали
Новости, Россия, Запад, КНДР, Армен Гаспарян, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МИД, детали

Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО

07:30 10.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Запад к такому сценарию не готовился. И прямо сейчас плана Б, который позволил бы быстро перекрутить эту комбинацию, у него нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк и политический обозреватель Армен Гаспарян.
По его словам, Россия на примере Запада начала поднимать ставку. Историк считает, что ходы России оказались настолько неожиданными, что Запад не смог на них адекватно отреагировать. Предсказать ходы Путина невозможно, он мастер неожиданных решений, которые на первый взгляд не кажутся очевидными, подчеркнул эксперт.
“Договор между Россией и КНДР уже сам по себе был неприятным сюрпризом для Запада. А теперь Москва и Пхеньян будут на практике осуществлять военное сотрудничество. Курская область — общепризнанная территория РФ. Вот военные и учатся. А для Запада это хуже всего”, — поделился своими мыслями Гаспарян.
Он напомнил, что на этой неделе Запад неожиданно назвал армию России номером один в мире, чего не было никогда.
“И когда появляются новости, что северокорейские офицеры что-то будут делать под Курском, у Запада сразу же возникает мысль: "Блин, они же сейчас получат опыт современной войны, которой ни у кого нет. Что делать?”.
Второй вопрос, который возникает у Запада: "А это точно КНДР"? А если под видом северокорейцев на СВО отправятся китайцы? Вы же понимаете, что быстро определить точную национальность человека в российской форме на фотографии невозможно”, — подробно описал ход своих рассуждений Гаспарян.
Историк пришел к выводу, что Запад к такому сценарию не готовился.
“И прямо сейчас плана Б, который позволил бы быстро перекрутить эту комбинацию, у них нет”, — заключил Гаспарян.
В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин напомнил, что с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками.
“Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — поделился мыслями Рожин.
Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
- РИА Новости, 1920, 01.11.2024
1 ноября, 10:06
Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет ихГоссекретарь США Энтони Блинкен признал, что северокорейские солдаты не принимали участия в боях против ВСУ. Его слова 1 ноября опубликовало британское агентство Reuters
Ранее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии.
"С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.
Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами".
"Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.
Более подробно о ситуации — в материале Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября
Полный текст интервью — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"
 
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