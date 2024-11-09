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МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в Киеве
МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в Киеве - 09.11.2024 Украина.ру
МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в Киеве
Террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Об этом рассказал министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп 9 ноября на полях первом министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка
2024-11-09T15:41
2024-11-09T15:41
2024-11-09T15:44
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По словам министра, в его стране это вызывает серьезную обеспокоенность.Также Диоп добавил, что в Мали удивлены ем, что страна-член ООН может открыто говорить о сотрудничестве с террористическими группировками для дестабилизации другого государства.Глава МИД Мали также заявил, что при поддержке Украины террористы нацелены на смену власти в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.Как сообщало издание Украина.ру, в августе этого года представитель ГУР Андрей Юсов в эфире объединенного телемарафона заявил о причастности украинской разведки к инциденту в Мали, когда антиправительственная группировка напала на колонну ЧВК "Вагнер" и убила от 20 до 50 военнослужащих. По словам Юсова, боевики в Мали получили от Украины "необходимую информацию и не только информацию", которая позволила провести операцию против российских бойцов.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мали, украина, мид, терроризм
Новости, Мали, Украина, МИД, терроризм
МИД Мали подтвердил сотрудничество местных террористов с режимом в Киеве
15:41 09.11.2024 (обновлено: 15:44 09.11.2024)
Террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Об этом рассказал министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп 9 ноября на полях первом министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка
По словам министра, в его стране это вызывает серьезную обеспокоенность.
Также Диоп добавил, что в Мали удивлены ем, что страна-член ООН
может открыто говорить о сотрудничестве с террористическими группировками для дестабилизации другого государства.
Глава МИД Мали также заявил, что при поддержке Украины террористы нацелены на смену власти в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.
Как сообщало издание Украина.ру
, в августе этого года представитель ГУР Андрей Юсов в эфире объединенного телемарафона заявил о причастности украинской разведки к инциденту в Мали, когда антиправительственная группировка напала на колонну ЧВК
"Вагнер" и убила от 20 до 50 военнослужащих. По словам Юсова, боевики в Мали получили от Украины "необходимую информацию и не только информацию", которая позволила провести операцию против российских бойцов.